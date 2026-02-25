https://sarabic.ae/20260225/وزارة-الدفاع-الكازاخستانية-نجاة-طاقم-مقاتلة-سو-30-إس-إم-إثر-تحطمها-وسط-البلاد-1110728866.html
وزارة الدفاع الكازاخستانية: نجاة طاقم مقاتلة "سو-30 إس إم" إثر تحطمها وسط البلاد
أفادت وزارة الدفاع الكازاخستانية، اليوم الأربعاء، بتحطم طائرة مقاتلة من طراز "سو-30 إس إم" في منطقة كاراغاندا وسط البلاد. 25.02.2026, سبوتنيك عربي
وقالت الوزارة في بيان: "في الخامس والعشرين من فبراير(شباط) من هذا العام، تحطمت طائرة مقاتلة من طراز "سو-30 إس إم" خلال رحلة تدريبية مقررة في منطقة كاراغاندا".وأشارت إلى أن "الطاقم قفز بالمظلات على الفور".وأكدت وزارة الدفاع الكازاخستانية أن "الطيارين على قيد الحياة ولا يوجد أي خطر على حياتهما أو صحتهما، وهما يخضعان للرعاية الطبية".
