قهوة الفلفل.. مشروب شتوي مبتكر في منتجعات الصين.. فيديو
سبوتنيك عربي
ابتكر منتجع تزلج في مدينة تشونغلي الصينية مشروبًا غير تقليدي أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال فصل الشتاء، حيث يُقدم القهوة داخل حبات فلفل... 26.02.2026, سبوتنيك عربي
الصين
ابتكر منتجع تزلج في مدينة تشونغلي الصينية مشروبًا غير تقليدي أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال فصل الشتاء، حيث يُقدم القهوة داخل حبات فلفل رومي مجوفة.
ويقدّم المشروب في عدد من منتجعات التزلج المحلية، إذ تفرغ حبة الفلفل من محتواها ثم تستخدم كوعاء طبيعي لصب القهوة
الساخنة بداخلها، في تجربة تجمع بين الطابع البصري اللافت والنكهة المختلفة، بحسب وسائل إعلام صينية.
ويقول القائمون على الفكرة إن الجمع بين حرارة القهوة وطعم الفلفل يمنح المشروب مذاقًا مميزًا يجذب الزوار الباحثين عن تجارب جديدة
وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي فيديو للمشروب
على نطاق واسع، ما أسهم في زيادة الإقبال عليه، خاصة بين السياح ورواد التزلج، الذين يقصدون المنطقة خلال موسم الشتاء.