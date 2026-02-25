https://sarabic.ae/20260225/لجنة-التحقيق-الروسية-القوات-الأوكرانية-هاجمت-مصنعا-كيمائيا-في-سمولينسك-بـ30-مسيرة-1110740063.html

لجنة التحقيق الروسية: القوات الأوكرانية هاجمت مصنعا كيميائيا في مقاطعة سمولينسك بـ30 مسيرة

أفادت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الأربعاء، أن البنية التحتية لمصنع "دوروغوبوج" الكيميائي في مقاطعة سمولينسك، تضررت إثر الهجوم الذي قامت به القوات الأوكرانية...

وقالت اللجنة في بيان: "بحسب التحقيقات، شنّت القوات المسلحة الأوكرانية، في 25 فبراير(شباط) 2026، هجمات جوية بما لا يقل عن 30 طائرة مسيرة مزودة بعبوات ناسفة على مصنع "دوروغوبوج" الكيميائي في مقاطعة سمولينسك".وأضافت: "أسفر الهجوم عن مقتل 7 مدنيين وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تحرر بلدة غرافسكويه في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاعالجيش الروسي يدمر ملجأ للقوات الأوكرانية باستخدام طائرات مسيرة- وزارة الدفاع

