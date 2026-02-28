https://sarabic.ae/20260228/عراقجي-يطلع-نظراءه-العرب-على-التطورات-عقب-الهجوم-الأمريكي-الإسرائيلي-1110857800.html

عراقجي يطلع نظراءه العرب على التطورات عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، اتصالات هاتفية مع نظرائه في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ودولة الكويت... 28.02.2026, سبوتنيك عربي

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، إن هذه الاتصالات جاءت عقب ما وصفته بـ"العدوان العسكري الأمريكي – الصهيوني" على إيران، مؤكدة أن هذا الهجوم يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة و"جرماً واضحاً ضد السلام والأمن الدوليين". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت، بدء إسرائيل وأمريكا عملية عسكرية مشتركة تهدف إلى مواجهة ما وصفه بـ"الخطر الوجودي" الذي يمثله النظام الإيراني.وأشاد نتنياهو في كلمة له بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤكدا "قيادته التاريخية" في هذا السياق.ودعا نتنياهو المواطنين الإسرائيليين إلى الالتزام بتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية خلال العملية العسكرية المسماة "زئير الأسد"، مؤكدا ضرورة الوحدة والشجاعة للحفاظ على أمن الدولة واستمراريتها.وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.

