اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي و4 من أبرز القيادات العسكرية.. وطهران تتوعد برد عنيف

أعلنت إيران، اليوم الأحد، مقتل المرشد الأعلى، علي خامنئي، في هجمات شنتها إسرائيل وأمريكا، أمس، وذكرت الحكومة الإيرانية أن فترة الحداد ستكون 40 يوما. 01.03.2026, سبوتنيك عربي

وأفادت الرئاسة الإيرانية، بأن اغتيال قائد الثورة الإسلامية "لن يبقى بلا رد". وفي بيان للحرس الثوري الإيراني، توعد بأن الانتقام سيكون ساحقا، مشيرا إلى أن أعنف عملية هجومية في تاريخ القوات الإيرانية ستنطلق باتجاه الأراضي المحتلة والقواعد الأمريكية في المنطقة.وذكر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن شهادة المرشد الأعلى، علي خامنئي، ستكون منطلقا لانتفاضة عظيمة ضد من أسماهم "طغاة العالم".وقال الخبير في الشأن الإيراني، الدكتور يوسف بدر، إن "هناك تداعيات بالفعل لمقتل علي خامنئي، وهي امتداد الحرب".واشنطن تقول إن كل الخيارات مفتوحة في الحرب على إيران.. وطهران تؤكد استعدادها للصمودقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن لديه العديد من الخيارات من بينها إنهاء المعركة مع إيران خلال بضعة أيام أو جعلها طويلة و"السيطرة على كل شيء".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن قواتها نجحت في صد هجمات شملت مئات الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، مؤكدة عدم تسجيل خسائر في صفوفها، مشيرة إلى أن الأهداف التي طالتها الضربات الأمريكية داخل إيران شملت مراكز قيادة وسيطرة تابعة للحرس الثوري، إلى جانب قدرات دفاع جوي، ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، فضلا عن مطارات عسكرية.إلى ذلك، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه نفذ أكبر طلعة هجومية في تاريخ سلاح الجو، لافتا إلى أن نحو 200 طائرة مقاتلة شاركت في الضربة الجوية واسعة النطاق.وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هذه المقولة لا تعني أن كل الخيارات التي لجأ إليها ترامب أو سيلجأ إليها مشروعة قانونا، لأن استخدام القوة في العلاقات الدولية تحكمه قواعد قانونية واضحة في ميثاق الأمم المتحدة".مندوب إيران في مجلس الأمن يقول إن هجمات أمريكا وإسرائيل عدوان على بلاده وحرب ضد القانون الدوليشهد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة بالوضع في إيران، تخللتها مزاعم أمريكية وإسرائيلية بأن هجماتهما تتسق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.وقال المندوب الإيراني، أمير سعيد إيرواني، إن ما يحدث من أمريكا وإسرائيل عدوان مسلح ضد بلاده وحرب ضد القانون الدولي، مشددا على أن إيران تقوم بتطبيق حقها المشروع في الدفاع عن نفسها.في المقابل، قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إن "الولايات المتحدة اتخذت إجراءات قانونية للتصدي للتهديدات الإيرانية بتنسيق مع إسرائيل"، زاعما أن "أنشطة إيران تشكل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة".وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "الأسباب التي أوردتها إسرئيل وأمريكا في جلسة مجلس الأمن كمبررات للحرب على إيران "واهية وغير مقنعة وغير موضوعية"، لأن إيران كانت منخرطة في مفاوضات وتحددت جلسة فنية للخبراء يوم الاثنين ثم تباغتها بحرب على هذا النحو وتقتل قادة بلد ذات سيادة".دعوات عربية ودولية لوقف الهجوم على إيران وتحذيرات من توسيع رقعة الصراعشدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على ضرورة الوقف الفوري للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مؤكدا أن روسيا مستعدة للمساهمة في تسوية الوضع حول إيران.كما دعت الصين إلى وقف فوري للتصعيد العسكري، مشيرة إلى ضرورة العودة إلى المفاوضات لحل الأزمة.في السياق، أعربت مصر عن قلقها البالغ إزاء التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، محذرة من "مخاطر توسيع رقعة الصراع.وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران تنتهك سيادة الدولة وتستهدف سلامة شعبها.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "نرى اليوم بأن أمريكا تحدثنا عن الآليات الدولية، فلدينا المنظمة الأساسية هيئة الأمم متمثلة بمجلس الأمن التي هي عضو دائم فيه وتمتلك حق النقض، ولكنها أداة معطلة".مخاوف من اضطراب سلاسل الإمداد بعد إغلاق إيران مضيق هرمز وتوقعات يأن يتخطى النفط عتبة الـ100 دولارذكرت وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية، أن إيران أغلقت مضيق هرمز، ما سيؤدي إلى شل حركة الملاحة أمام ناقلات النفط والغاز واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة الأسعار.وأفاد عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، بأن إيران تمنع وصول السفن الأمريكية إلى الخليج العربي، وأنه لا يحق لأي سفينة أمريكية دخول الخليج/ مبينا أن التجارة عبر مضيق هرمز محظورة حاليًا حتى إشعار آخر.وأظهرت أحدث بيانات تتبّع السفن في مضيق هرمز أن معظم السفن التجارية أوقفت حركتها على جانبي المضيق.وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك" على "المخاطر المحتملة على سوق النفط العالمي، نظرا للكمات الكبيرة التي تمر عبر مضيق هرمز، وبالتالي توقف أكثر من 20 مليون برميل، وهذا الأمر سيرفع سعر النفط لحدود تزيد عن 100 دولار".

