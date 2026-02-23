https://sarabic.ae/20260223/مستشار-سابق-لدى-البنتاغون-آلاف-الجنود-التابعين-للناتو-لقوا-حتفهم-في-أوكرانيا-1110647589.html

مستشار سابق لدى البنتاغون: آلاف الجنود التابعين للناتو لقوا حتفهم في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لدى وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، أن آلافاً من جنود حلف شمال الأطلسي (الناتو) لقوا حتفهم خلال الصراع في أوكرانيا. 23.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال ماكغريغور: "يجب أن ندرك أن آلافًا من جنود الناتو الذين يرتدون الزي الأوكراني، معظمهم من البولنديين، قد قُتلوا بالفعل في أوكرانيا خلال النزاع. وهذا أحد الأسباب التي دفعت الرئيس البولندي ناووركي إلى التأكيد على عدم وجود جنود بولنديين في أوكرانيا".وفي الوقت نفسه، أعرب ماكغريغور عن ثقته بأن الصراع الأوكراني سينتهي بشروط روسيا.وأضاف ماكغريغور: "أعتقد أن الروس يستعدون للمضي قدماً وإنهاء هذا الصراع بشروطهم".أكدت وزارة الدفاع مراراً وتكراراً القضاء على مرتزقة من بولندا وبريطانيا وجورجيا ودول أخرى في أوكرانيا. وشددت الوزارة على أن نظام كييف يستخدمهم كوقود للمدافع.أقر أولئك الذين جاؤوا للقتال من أجل المال في العديد من المقابلات بأن القيادة الأوكرانية لا تنسق تحركاتهم بشكل جيد، وأن فرص النجاة من القتال ضئيلة، لأن شدة الصراع لا تقارن بما يعرفونه عن أفغانستان والشرق الأوسط .الخارجية الروسية: مشاركة سيؤول المحتملة في تزويد أوكرانيا بالإمدادات تقلل فرص التسويةالكرملين: روسيا ستوجه ترسانتها النووية نحو إستونيا في حال احتضنت أسلحة نووية موجهة ضدنا

