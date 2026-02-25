https://sarabic.ae/20260225/القوات-الروسية-تدمر-ملجأ-للقوات-الأوكرانية-باستخدام-طائرات-مسيرة-1110717084.html
القوات الروسية تدمر ملجأ للقوات الأوكرانية باستخدام طائرات مسيرة
سبوتنيك عربي
02:32 GMT 25.02.2026 (تم التحديث: 02:33 GMT 25.02.2026)
تمكن مشغلو أنظمة الطائرات بدون طيار التابعة للتشكيل التطوعي للقوات "الجنوبية"، الأربعاء، من تدمير ملجأ يضم عناصر من القوات الأوكرانية على اتجاه كراماتورسك-دروشكوفو، وفقًا لمقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية.
وأوضحت الوزارة أنه أثناء القيام بعمليات الاستطلاع في القطاع الخاص لأحد التجمعات السكنية على اتجاه كراماتورسك-دروشكوفو، والتي تركها السكان المحليون، تم اكتشاف آثار وجود عناصر من القوات الأوكرانية في قبو المبنى.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع: "أثناء المراقبة الجوية تم التأكد من وجود عدة مقاتلين أوكرانيين مختبئين في مخبأ. وبعد تحديد طبيعة الهدف، نفذت فرق الطائرات المسيرة التابعة للقوات 'الجنوبية' ضربات دقيقة على المخبأ باستخدام طائرة مسيرة تُدار عبر كابل ألياف ضوئية".
وبعد الهجوم، انتقلت بقية قوات العدو إلى منزل مجاور. وتم كشف ملجأ جديد للقوات الأوكرانية، وتم توجيه عدة ضربات دقيقة عليه بواسطة الطائرات المسيرة، حسبما أضافت الوزارة.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه "نتيجة استخدام الطائرات المسيرة تم تدمير القوى الحية للعدو بالكامل".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.