عربي
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي أوكراني على قاعدة جوية عسكرية في إقليم كراسنودار
روسيا تطور أول قذيفة موجهة "كوب - 10 إم إي" يتجاوز مداها 100 كيلومتر
أعلنت شركة "كلاشينكوف" الروسية، عن تطوير أول قذيفة موجّهة من طراز "كوب - 10 إم إي" يتجاوز مداها 100 كيلومتر.
وقالت الشركة في بيان: "كانت شركة كلاشينكوف، أول شركة في روسيا تقوم بتطوير نظام الذخائر الموجّهة التكتيكية من طراز "كوب-10 إم إي" بمدى يزيد عن 100 كيلومتر".وأشارت الشركة إلى أن الميزات الرئيسية للنظام الجديد تشمل نظام توجيه كهروضوئي يمكّن من استهداف الأهداف المتحركة، وحماية محسّنة ضد أنظمة الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي. علاوة على ذلك، فهو مزود بنظام تصوير جوي وتسجيل فيديو يسجل البيانات الواردة من الطائرة.وتم تصميم الذخيرة الجديدة لتدمير المعدات العسكرية غير المدرعة والمدرعة بشكل خفيف، ومراكز القيادة ومنشآت الدفاع الجوي، وغيرها من الأهداف بدقة عالية."روستيخ": قذائف "كراسنوبول" الروسية تتفوق على نظيراتها الغربية في الدقة"شركة روستيخ" تعرض أحدث الحلول الطبية في معرض الصحة العالمي بدبي
أعلنت شركة "كلاشينكوف" الروسية، عن تطوير أول قذيفة موجّهة من طراز "كوب - 10 إم إي" يتجاوز مداها 100 كيلومتر.
وقالت الشركة في بيان: "كانت شركة كلاشينكوف، أول شركة في روسيا تقوم بتطوير نظام الذخائر الموجّهة التكتيكية من طراز "كوب-10 إم إي" بمدى يزيد عن 100 كيلومتر".

وأوضحت: "تم إنشاء النظام في وقت قياسي، مع الأخذ في الاعتبار الخبرة المكتسبة من الاستخدام الفعّال للذخائر الموجّهة في العملية العسكرية الخاصة".

وأشارت الشركة إلى أن الميزات الرئيسية للنظام الجديد تشمل نظام توجيه كهروضوئي يمكّن من استهداف الأهداف المتحركة، وحماية محسّنة ضد أنظمة الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي. علاوة على ذلك، فهو مزود بنظام تصوير جوي وتسجيل فيديو يسجل البيانات الواردة من الطائرة.
منظومة بانتسير الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
"روستيخ": الدفاع الروسية تتسلم دفعة جديدة من صواريخ "أرض-جو" لأنظمة "بانتسير"
22 فبراير, 08:57 GMT
وتم تصميم الذخيرة الجديدة لتدمير المعدات العسكرية غير المدرعة والمدرعة بشكل خفيف، ومراكز القيادة ومنشآت الدفاع الجوي، وغيرها من الأهداف بدقة عالية.
"روستيخ": قذائف "كراسنوبول" الروسية تتفوق على نظيراتها الغربية في الدقة
"شركة روستيخ" تعرض أحدث الحلول الطبية في معرض الصحة العالمي بدبي
