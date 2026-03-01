https://sarabic.ae/20260301/البيت-الأبيض-ترامب-أجرى-محادثات-هاتفية-مع-قادة-إسرائيل-والإمارات-والبحرين-1110922642.html
البيت الأبيض: ترامب أجرى محادثات هاتفية مع قادة إسرائيل والإمارات والبحرين
البيت الأبيض: ترامب أجرى محادثات هاتفية مع قادة إسرائيل والإمارات والبحرين
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى محادثات هاتفية مع قادة إسرائيل والإمارات والبحرين، وذلك على... 01.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-01T19:29+0000
2026-03-01T19:29+0000
2026-03-01T19:57+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/14/1110586098_0:635:2048:1787_1920x0_80_0_0_f7d22a2b42d281eb2ecdb0ea33e1d25f.jpg
وكتبت ليفيت على حسابها في منصة "إكس" :"تحدث الرئيس ترامب اليوم مع قادة إسرائيل والبحرين والإمارات".وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم الأحد، إن "القيادة الجديدة في إيران ترغب في الحوار وقد وافق على ذلك”، مؤكداً أنه سيتحدث معهم.ووجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في وقت سابق اليوم، رسالة باللغة العربية إلى دول المنطقة، أكد فيها أن بلاده ليست بصدد الاعتداء على أي دولة.وأوضح لاريجاني، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه في حال استخدام القواعد الموجودة في أي من دول المنطقة لشن عمليات ضد إيران، فإن طهران ستتعامل مع تلك القواعد باعتبارها أهدافاً عسكرية.وأعلنت إيران، اليوم الأحد، مقتل المرشد الأعلى، علي خامنئي، في هجمات شنتها إسرائيل وأمريكا، أمس، وذكرت الحكومة الإيرانية أن فترة الحداد ستكون 40 يوما.وأفادت الرئاسة الإيرانية، بأن اغتيال قائد الثورة الإسلامية "لن يبقى بلا رد"، فيما ذكر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن مقتل المرشد الأعلى، علي خامنئي، سيكون منطلقا لانتفاضة عظيمة ضد من أسماهم "طغاة العالم".
https://sarabic.ae/20260301/عراقجي-يعلن-بدء-عملية-انتخاب-مرشد-أعلى-جديد-لإيران-1110920123.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/14/1110586098_0:443:2048:1979_1920x0_80_0_0_490a4650b3bc119627d37ec55f07c84b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض: ترامب أجرى محادثات هاتفية مع قادة إسرائيل والإمارات والبحرين
19:29 GMT 01.03.2026 (تم التحديث: 19:57 GMT 01.03.2026)
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى محادثات هاتفية مع قادة إسرائيل والإمارات والبحرين، وذلك على خلفية التصعيد مع إيران.
وكتبت ليفيت على حسابها في منصة "إكس" :"تحدث الرئيس ترامب اليوم مع قادة إسرائيل والبحرين والإمارات".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم الأحد، إن "القيادة الجديدة في إيران ترغب في الحوار وقد وافق على ذلك”، مؤكداً أنه سيتحدث معهم.
وأضاف ترامب، في تصريح لمجلة "ذي أتلانتيك"، أنه "لا يستطيع الجزم بموعد إجراء محادثات مع الإيرانيين"، مشيراً إلى أن بعض المسؤولين الذين شاركوا في المفاوضات خلال الأسابيع الأخيرة فارقوا الحياة.
ووجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في وقت سابق اليوم، رسالة باللغة العربية إلى دول المنطقة، أكد فيها أن بلاده ليست بصدد الاعتداء على أي دولة
.
وأوضح لاريجاني، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه في حال استخدام القواعد الموجودة في أي من دول المنطقة لشن عمليات ضد إيران، فإن طهران ستتعامل مع تلك القواعد باعتبارها أهدافاً عسكرية.
وأضاف أن تنفيذ الولايات المتحدة عمليات في المنطقة انطلاقاً من قواعدها سيجعل تلك المواقع عرضة للاستهداف، معتبراً أن هذه القواعد “ليست من أرض تلك الدول، بل هي أرض أمريكية".
وأعلنت إيران، اليوم الأحد، مقتل المرشد الأعلى، علي خامنئي
، في هجمات شنتها إسرائيل وأمريكا، أمس، وذكرت الحكومة الإيرانية أن فترة الحداد ستكون 40 يوما.
وأفادت الرئاسة الإيرانية، بأن اغتيال قائد الثورة الإسلامية "لن يبقى بلا رد"، فيما ذكر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن مقتل المرشد الأعلى، علي خامنئي، سيكون منطلقا لانتفاضة عظيمة ضد من أسماهم "طغاة العالم".