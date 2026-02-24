الأمم المتحدة: مستعدون لتقديم الدعم اللازم لمسار العدالة الانتقالية في سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: الوجود الأمريكي في الصومال لا يجلب السلام للمنطقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
لماذا يعود مصير "داعش" الإرهابي في سوريا إلى دائرة الضوء؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260224/الأمم-المتحدة-مستعدون-لتقديم-الدعم-اللازم-لمسار-العدالة-الانتقالية-في-سوريا-1110709825.html
الأمم المتحدة: مستعدون لتقديم الدعم اللازم لمسار العدالة الانتقالية في سوريا
الأمم المتحدة: مستعدون لتقديم الدعم اللازم لمسار العدالة الانتقالية في سوريا
سبوتنيك عربي
استقبل رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، عبد الباسط عبد اللطيف، اليوم الثلاثاء، نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني،... 24.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-24T17:16+0000
2026-02-24T17:16+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/08/1107929479_0:0:843:474_1920x0_80_0_0_a2fa49b5836ad1627e9c13d6339d609b.png
وذكرت قناة "الإخبارية" السورية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الوفد الأممي ضم عددا من أعضاء المكتب السياسي، وذلك في إطار بحث سبل دعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا.وأكدت أنه حضر اللقاء عدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، حيث قدم رئيس الهيئة والحاضرون لمحة عن طبيعة عمل الهيئة الوطنية ومساراتها المختلفة، إضافة إلى استراتيجيتها العامة والهيكلية المعتمدة في تنفيذ مهامها.من جانبه، أعرب كلاوديو كوردوني عن استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم اللازم لإنجاح مسار العدالة الانتقالية.وأشارت القناة إلى أن اللقاء تناول آليات الدعم الممكنة التي يمكن أن توفرها الأمم المتحدة، خاصة في مجالات الخبرات المعرفية والعلمية المتنوعة، بما يسهم في تعزيز هذا المسار وتحقيق أهدافه.يشار إلى أن وزير العدل السوري، مظهر الويس، قد استقبل، الأحد الماضي، نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا كلاوديو كوردوني، لبحث سبل التعاون المشترك بين سوريا والأمم المتحدة، خاصة في المجالات القانونية والعدلية.وسبق أن عقدت هيئة العدالة الانتقالية اجتماعا موسعا في مقر المركز الأوروبي لحقوق الإنسان في العاصمة الألمانية برلين، الأربعاء الماضي، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات فاعلة تدعم مراحل العمل المقبلة.
https://sarabic.ae/20260129/سوريا-الطيران-الإسرائيلي-يرش-مواد-مجهولة-على-الأراضي-السورية-في-محافظة-القنيطرة-1109790855.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/08/1107929479_0:0:803:602_1920x0_80_0_0_1c86568543f8fc257f6603165a83ce60.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

الأمم المتحدة: مستعدون لتقديم الدعم اللازم لمسار العدالة الانتقالية في سوريا

17:16 GMT 24.02.2026
الشرع يشهد عرض عسكري في دمشق
الشرع يشهد عرض عسكري في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
تابعنا عبر
استقبل رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، عبد الباسط عبد اللطيف، اليوم الثلاثاء، نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني، والوفد المرافق له.
وذكرت قناة "الإخبارية" السورية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الوفد الأممي ضم عددا من أعضاء المكتب السياسي، وذلك في إطار بحث سبل دعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا.
وأكدت أنه حضر اللقاء عدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، حيث قدم رئيس الهيئة والحاضرون لمحة عن طبيعة عمل الهيئة الوطنية ومساراتها المختلفة، إضافة إلى استراتيجيتها العامة والهيكلية المعتمدة في تنفيذ مهامها.
مقتل مواطنين سوريين وإصابة ثالث باعتدائين إسرائيليين على ريف القنيطرة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
مندوب سوريا بالأمم المتحدة: الطيران الإسرائيلي يرش مواد مجهولة على الأراضي في محافظة القنيطرة
29 يناير, 22:11 GMT
من جانبه، أعرب كلاوديو كوردوني عن استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم اللازم لإنجاح مسار العدالة الانتقالية.
وأشارت القناة إلى أن اللقاء تناول آليات الدعم الممكنة التي يمكن أن توفرها الأمم المتحدة، خاصة في مجالات الخبرات المعرفية والعلمية المتنوعة، بما يسهم في تعزيز هذا المسار وتحقيق أهدافه.
يشار إلى أن وزير العدل السوري، مظهر الويس، قد استقبل، الأحد الماضي، نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا كلاوديو كوردوني، لبحث سبل التعاون المشترك بين سوريا والأمم المتحدة، خاصة في المجالات القانونية والعدلية.
يذكر أن وفدا قضائيا سوريا رفيع المستوى زار العاصمة الفرنسية باريس، في السابع من الشهر الجاري، وشارك في برنامج تدريبي متخصص حول آليات التحقيق في الجرائم الدولية والطب الشرعي، ودعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا، إضافة إلى ملف المفقودين.
وسبق أن عقدت هيئة العدالة الانتقالية اجتماعا موسعا في مقر المركز الأوروبي لحقوق الإنسان في العاصمة الألمانية برلين، الأربعاء الماضي، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات فاعلة تدعم مراحل العمل المقبلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала