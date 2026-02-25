عربي
https://sarabic.ae/20260225/وزارة-الدفاع-الكازاخستانية-نجاة-طاقم-مقاتلة-سو-30-إس-إم-إثر-تحطمها-وسط-البلاد-1110728866.html
وزارة الدفاع الكازاخستانية: نجاة طاقم مقاتلة "سو-30 إس إم" إثر تحطمها وسط البلاد
وزارة الدفاع الكازاخستانية: نجاة طاقم مقاتلة "سو-30 إس إم" إثر تحطمها وسط البلاد
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الكازاخستانية، اليوم الأربعاء، بتحطم طائرة مقاتلة من طراز "سو-30 إس إم" في منطقة كاراغاندا وسط البلاد. 25.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-25T09:35+0000
2026-02-25T09:35+0000
العالم
كازاخستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/19/1110728690_0:48:1595:945_1920x0_80_0_0_51378d8cb6ab02e1444d63a583d51a89.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "في الخامس والعشرين من فبراير(شباط) من هذا العام، تحطمت طائرة مقاتلة من طراز "سو-30 إس إم" خلال رحلة تدريبية مقررة في منطقة كاراغاندا".وأشارت إلى أن "الطاقم قفز بالمظلات على الفور".وأكدت وزارة الدفاع الكازاخستانية أن "الطيارين على قيد الحياة ولا يوجد أي خطر على حياتهما أو صحتهما، وهما يخضعان للرعاية الطبية".تحطم طائرة تدريب مدنية في مقاطعة أورينبورغ الروسيةمشهد كالأفلام... نجاة كامل ركاب طائرة صومالية بعد تحطمها... فيديو
https://sarabic.ae/20260225/تحطم-طائرة-إف-16-تركية-بعد-إقلاعها-فيديو-1110718952.html
كازاخستان
وزارة الدفاع الكازاخستانية: نجاة طاقم مقاتلة "سو-30 إس إم" إثر تحطمها وسط البلاد

09:35 GMT 25.02.2026
© Sputnik . Evgeny Odinokov / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلات "سو 30 إس إم" في برنامج طيران "ماكس 2021 الدولي للطيران والفضاء"
مقاتلات سو 30 إس إم في برنامج طيران ماكس 2021 الدولي للطيران والفضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
© Sputnik . Evgeny Odinokov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الكازاخستانية، اليوم الأربعاء، بتحطم طائرة مقاتلة من طراز "سو-30 إس إم" في منطقة كاراغاندا وسط البلاد.
وقالت الوزارة في بيان: "في الخامس والعشرين من فبراير(شباط) من هذا العام، تحطمت طائرة مقاتلة من طراز "سو-30 إس إم" خلال رحلة تدريبية مقررة في منطقة كاراغاندا".
وأشارت إلى أن "الطاقم قفز بالمظلات على الفور".
تحطم طائرة إف-16 تركية بعد إقلاعها - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
تحطم مقاتلة "إف-16" تركية بعد إقلاعها... فيديو
04:28 GMT
وأكدت وزارة الدفاع الكازاخستانية أن "الطيارين على قيد الحياة ولا يوجد أي خطر على حياتهما أو صحتهما، وهما يخضعان للرعاية الطبية".
تحطم طائرة تدريب مدنية في مقاطعة أورينبورغ الروسية
مشهد كالأفلام... نجاة كامل ركاب طائرة صومالية بعد تحطمها... فيديو
