رئيس بلدية وارسو يعلن البدء بإنشاء مستودعات في مترو الأنفاق "تحسبا للحرب"

وقال ترزاسكوفسكي في مقطع فيديو نُشر على "فيسبوك" (التابع لشركة "ميتا"، المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة): "يرتبط مترو وارسو بثلاثة أمور: أولاً، هو وسيلة نقل ممتازة؛ ثانياً، هو مكان رائع للقراءة؛ وثالثاً، هو درعٌ تحت الأرض، أو أمننا المشترك. نعم، يُعد المترو أيضاً بنية تحتية أساسية لأمننا". وأضاف ترزاسكوفسكي: "تشمل هذه المعدات حافظات حرارية، وقوارير ماء، وأكياس نوم، ونقالات، وأسرّة قابلة للطي. كما بدأنا بشراء مولدات كهربائية، لأنها ض رورية في حالات الأزمات. آلاف القطع المختلفة من المعدات. وهذه مجرد بداية عملية الشراء". واختتم حديثه قائلاً: "لن يقتصر دور المترو على كونه مستودعاً فحسب، بل سيكون أيضاً مأوى لسكان وارسو".وارسو: أمن أوروبا وبولندا وأوكرانيا دخل مرحلة حاسمة بعد قمة بوتين وترامب
أعلن رئيس بلدية العاصمة البولندية وارسو، رافال ترزاسكوفسكي، عن بدء تخزين الإمدادات الحربية في مترو الأنفاق.
وقال ترزاسكوفسكي في مقطع فيديو نُشر على "فيسبوك" (التابع لشركة "ميتا"، المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة): "يرتبط مترو وارسو بثلاثة أمور: أولاً، هو وسيلة نقل ممتازة؛ ثانياً، هو مكان رائع للقراءة؛ وثالثاً، هو درعٌ تحت الأرض، أو أمننا المشترك. نعم، يُعد المترو أيضاً بنية تحتية أساسية لأمننا".

وأوضح أن الإمدادات بدأت تُخزن في المترو تحسبا لاحتياج عدد كبير من الناس إلى المأوى فيه، و قال رئيس البلدية: "في مترو وارسو، أو بالأحرى في المناطق المخصصة للتجهيزات التقنية، نقوم بتجهيز مستودعات للمعدات الضرورية".

العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الخارجية البولندي: وارسو تأمل بموافقة روسيا على وقف إطلاق النار في أوكرانيا
23 سبتمبر 2025, 01:06 GMT
وأضاف ترزاسكوفسكي: "تشمل هذه المعدات حافظات حرارية، وقوارير ماء، وأكياس نوم، ونقالات، وأسرّة قابلة للطي. كما بدأنا بشراء مولدات كهربائية، لأنها ض رورية في حالات الأزمات. آلاف القطع المختلفة من المعدات. وهذه مجرد بداية عملية الشراء".
واختتم حديثه قائلاً: "لن يقتصر دور المترو على كونه مستودعاً فحسب، بل سيكون أيضاً مأوى لسكان وارسو".
وارسو: أمن أوروبا وبولندا وأوكرانيا دخل مرحلة حاسمة بعد قمة بوتين وترامب
