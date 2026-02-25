https://sarabic.ae/20260225/أجمل-الدول-العربية-لعام-2026--1110735917.html

أجمل الدول العربية لعام 2026

سبوتنيك عربي

كشف تقرير World Population Review لعام 2026، عن تصنيف أجمل الدول العربية بناءً على معايير الجمال الطبيعي والمعالم السياحية والثقافة والبيئة، حيث تصدرت مصر... 25.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-25T11:26+0000

أخبار مصر الآن

مصر

أخبار المغرب اليوم

العالم العربي

السياحة

أخبار تونس اليوم

ويعكس هذا الترتيب التنوع الكبير الذي تتمتع به مصر، من خلال معالمها التاريخية الشهيرة مثل الأهرامات وأبو الهول، إلى جانب شواطئ البحر الأحمر والسواحل المتوسطية، فضلاً عن المدن التاريخية الغنية بالحضارة الفرعونية والإسلامية، ما جعلها وجهة سياحية عالمية رائدة، بحسب ما ذكرت جريدة "أنا الخبر" المغربية الإلكترونية.أما المغرب، فقد احتل المركز الثاني عربياً بفضل تنوعه الطبيعي والثقافي الاستثنائي، الذي يشمل جبال الأطلس والريف، والسواحل الأطلسية والمتوسطية، إضافة إلى المدن التاريخية العريقة مثل مراكش وفاس، والواحات الصحراوية في الصحراء الكبرى، مع ثراء تراثه الفني والثقافي الذي يجذب السياح الباحثين عن تجارب متكاملة تجمع بين الطبيعة والتاريخ والحياة العصرية. ويعد هذا التصنيف دليلاً مهماً لمحبي السفر والسياحة، حيث يبرز التنوع الغني في الوجهات العربية بين المدن الكبرى والطبيعة الصحراوية والجبالية والتراث الثقافي، ما يعكس مدى جمال وجاذبية العالم العربي على الساحة الدولية، مع تميز مصر والمغرب كوجهتين سياحيتين وثقافيتين بارزتين.

