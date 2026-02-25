https://sarabic.ae/20260225/روسيا-تطور-أول-قذيفة-موجهة-كوب---10-إم-إي-يتجاوز-مداها-100-كيلومتر-1110721907.html
روسيا تطور أول قذيفة موجهة "كوب - 10 إم إي" يتجاوز مداها 100 كيلومتر
سلاح روسيا
روسيا
وقالت الشركة في بيان: "كانت شركة كلاشينكوف، أول شركة في روسيا تقوم بتطوير نظام الذخائر الموجّهة التكتيكية من طراز "كوب-10 إم إي" بمدى يزيد عن 100 كيلومتر".وأشارت الشركة إلى أن الميزات الرئيسية للنظام الجديد تشمل نظام توجيه كهروضوئي يمكّن من استهداف الأهداف المتحركة، وحماية محسّنة ضد أنظمة الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي. علاوة على ذلك، فهو مزود بنظام تصوير جوي وتسجيل فيديو يسجل البيانات الواردة من الطائرة.وتم تصميم الذخيرة الجديدة لتدمير المعدات العسكرية غير المدرعة والمدرعة بشكل خفيف، ومراكز القيادة ومنشآت الدفاع الجوي، وغيرها من الأهداف بدقة عالية.
روسيا تطور أول قذيفة موجهة "كوب - 10 إم إي" يتجاوز مداها 100 كيلومتر
أعلنت شركة "كلاشينكوف" الروسية، عن تطوير أول قذيفة موجّهة من طراز "كوب - 10 إم إي" يتجاوز مداها 100 كيلومتر.
وقالت الشركة في بيان: "كانت شركة كلاشينكوف، أول شركة في روسيا تقوم بتطوير نظام الذخائر الموجّهة التكتيكية من طراز "كوب-10 إم إي" بمدى يزيد عن 100 كيلومتر".
وأوضحت: "تم إنشاء النظام في وقت قياسي، مع الأخذ في الاعتبار الخبرة المكتسبة من الاستخدام الفعّال للذخائر الموجّهة في العملية العسكرية الخاصة".
وأشارت الشركة إلى أن الميزات الرئيسية للنظام الجديد تشمل نظام توجيه كهروضوئي يمكّن من استهداف الأهداف المتحركة، وحماية محسّنة ضد أنظمة الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي. علاوة على ذلك، فهو مزود بنظام تصوير جوي وتسجيل فيديو يسجل البيانات الواردة من الطائرة.
وتم تصميم الذخيرة الجديدة لتدمير المعدات العسكرية غير المدرعة والمدرعة بشكل خفيف، ومراكز القيادة ومنشآت الدفاع الجوي، وغيرها من الأهداف بدقة عالية.