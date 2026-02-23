عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
مستشار سابق لدى البنتاغون: آلاف الجنود التابعين للناتو لقوا حتفهم في أوكرانيا
أكد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لدى وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، أن آلافاً من جنود حلف شمال الأطلسي (الناتو) لقوا حتفهم خلال الصراع في أوكرانيا.
وقال ماكغريغور: "يجب أن ندرك أن آلافًا من جنود الناتو الذين يرتدون الزي الأوكراني، معظمهم من البولنديين، قد قُتلوا بالفعل في أوكرانيا خلال النزاع. وهذا أحد الأسباب التي دفعت الرئيس البولندي ناووركي إلى التأكيد على عدم وجود جنود بولنديين في أوكرانيا".

وتابع: "كلما ازداد الوضع سوءًا في أوكرانيا، كلما تكررت مثل هذه الأحداث".

وفي الوقت نفسه، أعرب ماكغريغور عن ثقته بأن الصراع الأوكراني سينتهي بشروط روسيا.
وأضاف ماكغريغور: "أعتقد أن الروس يستعدون للمضي قدماً وإنهاء هذا الصراع بشروطهم".
أكدت وزارة الدفاع مراراً وتكراراً القضاء على مرتزقة من بولندا وبريطانيا وجورجيا ودول أخرى في أوكرانيا. وشددت الوزارة على أن نظام كييف يستخدمهم كوقود للمدافع.
أقر أولئك الذين جاؤوا للقتال من أجل المال في العديد من المقابلات بأن القيادة الأوكرانية لا تنسق تحركاتهم بشكل جيد، وأن فرص النجاة من القتال ضئيلة، لأن شدة الصراع لا تقارن بما يعرفونه عن أفغانستان والشرق الأوسط .
الخارجية الروسية: مشاركة سيؤول المحتملة في تزويد أوكرانيا بالإمدادات تقلل فرص التسوية
الكرملين: روسيا ستوجه ترسانتها النووية نحو إستونيا في حال احتضنت أسلحة نووية موجهة ضدنا
