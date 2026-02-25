عربي
أجمل الدول العربية لعام 2026
أجمل الدول العربية لعام 2026
كشف تقرير World Population Review لعام 2026، عن تصنيف أجمل الدول العربية بناءً على معايير الجمال الطبيعي والمعالم السياحية والثقافة والبيئة، حيث تصدرت مصر...
ويعكس هذا الترتيب التنوع الكبير الذي تتمتع به مصر، من خلال معالمها التاريخية الشهيرة مثل الأهرامات وأبو الهول، إلى جانب شواطئ البحر الأحمر والسواحل المتوسطية، فضلاً عن المدن التاريخية الغنية بالحضارة الفرعونية والإسلامية، ما جعلها وجهة سياحية عالمية رائدة، بحسب ما ذكرت جريدة "أنا الخبر" المغربية الإلكترونية.أما المغرب، فقد احتل المركز الثاني عربياً بفضل تنوعه الطبيعي والثقافي الاستثنائي، الذي يشمل جبال الأطلس والريف، والسواحل الأطلسية والمتوسطية، إضافة إلى المدن التاريخية العريقة مثل مراكش وفاس، والواحات الصحراوية في الصحراء الكبرى، مع ثراء تراثه الفني والثقافي الذي يجذب السياح الباحثين عن تجارب متكاملة تجمع بين الطبيعة والتاريخ والحياة العصرية. ويعد هذا التصنيف دليلاً مهماً لمحبي السفر والسياحة، حيث يبرز التنوع الغني في الوجهات العربية بين المدن الكبرى والطبيعة الصحراوية والجبالية والتراث الثقافي، ما يعكس مدى جمال وجاذبية العالم العربي على الساحة الدولية، مع تميز مصر والمغرب كوجهتين سياحيتين وثقافيتين بارزتين.
كشف تقرير World Population Review لعام 2026، عن تصنيف أجمل الدول العربية بناءً على معايير الجمال الطبيعي والمعالم السياحية والثقافة والبيئة، حيث تصدرت مصر القائمة عربيًا و(السادس عشر) عالميًا، تلتها المغرب في المرتبة الثانية عربيًا والثلاثين عالميًا.
ويعكس هذا الترتيب التنوع الكبير الذي تتمتع به مصر، من خلال معالمها التاريخية الشهيرة مثل الأهرامات وأبو الهول، إلى جانب شواطئ البحر الأحمر والسواحل المتوسطية، فضلاً عن المدن التاريخية الغنية بالحضارة الفرعونية والإسلامية، ما جعلها وجهة سياحية عالمية رائدة، بحسب ما ذكرت جريدة "أنا الخبر" المغربية الإلكترونية.
شريف فتحي وزير السياحة والآثار المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
وزير السياحة والآثار المصري: المتحف الكبير يعكس عظمة الحضارة المصرية وقدرتها على الريادة.. فيديو
1 نوفمبر 2025, 13:56 GMT
أما المغرب، فقد احتل المركز الثاني عربياً بفضل تنوعه الطبيعي والثقافي الاستثنائي، الذي يشمل جبال الأطلس والريف، والسواحل الأطلسية والمتوسطية، إضافة إلى المدن التاريخية العريقة مثل مراكش وفاس، والواحات الصحراوية في الصحراء الكبرى، مع ثراء تراثه الفني والثقافي الذي يجذب السياح الباحثين عن تجارب متكاملة تجمع بين الطبيعة والتاريخ والحياة العصرية.
كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
المغرب يسجل رقما قياسا في عدد السياح قبيل ساعات من انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2025
21 ديسمبر 2025, 15:32 GMT

وجاءت تونس في المرتبة الثالثة عربيًا (الـ58 عالمياً)، تليها الإمارات العربية المتحدة (الـ60)، ثم الأردن (الـ63)، وقطر (الـ69)، ولبنان (الـ73)، وعمان (الـ79)، والجزائر (الـ80)، والسعودية (الـ83)، والبحرين (الـ84)، والكويت (الـ88).

ويعد هذا التصنيف دليلاً مهماً لمحبي السفر والسياحة، حيث يبرز التنوع الغني في الوجهات العربية بين المدن الكبرى والطبيعة الصحراوية والجبالية والتراث الثقافي، ما يعكس مدى جمال وجاذبية العالم العربي على الساحة الدولية، مع تميز مصر والمغرب كوجهتين سياحيتين وثقافيتين بارزتين.
