https://sarabic.ae/20260225/لجنة-التحقيق-الروسية-القوات-الأوكرانية-هاجمت-مصنعا-كيمائيا-في-سمولينسك-بـ30-مسيرة-1110740063.html
لجنة التحقيق الروسية: القوات الأوكرانية هاجمت مصنعا كيميائيا في مقاطعة سمولينسك بـ30 مسيرة
لجنة التحقيق الروسية: القوات الأوكرانية هاجمت مصنعا كيميائيا في مقاطعة سمولينسك بـ30 مسيرة
سبوتنيك عربي
أفادت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الأربعاء، أن البنية التحتية لمصنع "دوروغوبوج" الكيميائي في مقاطعة سمولينسك، تضررت إثر الهجوم الذي قامت به القوات الأوكرانية... 25.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-25T11:52+0000
2026-02-25T11:52+0000
2026-02-25T12:00+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099460671_0:87:1472:915_1920x0_80_0_0_75db80f0443a0baf2243ea9f3d7d921a.jpg
وقالت اللجنة في بيان: "بحسب التحقيقات، شنّت القوات المسلحة الأوكرانية، في 25 فبراير(شباط) 2026، هجمات جوية بما لا يقل عن 30 طائرة مسيرة مزودة بعبوات ناسفة على مصنع "دوروغوبوج" الكيميائي في مقاطعة سمولينسك".وأضافت: "أسفر الهجوم عن مقتل 7 مدنيين وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تحرر بلدة غرافسكويه في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاعالجيش الروسي يدمر ملجأ للقوات الأوكرانية باستخدام طائرات مسيرة- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260225/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-إحباط-هجوم-إرهابي-أوكراني-على-قاعدة-جوية-عسكرية-في-إقليم-كراسنودار-1110726466.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099460671_66:0:1374:981_1920x0_80_0_0_41bb47e1779c258f35a5fa5a91997d24.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
لجنة التحقيق الروسية: القوات الأوكرانية هاجمت مصنعا كيميائيا في مقاطعة سمولينسك بـ30 مسيرة
11:52 GMT 25.02.2026 (تم التحديث: 12:00 GMT 25.02.2026)
أفادت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الأربعاء، أن البنية التحتية لمصنع "دوروغوبوج" الكيميائي في مقاطعة سمولينسك، تضررت إثر الهجوم الذي قامت به القوات الأوكرانية بواسطة طائرات مسيرة.
وقالت اللجنة في بيان: "بحسب التحقيقات، شنّت القوات المسلحة الأوكرانية، في 25 فبراير(شباط) 2026، هجمات جوية بما لا يقل عن 30 طائرة مسيرة مزودة بعبوات ناسفة على مصنع "دوروغوبوج" الكيميائي في مقاطعة سمولينسك".
وتابعت: "تضررت عناصر من البنية التحتية للمصنع، ومبنى مركز الإطفاء، ومركبة إطفاء خاصة، ما تسبب في أضرار مادية لأصحاب المصنع".
وأضافت: "أسفر الهجوم عن مقتل 7 مدنيين وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.