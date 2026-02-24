https://sarabic.ae/20260224/الأمم-المتحدة-مستعدون-لتقديم-الدعم-اللازم-لمسار-العدالة-الانتقالية-في-سوريا-1110709825.html
الأمم المتحدة: مستعدون لتقديم الدعم اللازم لمسار العدالة الانتقالية في سوريا
وذكرت قناة "الإخبارية" السورية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الوفد الأممي ضم عددا من أعضاء المكتب السياسي، وذلك في إطار بحث سبل دعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا.وأكدت أنه حضر اللقاء عدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، حيث قدم رئيس الهيئة والحاضرون لمحة عن طبيعة عمل الهيئة الوطنية ومساراتها المختلفة، إضافة إلى استراتيجيتها العامة والهيكلية المعتمدة في تنفيذ مهامها.من جانبه، أعرب كلاوديو كوردوني عن استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم اللازم لإنجاح مسار العدالة الانتقالية.وأشارت القناة إلى أن اللقاء تناول آليات الدعم الممكنة التي يمكن أن توفرها الأمم المتحدة، خاصة في مجالات الخبرات المعرفية والعلمية المتنوعة، بما يسهم في تعزيز هذا المسار وتحقيق أهدافه.يشار إلى أن وزير العدل السوري، مظهر الويس، قد استقبل، الأحد الماضي، نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا كلاوديو كوردوني، لبحث سبل التعاون المشترك بين سوريا والأمم المتحدة، خاصة في المجالات القانونية والعدلية.
استقبل رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، عبد الباسط عبد اللطيف، اليوم الثلاثاء، نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني، والوفد المرافق له.
وذكرت قناة
"الإخبارية" السورية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الوفد الأممي ضم عددا من أعضاء المكتب السياسي، وذلك في إطار بحث سبل دعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا.
وأكدت أنه حضر اللقاء عدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، حيث قدم رئيس الهيئة والحاضرون لمحة عن طبيعة عمل الهيئة الوطنية ومساراتها المختلفة، إضافة إلى استراتيجيتها العامة والهيكلية المعتمدة في تنفيذ مهامها.
من جانبه، أعرب كلاوديو كوردوني عن استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم اللازم لإنجاح مسار العدالة الانتقالية.
وأشارت القناة إلى أن اللقاء تناول آليات الدعم الممكنة التي يمكن أن توفرها الأمم المتحدة، خاصة في مجالات الخبرات المعرفية والعلمية المتنوعة، بما يسهم في تعزيز هذا المسار وتحقيق أهدافه.
يشار إلى أن وزير العدل السوري
، مظهر الويس، قد استقبل، الأحد الماضي، نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا كلاوديو كوردوني، لبحث سبل التعاون المشترك بين سوريا والأمم المتحدة، خاصة في المجالات القانونية والعدلية.
يذكر أن وفدا قضائيا سوريا رفيع المستوى زار العاصمة الفرنسية باريس، في السابع من الشهر الجاري، وشارك في برنامج تدريبي متخصص حول آليات التحقيق في الجرائم الدولية والطب الشرعي، ودعم مسار العدالة الانتقالية
في سوريا، إضافة إلى ملف المفقودين.
وسبق أن عقدت هيئة العدالة الانتقالية اجتماعا موسعا في مقر المركز الأوروبي لحقوق الإنسان في العاصمة الألمانية برلين، الأربعاء الماضي، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات فاعلة تدعم مراحل العمل المقبلة.