رئيس بلدية وارسو يعلن البدء بإنشاء مستودعات في مترو الأنفاق "تحسبا للحرب"
رئيس بلدية وارسو يعلن البدء بإنشاء مستودعات في مترو الأنفاق "تحسبا للحرب"
سبوتنيك عربي
25.02.2026
وقال ترزاسكوفسكي في مقطع فيديو نُشر على "فيسبوك" (التابع لشركة "ميتا"، المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة): "يرتبط مترو وارسو بثلاثة أمور: أولاً، هو وسيلة نقل ممتازة؛ ثانياً، هو مكان رائع للقراءة؛ وثالثاً، هو درعٌ تحت الأرض، أو أمننا المشترك. نعم، يُعد المترو أيضاً بنية تحتية أساسية لأمننا". وأضاف ترزاسكوفسكي: "تشمل هذه المعدات حافظات حرارية، وقوارير ماء، وأكياس نوم، ونقالات، وأسرّة قابلة للطي. كما بدأنا بشراء مولدات كهربائية، لأنها ض رورية في حالات الأزمات. آلاف القطع المختلفة من المعدات. وهذه مجرد بداية عملية الشراء". واختتم حديثه قائلاً: "لن يقتصر دور المترو على كونه مستودعاً فحسب، بل سيكون أيضاً مأوى لسكان وارسو".
