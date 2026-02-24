https://sarabic.ae/20260224/مقتل-طيار-إيراني-ومساعده-إثر-سقوط-مروحية-تابعة-للجيش-بمدينة-خميني-شهر---1110678910.html

مقتل طيار إيراني ومساعده إثر سقوط مروحية تابعة للجيش بمدينة خميني شهر

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسقوط مروحية عسكرية، صباح اليوم الثلاثاء، في منطقة دُرجه التابعة لمدينة خميني شهر بمحافظة أصفهان، وذلك داخل محيط مجمّع سوق الخضار... 24.02.2026

وتقع دُرجه ضمن القسم المركزي لخميني شهر في محافظة أصفهان، بمحاذاة المنطقة 13 لمدينة أصفهان، وعلى بُعد نحو 8 كيلومترات من مركز مدينة أصفهان. وقال منصور شيشه‌ فروش، المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة أصفهان، في تصريح لوكالة "تسنيم"، إن "مروحية تابعة لطيران الجيش في أصفهان، تعرضت لحادث أثناء التحليق صباح اليوم، في محيط سوق الخضار والفواكه بمدينة دُرجه، نتيجة خلل فني". وأشار المسؤول الإيراني إلى أن فرق الإغاثة والإطفاء والطوارئ الطبية انتقلت فورًا إلى موقع الحادث، وباشرت عمليات إخماد الحريق، على أن تُعلن معلومات إضافية عقب انتهاء العمليات.وأفادت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء الماضي، بأن الحرس الثوري الإيراني أجرى تدريبات بحرية عسكرية على إغلاق "مضيق هرمز" بمنطقة الخليج.وذكرت الوسائل الإعلامية المحلية، مساء الأربعاء الماضي، أن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أغلقت الممر المائي الحيوي أمام حركة الملاحة البحرية لعدة ساعات.وأكدت أنه تم إغلاق الممر المائي الحيوي وذلك من خلال إجراء مناورة واسعة النطاق أُطلق عليها اسم "السيطرة الذكية على مضيق هرمز".وأعلن قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري الأربعاء الماضي، أن "قرار إغلاق مضيق هرمز ليس بيد القيادة الميدانية، بل يعود إلى كبار قادة النظام في البلاد"، مؤكدًا في الوقت ذاته جاهزية قواته لتنفيذ القرار فور صدوره.ونقل موقع "ديده بان إيران"، عن الأدميرال تنكسيري، الذي يشرف على الجزء الرئيسي من مناورات القوات البحرية في المضيق، قوله إن "مسألة الإغلاق عند الضرورة تخضع لتقدير المستويات العليا من القيادة"، مضيفًا: "بصفتي عسكريا، نحن مستعدون لتنفيذ أي توجيهات تصدر إلينا".من جهتها، ذكرت وكالة "فارس"، أن الإغلاق سيتم لعدة ساعات بهدف الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة، مؤكدةً أن الخطوة تأتي ضمن إجراءات مرافقة لمناورات القوات البحرية التابعة للحرس الثوري.

