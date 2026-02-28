https://sarabic.ae/20260228/نيبنزيا-تصرفات-إسرائيل-وأمريكا-تهدف-بشكل-علني-إلى-مزيد-من-التدخل-في-الشؤون-الداخلية-لإيران-1110888053.html

نيبنزيا: تصرفات إسرائيل وأمريكا تهدف بشكل علني إلى مزيد من التدخل في الشؤون الداخلية لإيران

نيبنزيا: تصرفات إسرائيل وأمريكا تهدف بشكل علني إلى مزيد من التدخل في الشؤون الداخلية لإيران

سبوتنيك عربي

أكد المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن تصرفات إسرائيل والولايات المتحدة تهدف بشكل علني إلى مزيد من التدخل في الشؤون الداخلية لإيران... 28.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-28T21:43+0000

2026-02-28T21:43+0000

2026-02-28T22:08+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104452/31/1044523182_0:124:2832:1717_1920x0_80_0_0_a373f4f60f656b62c305130fdc1c7585.jpg

وأكد نيبينزيا خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، أن "العدوان الذي تعرضت له إيران قد أدى بالفعل إلى تصعيد في المنطقة وقد يتجاوز حدودها بكثير"، مضيفا: أن "روسيا مستعدة للمساعدة في البحث عن حل دبلوماسي للأزمة المتعلقة بإيران".وأعرب نيبينزيا، عن حزنه الشديد إزاء نبأ الهجوم على مدرسة للبنات في مدينة ميناب، والذي أسفر عن مقتل 85 طفلاً. وأضاف: "نتقدم بخالص التعازي إلى عائلات وأصدقاء الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".وتابع نيبينزيا: "من جانبنا، نؤكد أن الجانب الروسي تلقى مراراً وتكراراً إشارات حول عدم اهتمام إسرائيل بمواجهة عسكرية مع إيران"، واستطرد: "علاوة على ذلك، أصبحت العملية العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة وإسرائيل خيانة حقيقية للدبلوماسية".وأكد المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، أن "أفعال الولايات المتحدة وإسرائيل هي عمل عدواني عسكري غير مبرر وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".ولفت نيبينزيا إلى أن "تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بأن هذه العملية تهدف إلى منع إيران من الحصول على أسلحة نووية لا أساس له من الصحة".وأضاف: "إن المصدر الوحيد للمعلومات الموثوقة في هذا الشأن - التقارير المتخصصة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية - لم يشر إلى ذلك قط. لم يشر قط إلى أن إيران قد تكون بصدد تطوير أسلحة نووية... وفي هذا السياق، نتوقع من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، تقديم تقييمات وإدانة لا لبس فيها لعمل آخر من أعمال تقويض سلطة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونظام عدم الانتشار العالمي من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل".وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط، فيما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.

https://sarabic.ae/20260228/الخارجية-الروسية-الاتحاد-الأوروبي-يقوم-بتشويه-الحقائق-حول-الوضع-في-إيران-1110884673.html

https://sarabic.ae/20260228/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يعرب-عن-إدانته-للضربات-العسكرية-الأمريكية-والإسرائيلية-على-إيران-1110887503.html

https://sarabic.ae/20260228/ترامب-يعلن-وفاة-خامنئي-1110888146.html

https://sarabic.ae/20260228/الإمارات-تدين-الهجمات-الصاروخية-الإيرانية-على-أراضيها-وتؤكد-حقها-المشروع-في-الرد-1110885599.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا