لجنة التحقيق الروسية: القوات الأوكرانية هاجمت مصنعا كيميائيا في مقاطعة سمولينسك بـ30 مسيرة

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
16:00 GMT
18 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
لجنة التحقيق الروسية: القوات الأوكرانية هاجمت مصنعا كيميائيا في مقاطعة سمولينسك بـ30 مسيرة
لجنة التحقيق الروسية: القوات الأوكرانية هاجمت مصنعا كيميائيا في مقاطعة سمولينسك بـ30 مسيرة
سبوتنيك عربي
أفادت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الأربعاء، أن البنية التحتية لمصنع "دوروغوبوج" الكيميائي في مقاطعة سمولينسك، تضررت إثر الهجوم الذي قامت به القوات الأوكرانية... 25.02.2026, سبوتنيك عربي
لجنة التحقيق الروسية: القوات الأوكرانية هاجمت مصنعا كيميائيا في مقاطعة سمولينسك بـ30 مسيرة

11:52 GMT 25.02.2026 (تم التحديث: 12:00 GMT 25.02.2026)
طائرة مسيرة
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
© Photo / Unsplash/ João Rocha
تابعنا عبر
أفادت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الأربعاء، أن البنية التحتية لمصنع "دوروغوبوج" الكيميائي في مقاطعة سمولينسك، تضررت إثر الهجوم الذي قامت به القوات الأوكرانية بواسطة طائرات مسيرة.
وقالت اللجنة في بيان: "بحسب التحقيقات، شنّت القوات المسلحة الأوكرانية، في 25 فبراير(شباط) 2026، هجمات جوية بما لا يقل عن 30 طائرة مسيرة مزودة بعبوات ناسفة على مصنع "دوروغوبوج" الكيميائي في مقاطعة سمولينسك".

وتابعت: "تضررت عناصر من البنية التحتية للمصنع، ومبنى مركز الإطفاء، ومركبة إطفاء خاصة، ما تسبب في أضرار مادية لأصحاب المصنع".

وأضافت: "أسفر الهجوم عن مقتل 7 مدنيين وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين".
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي أوكراني على قاعدة جوية عسكرية في إقليم كراسنودار
08:23 GMT
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
القوات الروسية تحرر بلدة غرافسكويه في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
الجيش الروسي يدمر ملجأ للقوات الأوكرانية باستخدام طائرات مسيرة- وزارة الدفاع
