https://sarabic.ae/20260225/رئيس-بلدية-وارسو-يعلن-البدء-بإنشاء-مستودعات-في-مترو-الأنفاق-تحسبا-للحرب-1110752726.html

رئيس بلدية وارسو يعلن البدء بإنشاء مستودعات في مترو الأنفاق "تحسبا للحرب"

رئيس بلدية وارسو يعلن البدء بإنشاء مستودعات في مترو الأنفاق "تحسبا للحرب"

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس بلدية العاصمة البولندية وارسو، رافال ترزاسكوفسكي، عن بدء تخزين الإمدادات الحربية في مترو الأنفاق. 25.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-25T19:07+0000

2026-02-25T19:07+0000

2026-02-25T19:07+0000

العالم

روسيا

بولندا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/02/1079722465_0:136:3160:1914_1920x0_80_0_0_0d0b4a7411fb272e961060db3d8d2c49.jpg

وقال ترزاسكوفسكي في مقطع فيديو نُشر على "فيسبوك" (التابع لشركة "ميتا"، المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة): "يرتبط مترو وارسو بثلاثة أمور: أولاً، هو وسيلة نقل ممتازة؛ ثانياً، هو مكان رائع للقراءة؛ وثالثاً، هو درعٌ تحت الأرض، أو أمننا المشترك. نعم، يُعد المترو أيضاً بنية تحتية أساسية لأمننا". وأضاف ترزاسكوفسكي: "تشمل هذه المعدات حافظات حرارية، وقوارير ماء، وأكياس نوم، ونقالات، وأسرّة قابلة للطي. كما بدأنا بشراء مولدات كهربائية، لأنها ض رورية في حالات الأزمات. آلاف القطع المختلفة من المعدات. وهذه مجرد بداية عملية الشراء". واختتم حديثه قائلاً: "لن يقتصر دور المترو على كونه مستودعاً فحسب، بل سيكون أيضاً مأوى لسكان وارسو".وارسو: أمن أوروبا وبولندا وأوكرانيا دخل مرحلة حاسمة بعد قمة بوتين وترامب

https://sarabic.ae/20250923/وزير-الخارجية-بولندا-تأمل-في-موافقة-روسيا-على-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-1105147277.html

بولندا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, بولندا, أخبار أوكرانيا