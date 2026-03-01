https://sarabic.ae/20260301/البيت-الأبيض-ترامب-أجرى-محادثات-هاتفية-مع-قادة-إسرائيل-والإمارات-والبحرين-1110922642.html

البيت الأبيض: ترامب أجرى محادثات هاتفية مع قادة إسرائيل والإمارات والبحرين

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى محادثات هاتفية مع قادة إسرائيل والإمارات والبحرين، وذلك على... 01.03.2026, سبوتنيك عربي

وكتبت ليفيت على حسابها في منصة "إكس" :"تحدث الرئيس ترامب اليوم مع قادة إسرائيل والبحرين والإمارات".وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم الأحد، إن "القيادة الجديدة في إيران ترغب في الحوار وقد وافق على ذلك”، مؤكداً أنه سيتحدث معهم.ووجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في وقت سابق اليوم، رسالة باللغة العربية إلى دول المنطقة، أكد فيها أن بلاده ليست بصدد الاعتداء على أي دولة.وأوضح لاريجاني، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه في حال استخدام القواعد الموجودة في أي من دول المنطقة لشن عمليات ضد إيران، فإن طهران ستتعامل مع تلك القواعد باعتبارها أهدافاً عسكرية.وأعلنت إيران، اليوم الأحد، مقتل المرشد الأعلى، علي خامنئي، في هجمات شنتها إسرائيل وأمريكا، أمس، وذكرت الحكومة الإيرانية أن فترة الحداد ستكون 40 يوما.وأفادت الرئاسة الإيرانية، بأن اغتيال قائد الثورة الإسلامية "لن يبقى بلا رد"، فيما ذكر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن مقتل المرشد الأعلى، علي خامنئي، سيكون منطلقا لانتفاضة عظيمة ضد من أسماهم "طغاة العالم".

