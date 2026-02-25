https://sarabic.ae/20260225/ترامب-الولايات-المتحدة-تعمل-على-وقف-إطلاق-النار-بين-روسيا-وأوكرانيا--1110718231.html
ترامب: الولايات المتحدة تعمل على وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
ترامب: الولايات المتحدة تعمل على وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تواصل العمل لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا. 25.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-25T03:45+0000
2026-02-25T03:45+0000
2026-02-25T03:48+0000
ترامب
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104754527_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_926a2576d5c02072a15f7292c30d7e4e.jpg
وقال ترامب خلال خطاب حالة الاتحاد بالكونغرس الأمريكي: "نسعى لإنهاء الحرب التاسعة بين روسيا وأوكرانيا"، مشيرًا إلى أنه أنهى 8 حروب خلال ولايته الحالية.وأضاف ترامب أن الأزمة الأوكرانية لم تكن لتبدأ لو كان رئيسًا للولايات المتحدة.وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مشاركة أوروبا في عملية التفاوض الخاصة بأوكرانيا لن تكون مفيدة، وقال بيسكوف، للصحفيين، "في الوقت الراهن، لا ترى روسيا على الأقل، بصفتها من المشاركين بصيغة المفاوضات الثلاثية، أي جدوى من مشاركة أوروبا، ومن غير المرجح أن تقدم أي شكل من الأشكال المفيدة".وجرت الجولة الثالثة من مباحثات السلام في جنيف، يومي 17 و 18 فبراير/ شباط الجاري بين وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا. واستمر اجتماع اليوم الأول ست ساعات، وساده توتر شديد، بحسب مصدر لوكالة "سبوتنيك". وترأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصهر دونالد ترامب جاريد كوشنر، وترأس الوفد الأوكراني رئيس مكتب زيلينسكي.
https://sarabic.ae/20260220/ترامب-أمريكا-تريد-حل-النزاع-في-أوكرانيا-وأوروبا-فقدت-قوتها-1110586896.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104754527_84:0:972:666_1920x0_80_0_0_0c817110d07be56cb1c34ac4570d2750.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
ترامب, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
ترامب: الولايات المتحدة تعمل على وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
03:45 GMT 25.02.2026 (تم التحديث: 03:48 GMT 25.02.2026)
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تواصل العمل لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.
وقال ترامب خلال خطاب حالة الاتحاد بالكونغرس الأمريكي: "نسعى لإنهاء الحرب التاسعة بين روسيا وأوكرانيا"، مشيرًا إلى أنه أنهى 8 حروب خلال ولايته الحالية.
وأضاف ترامب أن الأزمة الأوكرانية لم تكن لتبدأ لو كان رئيسًا للولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مشاركة أوروبا في عملية التفاوض الخاصة بأوكرانيا لن تكون مفيدة، وقال بيسكوف، للصحفيين، "في الوقت الراهن، لا ترى روسيا على الأقل، بصفتها من المشاركين بصيغة المفاوضات
الثلاثية، أي جدوى من مشاركة أوروبا، ومن غير المرجح أن تقدم أي شكل من الأشكال المفيدة".
وجرت الجولة الثالثة من مباحثات السلام في جنيف
، يومي 17 و 18 فبراير/ شباط الجاري بين وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا. واستمر اجتماع اليوم الأول ست ساعات، وساده توتر شديد، بحسب مصدر لوكالة "سبوتنيك". وترأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصهر دونالد ترامب جاريد كوشنر، وترأس الوفد الأوكراني رئيس مكتب زيلينسكي.