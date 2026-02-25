https://sarabic.ae/20260225/غرق-مركب-هجرة-متوجه-إلى-اليونان-يودي-بحياة-3-مصريين-وفقدان-18-آخرين-1110743042.html
غرق مركب هجرة متوجه إلى اليونان يودي بحياة 3 مصريين وفقدان 18 آخرين
غرق مركب هجرة متوجه إلى اليونان يودي بحياة 3 مصريين وفقدان 18 آخرين
سبوتنيك عربي
لقي ثلاثة مصريين مصرعهم، فيما فُقد 18 آخرون، إثر غرق مركب للهجرة غير الشرعية كان في طريقه إلى اليونان، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية. 25.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-25T13:56+0000
2026-02-25T13:56+0000
2026-02-25T13:56+0000
مصر
أخبار مصر الآن
اليونان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/19/1070534565_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_1f09f8a43bf9a28aba6c25f0f87ac191.jpg
وأوضحت الوزارة أن الحادث وقع في 21 فبراير/شباط الجاري، عندما غرق المركب الذي كان يقلّ 50 مهاجراً غير شرعي من إحدى الدول المجاورة باتجاه اليونان، من بينهم 21 مواطناً مصرياً، مؤكدة أن 18 منهم ما زالوا في عداد المفقودين، بينما تم تأكيد وفاة ثلاثة.كما تواصل السفارة المصرية في أثينا استقبال أسر وأقارب المتوفين، والعمل على استكمال الإجراءات الخاصة بنقل الجثامين إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن.وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت، منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفاة 14 مواطنا مصريا جراء غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية.وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المركب الذي أبحر من إحدى الدول المجاورة باتجاه اليونان بتاريخ 7 ديسمبر/ كانون الأول 2025، كان يقل 34 مهاجرا غير نظامي من جنسيات مختلفة، بينهم الضحايا المصريون.وأضاف البيان أنه فور تلقي البلاغ، وجّه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، السفارة المصرية في أثينا بالتواصل الفوري مع السلطات اليونانية لتقديم الدعم للمصابين والناجين، وإنهاء الإجراءات اللازمة لنقل جثامين المتوفين إلى مصر، حيث تم التنسيق مع أسر الضحايا في هذا الشأن.
https://sarabic.ae/20251216/مصر-تعلن-مقتل-14-من-مواطنيها-إثر-غرق-مركب-هجرة-غير-شرعية-قبالة-سواحل-اليونان-1108237915.html
https://sarabic.ae/20230627/وزيرة-الهجرة-المصرية-تكشف-الحل-للتعرف-على-جثامين-حادث-مركب-اليونان-1078551597.html
https://sarabic.ae/20260209/المنظمة-الدولية-للهجرة-رضيعان-بين-53-قتيلا-أو-مفقودا-في-غرق-قارب-مهاجرين-قبالة-سواحل-ليبيا-1110183968.html
مصر
اليونان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/19/1070534565_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_c74510cf0d16c1e271432fe6d47c09a3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, اليونان
مصر, أخبار مصر الآن, اليونان
غرق مركب هجرة متوجه إلى اليونان يودي بحياة 3 مصريين وفقدان 18 آخرين
لقي ثلاثة مصريين مصرعهم، فيما فُقد 18 آخرون، إثر غرق مركب للهجرة غير الشرعية كان في طريقه إلى اليونان، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية.
وأوضحت الوزارة أن الحادث وقع في 21 فبراير/شباط الجاري، عندما غرق المركب الذي كان يقلّ 50 مهاجراً غير شرعي من إحدى الدول المجاورة باتجاه اليونان
، من بينهم 21 مواطناً مصرياً، مؤكدة أن 18 منهم ما زالوا في عداد المفقودين، بينما تم تأكيد وفاة ثلاثة.
16 ديسمبر 2025, 14:23 GMT
وفي بيان صادر اليوم الأربعاء عن الوزارة، وجّه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، السفارة المصرية في أثينا بتكثيف اتصالاتها مع السلطات اليونانية المعنية لمتابعة تطورات الحادث، وجهود البحث عن المفقودين، وسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لإعادة جثامين الضحايا إلى مصر.
كما تواصل السفارة المصرية
في أثينا استقبال أسر وأقارب المتوفين، والعمل على استكمال الإجراءات الخاصة بنقل الجثامين إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن.
وجددت وزارة الخارجية المصرية تحذيرها للمواطنين من مخاطر الهجرة غير الشرعية، داعية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء شبكات التهريب أو السفر عبر طرق غير قانونية، حفاظاً على سلامتهم.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت، منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفاة 14 مواطنا مصريا جراء غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المركب
الذي أبحر من إحدى الدول المجاورة باتجاه اليونان بتاريخ 7 ديسمبر/ كانون الأول 2025، كان يقل 34 مهاجرا غير نظامي من جنسيات مختلفة، بينهم الضحايا المصريون.
وأضاف البيان أنه فور تلقي البلاغ، وجّه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، السفارة المصرية في أثينا بالتواصل الفوري مع السلطات اليونانية لتقديم الدعم للمصابين والناجين، وإنهاء الإجراءات اللازمة لنقل جثامين المتوفين إلى مصر، حيث تم التنسيق مع أسر الضحايا في هذا الشأن.