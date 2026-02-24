عربي
الاستخبارات الخارجية الروسية: بريطانيا وفرنسا تستعدان لإمداد أوكرانيا بأسلحة نووية
مقتل طيار إيراني ومساعده إثر سقوط مروحية تابعة للجيش بمدينة خميني شهر

07:45 GMT 24.02.2026
© Photo / Unsplash/ DON JACKSON-WYATTمروحية عسكرية
مروحية عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
© Photo / Unsplash/ DON JACKSON-WYATT
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إيرانية بسقوط مروحية عسكرية، صباح اليوم الثلاثاء، في منطقة دُرجه التابعة لمدينة خميني شهر بمحافظة أصفهان، وذلك داخل محيط مجمّع سوق الخضار والفواكه في المنطقة.
وتقع دُرجه ضمن القسم المركزي لخميني شهر في محافظة أصفهان، بمحاذاة المنطقة 13 لمدينة أصفهان، وعلى بُعد نحو 8 كيلومترات من مركز مدينة أصفهان.
مقاتلة أمريكية من طراز اف 15 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
واشنطن تجري تدريبات جوية في نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية وسط التوتر مع إيران
27 يناير, 15:34 GMT
وقال منصور شيشه‌ فروش، المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة أصفهان، في تصريح لوكالة "تسنيم"، إن "مروحية تابعة لطيران الجيش في أصفهان، تعرضت لحادث أثناء التحليق صباح اليوم، في محيط سوق الخضار والفواكه بمدينة دُرجه، نتيجة خلل فني".
وأضاف أن الحادث أسفر عن مقتل الطيار ومساعده.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن فرق الإغاثة والإطفاء والطوارئ الطبية انتقلت فورًا إلى موقع الحادث، وباشرت عمليات إخماد الحريق، على أن تُعلن معلومات إضافية عقب انتهاء العمليات.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء الماضي، بأن الحرس الثوري الإيراني أجرى تدريبات بحرية عسكرية على إغلاق "مضيق هرمز" بمنطقة الخليج.
طائرة مدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
إيران تنفي إصدار أي إشعار جديد بتعليق الرحلات الملاحية أو التدريبية للطائرات
25 يناير, 18:54 GMT
وذكرت الوسائل الإعلامية المحلية، مساء الأربعاء الماضي، أن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أغلقت الممر المائي الحيوي أمام حركة الملاحة البحرية لعدة ساعات.
وأكدت أنه تم إغلاق الممر المائي الحيوي وذلك من خلال إجراء مناورة واسعة النطاق أُطلق عليها اسم "السيطرة الذكية على مضيق هرمز".
وأشارت إلى أن "هذا الإجراء، الذي تضمن إطلاق صواريخ متطورة واستخدام طائرات مسيّرة وغواصات، قد بعث رسالة واضحة حول قدرة إيران العالية على ضمان الأمن المستدام في الخليج، واستعدادها لمواجهة أي تهديد".
وأعلن قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري الأربعاء الماضي، أن "قرار إغلاق مضيق هرمز ليس بيد القيادة الميدانية، بل يعود إلى كبار قادة النظام في البلاد"، مؤكدًا في الوقت ذاته جاهزية قواته لتنفيذ القرار فور صدوره.
صاروخ إيراني في سماء إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
إسرائيل تحذر الولايات المتحدة من أن تدريبات إيران الصاروخية "قد تكون تمهيدا لضربة ضد تل أبيب"
22 ديسمبر 2025, 02:09 GMT
ونقل موقع "ديده بان إيران"، عن الأدميرال تنكسيري، الذي يشرف على الجزء الرئيسي من مناورات القوات البحرية في المضيق، قوله إن "مسألة الإغلاق عند الضرورة تخضع لتقدير المستويات العليا من القيادة"، مضيفًا: "بصفتي عسكريا، نحن مستعدون لتنفيذ أي توجيهات تصدر إلينا".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء الماضي، "إغلاق مضيق هرمز لساعات عدة"، وذلك بالتزامن مع تنفيذ المرحلة الرئيسية من مناورة عسكرية تحمل اسم "السيطرة الذكية على مضيق هرمز"، حيث أفاد التلفزيون الإيراني بأن الحرس الثوري أغلق المضيق مؤقتًا لأغراض أمنية خلال تنفيذ المناورة، في إطار ما وصفه بتعزيز الجاهزية الدفاعية ورفع مستوى التنسيق العملياتي.

من جهتها، ذكرت وكالة "فارس"، أن الإغلاق سيتم لعدة ساعات بهدف الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة، مؤكدةً أن الخطوة تأتي ضمن إجراءات مرافقة لمناورات القوات البحرية التابعة للحرس الثوري.
