الإمارات: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الكم الهائل من الهجمات الإيرانية على أراضينا

سبوتنيك عربي

أكدت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في الإمارات العربية المتحدة، ريم الهاشمي، أن بلادها "لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء وابل الصواريخ الإيرانية". 01.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-01T10:03+0000

وقالت الهاشمي، في تصريحات أدلت بها لشبكة "سي إن إن"، إن "الإمارات قد تتخذ موقفاً حازماً في حال واصلت إيران إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة"، مشددة على أن أمن الدولة واستقرارها خط أحمر.وأضافت أن "الكرة الآن في ملعب إيران بشأن كيفية تعاملها مع جار كان عادلاً".وأفادت تقارير إعلامية، سماع دوي انفجارات قوية في دبي والدوحة والمنامة لليوم الثاني، وذلك بعدما شنت إيران ضربات على المواقع الأمريكية في دول الخليج المجاورة ردا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت إيران.وكانت إيران قد أعلنت عزمها استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، كما سبق لها أن استهدفت عددا من المواقع الأخرى.وأعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق المرحلة السادسة من عملية "الوعد الصادق 4" واستهداف 27 قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي في منطقة الخليج، وإسرائيل.وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أن أي هجوم انتقامي سيواجه بضربة "قوية غير مسبوقة"، مؤكدًا أن بلاده مستعدة للرد بقوة على أي تصعيد من قبل طهران.وأفاد الجيش الإسرائيلي بتفعيل صافرات الإنذار في مناطق عدة بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران، مؤكدًا اعتراض ثلاثة صواريخ باليستية عبر أنظمة الدفاع الجوي.كما ذكرت القوات المسلحة الإيرانية أن الهجوم استهدف قواعد عسكرية إسرائيلية، وقال إن الهجمات استهدفت 27 نقطة عسكرية أمريكية، من بينها قاعدة تل نوف، ومقر القيادة العامة للجيش الإسرائيلي في هكاريا، ومجمع الصناعات الدفاعية في تل أبيب.وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

