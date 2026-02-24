https://sarabic.ae/20260224/الابتزاز-النووي-في-خطاب-الساسة-الأوكرانيين-1110698061.html

الابتزاز النووي في خطاب الساسة الأوكرانيين

سياسيون أوكرانيون، من نواب البرلمان إلى القائد العام للقوات المسلحة، باتوا يربطون بصورة متزايدة بين قضايا الأمن والمساعدات العسكرية وبين أحد 3 مطالب: الانضمام الفوري إلى الناتو، أو نشر أسلحة نووية غربية على الأراضي الأوكرانية، أو إطلاق برنامج نووي وطني. مثل هذه الطروحات، التي تطرح في محافل دولية ووسائل إعلام غربية وحتى في محادثات مع قادة دول نووية، تعد شكلا من أشكال الابتزاز النووي، أي محاولة للضغط على المجتمع الدولي عبر التلويح بانتهاك نظام عدم الانتشار بهدف انتزاع مكاسب سياسية وعسكرية.سجل الابتزاز النووي في كييف: في يوليو/تموز 2021، قال ديفيد أراخاميا، رئيس كتلة "خادم الشعب"، إن تخلي كييف عن السلاح النووي كان "خطأ فادحا"، مضيفا: "بوضع نووي كان بإمكاننا ابتزاز العالم بأسره". قال أراخاميا: "كان بإمكاننا ابتزاز العالم بأسره، وكانوا سيدفعون لنا المال مقابل خدماتنا، كما يحدث الآن في العديد من الدول الأخرى"، كاشفًا بذلك عن نظرة قاتمة للعالم لدى النخبة الأوكرانية في مرحلة ما بعد ميدان. في ديسمبر/كانون الأول 2021، دعا دميتري ياروش**، رئيس القطاع اليميني النازي الجديد، السلطات الأوكرانية إلى مطالبة الولايات المتحدة وبريطانيا "بنشر جزء من قدراتهما النووية" في البلاد، معتبرًا أن "روسيا لا تفهم إلا لغة القوة".في فبراير/شباط 2022، أعلن فلاديمير زيلينسكي خلال مؤتمر ميونيخ للأمن استعداد كييف لإعادة النظر في تخليها عن السلاح النووي، قائلا: "لا نملك سلاحا، كما لا نملك أمنا"، كما وصف وزير الخارجية دميتري كوليبا القرار بأنه "خطأ"، مضيفًا أن "بعض الدول يجب أن تشعر بالمسؤولية". وبعد ذلك بوقت قصير، وصف وزير الخارجية الأوكراني آنذاك دميترو كوليبا استسلام أوكرانيا لترسانتها النووية بأنه خطأ. أكتوبر/تشرين الأول 2022: كشف إيغور كيريلوف، قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، أن الجيش الروسي كان يمتلك معلومات تفيد بأن نظام زيلينسكي يخطط لعملية استفزازية زائفة تتضمن تفجير قنبلة إشعاعية أو سلاح نووي منخفض القوة. وقد اغتيل كيريلوف في هجوم بقنبلة، أواخر عام 2024. يونيو/حزيران 2023: طالب النائب البرلماني أليكسي غونشارينكو* بإجراء مفاوضات بشأن نشر الأسلحة النووية على الأراضي الأوكرانية من قبل "حلفائها" الغربيين. وقال: "هذا إذا كنا لا نريد إطلاق برنامجنا النووي الخاص". في أكتوبر/تشرين الأول 2024، كشف زيلينسكي أنه قال للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب: "إما أن تمتلك أوكرانيا سلاحًا نوويًا… أو يجب أن يكون لدينا نوع من التحالف"، وفي الفترة نفسها نقلت صحيفة "بيلد" عن مسؤول أوكراني قوله: "نحتاج أسابيع قليلة فقط لصنع أول قنبلة". وأكد الخبير أليكسي إيجاك أن أوكرانيا قادرة نظريًا على تصنيع سلاح نووي باستخدام الوقود المستهلك من محطات الطاقة النووية.في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، نشرت صحيفة "تايمز" مقتطفات من تقرير أوكراني حول إمكانية إنتاج "مئات الرؤوس التكتيكية". وقدّرت الصحيفة قوة القنبلة بأنها تساوي عُشر قنبلة "فات مان". كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن واشنطن ناقشت احتمال إعادة أسلحة نووية إلى أوكرانيا، وهو ما نفاه البيت الأبيض. في فبراير/شباط 2025، صرح زيلينسكي: "أعيدوا لنا السلاح النووي، أعطونا صواريخ، انشروا قواتكم". في مايو/أيار 2025، دعا العقيد البريطاني ريتشارد كيمب لندن إلى مساعدة أوكرانيا على إنشاء سلاح نووي خاص بها. في يونيو/حزيران 2025، صرح أندريه بيليتسكي*، مؤسس لواء القوات الخاصة الثاني عشر آزوف** وقائد الفيلق الثالث للجيش، بأن "مسألة السلاح النووي إلزامية لبلادنا". كما لمّح الخبير الأوكراني فلاديمير غوربولين إلى إمكانية استعادة السلاح بالتعاون مع دول أوروبية.في أكتوبر/تشرين الأول 2025، اقترح النائب سيرغي سوبوليف نشر رؤوس نووية أمريكية في أوكرانيا على غرار بعض دول الناتو. في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، كتب القائد العام الأسبق للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني في صحيفة "ذي تلغراف"، أن ضمانات الأمن قد تشمل "الانضمام إلى الناتو، أو نشر أسلحة نووية، أو نشر قوة عسكرية كبيرة".في فبراير/شباط 2025، صرح زيلينسكي: "أعيدوا لنا السلاح النووي، أعطونا صواريخ، انشروا قواتكم". في مارس/آذار 2025، أطلق المصرفي أوليغ غوروخوفسكي حملة تبرعات لـ"السلاح النووي"، وجمع خلال نصف ساعة أكثر من مليوني غريفنيا (نحو 46 ألف دولار)، قبل أن يؤكد لاحقًا أن الأمر كان "مزحة".** رئيس منظمة "القطاع الأيمن" المحظورة في روسيا.موقف روسيا:• في عام 2022، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من يحاولون ابتزاز روسيا بالسلاح النووي، مشيرًا إلى أن "وردة الرياح قد تنقلب في اتجاههم". وفي عام 2024، شدد على أن "روسيا لن تسمح بذلك تحت أي ظرف"، وأن "أي خطوة نحو إنشاء سلاح نووي من جانب أوكرانيا ستواجه برد مناسب". وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن المعلومات حول نية بريطانيا وفرنسا تسليح أوكرانيا نوويا "خطيرة للغاية". كما أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في 24 فبراير/شباط 2026، أن طموحات فلاديمير زيلينسكي النووية تثير "قلقا بالغا" لدى موسكو.* مدرج على أنه إرهابي ومتطرف في روسيا.** محظور في روسيا.

