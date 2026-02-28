https://sarabic.ae/20260228/نيبنزيا-تصرفات-إسرائيل-وأمريكا-تهدف-بشكل-علني-إلى-مزيد-من-التدخل-في-الشؤون-الداخلية-لإيران-1110888053.html
نيبنزيا: تصرفات إسرائيل وأمريكا تهدف بشكل علني إلى مزيد من التدخل في الشؤون الداخلية لإيران
نيبنزيا: تصرفات إسرائيل وأمريكا تهدف بشكل علني إلى مزيد من التدخل في الشؤون الداخلية لإيران
أكد المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن تصرفات إسرائيل والولايات المتحدة تهدف بشكل علني إلى مزيد من التدخل في الشؤون الداخلية لإيران...
2026-02-28T21:43+0000
2026-02-28T21:43+0000
2026-02-28T22:08+0000
وأكد نيبينزيا خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، أن "العدوان الذي تعرضت له إيران قد أدى بالفعل إلى تصعيد في المنطقة وقد يتجاوز حدودها بكثير"، مضيفا: أن "روسيا مستعدة للمساعدة في البحث عن حل دبلوماسي للأزمة المتعلقة بإيران".وأعرب نيبينزيا، عن حزنه الشديد إزاء نبأ الهجوم على مدرسة للبنات في مدينة ميناب، والذي أسفر عن مقتل 85 طفلاً. وأضاف: "نتقدم بخالص التعازي إلى عائلات وأصدقاء الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".وتابع نيبينزيا: "من جانبنا، نؤكد أن الجانب الروسي تلقى مراراً وتكراراً إشارات حول عدم اهتمام إسرائيل بمواجهة عسكرية مع إيران"، واستطرد: "علاوة على ذلك، أصبحت العملية العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة وإسرائيل خيانة حقيقية للدبلوماسية".وأكد المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، أن "أفعال الولايات المتحدة وإسرائيل هي عمل عدواني عسكري غير مبرر وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".ولفت نيبينزيا إلى أن "تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بأن هذه العملية تهدف إلى منع إيران من الحصول على أسلحة نووية لا أساس له من الصحة".وأضاف: "إن المصدر الوحيد للمعلومات الموثوقة في هذا الشأن - التقارير المتخصصة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية - لم يشر إلى ذلك قط. لم يشر قط إلى أن إيران قد تكون بصدد تطوير أسلحة نووية... وفي هذا السياق، نتوقع من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، تقديم تقييمات وإدانة لا لبس فيها لعمل آخر من أعمال تقويض سلطة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونظام عدم الانتشار العالمي من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل".وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط، فيما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.
أكد المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن تصرفات إسرائيل والولايات المتحدة تهدف بشكل علني إلى مزيد من التدخل في الشؤون الداخلية لإيران وتدمير دولة غير ملائمة للغرب.
وأكد نيبينزيا خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، أن "العدوان الذي تعرضت له إيران قد أدى بالفعل إلى تصعيد في المنطقة وقد يتجاوز حدودها بكثير"، مضيفا: أن "روسيا مستعدة للمساعدة في البحث عن حل دبلوماسي للأزمة المتعلقة بإيران".
وتابع المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة: " بلادنا تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين الروس على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأعرب نيبينزيا، عن حزنه الشديد إزاء نبأ الهجوم على مدرسة للبنات في مدينة ميناب، والذي أسفر عن مقتل 85 طفلاً. وأضاف: "نتقدم بخالص التعازي إلى عائلات وأصدقاء الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".
وأردف: "على الرغم من استعداد طهران للعملية الدبلوماسية، إلا أنها تتعرض مرة أخرى للطعن في الظهر".
وتابع نيبينزيا: "من جانبنا، نؤكد أن الجانب الروسي تلقى مراراً وتكراراً إشارات حول عدم اهتمام إسرائيل بمواجهة عسكرية مع إيران"، واستطرد: "علاوة على ذلك، أصبحت العملية العسكرية
التي قامت بها الولايات المتحدة وإسرائيل خيانة حقيقية للدبلوماسية".
وأكد المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، أن "أفعال الولايات المتحدة وإسرائيل هي عمل عدواني عسكري غير مبرر وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".
وشدد نيبينزيا على موقف بلاده بالقول: "نصر على الاستئناف الفوري للتسوية السياسية والدبلوماسية والبحث عن حل قائم على القانون الدولي والاحترام المتبادل وتوازن المصالح. ولا تزال روسيا على استعداد لتقديم كل المساعدة اللازمة في هذا المسعى".
ولفت نيبينزيا إلى أن "تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بأن هذه العملية تهدف إلى منع إيران من الحصول على أسلحة نووية
لا أساس له من الصحة".
وأضاف: "إن المصدر الوحيد للمعلومات الموثوقة في هذا الشأن - التقارير المتخصصة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية - لم يشر إلى ذلك قط. لم يشر قط إلى أن إيران قد تكون بصدد تطوير أسلحة نووية... وفي هذا السياق، نتوقع من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، تقديم تقييمات وإدانة لا لبس فيها لعمل آخر من أعمال تقويض سلطة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونظام عدم الانتشار العالمي من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل".
وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران
، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".
وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض
". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط، فيما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.