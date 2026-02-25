القوات الروسية تدمر ملجأ للقوات الأوكرانية باستخدام طائرات مسيرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:28 GMT
31 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
16:45 GMT
18 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260225/القوات-الروسية-تدمر-ملجأ-للقوات-الأوكرانية-باستخدام-طائرات-مسيرة-1110717084.html
القوات الروسية تدمر ملجأ للقوات الأوكرانية باستخدام طائرات مسيرة
القوات الروسية تدمر ملجأ للقوات الأوكرانية باستخدام طائرات مسيرة
سبوتنيك عربي
تمكن مشغلو أنظمة الطائرات بدون طيار التابعة للتشكيل التطوعي للقوات "الجنوبية"، الأربعاء، من تدمير ملجأ يضم عناصر من القوات الأوكرانية على اتجاه... 25.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-25T02:32+0000
2026-02-25T02:33+0000
القوات الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118282_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_4e385a0c261869cc6812a9d0ebb04283.jpg
وأوضحت الوزارة أنه أثناء القيام بعمليات الاستطلاع في القطاع الخاص لأحد التجمعات السكنية على اتجاه كراماتورسك-دروشكوفو، والتي تركها السكان المحليون، تم اكتشاف آثار وجود عناصر من القوات الأوكرانية في قبو المبنى.وجاء في بيان لوزارة الدفاع: "أثناء المراقبة الجوية تم التأكد من وجود عدة مقاتلين أوكرانيين مختبئين في مخبأ. وبعد تحديد طبيعة الهدف، نفذت فرق الطائرات المسيرة التابعة للقوات 'الجنوبية' ضربات دقيقة على المخبأ باستخدام طائرة مسيرة تُدار عبر كابل ألياف ضوئية".وبعد الهجوم، انتقلت بقية قوات العدو إلى منزل مجاور. وتم كشف ملجأ جديد للقوات الأوكرانية، وتم توجيه عدة ضربات دقيقة عليه بواسطة الطائرات المسيرة، حسبما أضافت الوزارة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260223/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-الطاقة-والنقل-التابعة-لقوات-كييف--وزارة-الدفاع-1110650527.html
القوات الروسية تدمر ملجأ للقوات الأوكرانية باستخدام طائرات مسيرة

02:32 GMT 25.02.2026 (تم التحديث: 02:33 GMT 25.02.2026)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تمكن مشغلو أنظمة الطائرات بدون طيار التابعة للتشكيل التطوعي للقوات "الجنوبية"، الأربعاء، من تدمير ملجأ يضم عناصر من القوات الأوكرانية على اتجاه كراماتورسك-دروشكوفو، وفقًا لمقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية.
وأوضحت الوزارة أنه أثناء القيام بعمليات الاستطلاع في القطاع الخاص لأحد التجمعات السكنية على اتجاه كراماتورسك-دروشكوفو، والتي تركها السكان المحليون، تم اكتشاف آثار وجود عناصر من القوات الأوكرانية في قبو المبنى.
طائرة التدريب الروسية ياك - 152 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة والنقل التابعة لقوات كييف – وزارة الدفاع
23 فبراير, 08:54 GMT
وجاء في بيان لوزارة الدفاع: "أثناء المراقبة الجوية تم التأكد من وجود عدة مقاتلين أوكرانيين مختبئين في مخبأ. وبعد تحديد طبيعة الهدف، نفذت فرق الطائرات المسيرة التابعة للقوات 'الجنوبية' ضربات دقيقة على المخبأ باستخدام طائرة مسيرة تُدار عبر كابل ألياف ضوئية".
وبعد الهجوم، انتقلت بقية قوات العدو إلى منزل مجاور. وتم كشف ملجأ جديد للقوات الأوكرانية، وتم توجيه عدة ضربات دقيقة عليه بواسطة الطائرات المسيرة، حسبما أضافت الوزارة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه "نتيجة استخدام الطائرات المسيرة تم تدمير القوى الحية للعدو بالكامل".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
