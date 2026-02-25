https://sarabic.ae/20260225/ترامب-الولايات-المتحدة-تعمل-على-وقف-إطلاق-النار-بين-روسيا-وأوكرانيا--1110718231.html

ترامب: الولايات المتحدة تعمل على وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا

ترامب: الولايات المتحدة تعمل على وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تواصل العمل لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا. 25.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-25T03:45+0000

2026-02-25T03:45+0000

2026-02-25T03:48+0000

ترامب

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104754527_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_926a2576d5c02072a15f7292c30d7e4e.jpg

وقال ترامب خلال خطاب حالة الاتحاد بالكونغرس الأمريكي: "نسعى لإنهاء الحرب التاسعة بين روسيا وأوكرانيا"، مشيرًا إلى أنه أنهى 8 حروب خلال ولايته الحالية.وأضاف ترامب أن الأزمة الأوكرانية لم تكن لتبدأ لو كان رئيسًا للولايات المتحدة.وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مشاركة أوروبا في عملية التفاوض الخاصة بأوكرانيا لن تكون مفيدة، وقال بيسكوف، للصحفيين، "في الوقت الراهن، لا ترى روسيا على الأقل، بصفتها من المشاركين بصيغة المفاوضات الثلاثية، أي جدوى من مشاركة أوروبا، ومن غير المرجح أن تقدم أي شكل من الأشكال المفيدة".وجرت الجولة الثالثة من مباحثات السلام في جنيف، يومي 17 و 18 فبراير/ شباط الجاري بين وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا. واستمر اجتماع اليوم الأول ست ساعات، وساده توتر شديد، بحسب مصدر لوكالة "سبوتنيك". وترأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصهر دونالد ترامب جاريد كوشنر، وترأس الوفد الأوكراني رئيس مكتب زيلينسكي.

https://sarabic.ae/20260220/ترامب-أمريكا-تريد-حل-النزاع-في-أوكرانيا-وأوروبا-فقدت-قوتها-1110586896.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا