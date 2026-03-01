https://sarabic.ae/20260301/6-قتلي-و27-مصابا--في-قصف-إيراني-على-منطقة-بيت-شيمش-الإسرائيلية---عاجل-1110908596.html

8 قتلى و27 مصابا جراء قصف إيراني على منطقة بيت شيمش الإسرائيلية... فيديو

8 قتلى و27 مصابا جراء قصف إيراني على منطقة بيت شيمش الإسرائيلية... فيديو

سبوتنيك عربي

قتل 8 أشخاص، اليوم الأحد، جراء سقوط صاروخ إيراني في منطقة بيت شيمش قرب القدس المحتلة. 01.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-01T12:54+0000

2026-03-01T12:54+0000

2026-03-01T13:14+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/0c/1048947159_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_954a0f41d0af0bef850f9f44dcf9d7b9.jpg

وقال الإسعاف الإسرائيلي، في بيان له، إن القصف الإيراني أسفر أيضا عن إصابة 27 شخصا منهم 2 بحالة خطيرة جراء سقوط صاروخ إيراني في القدس.وأفاد الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، بأنه تم البدء بإطلاق الموجة الـ 7 و8 لعملية "الوعد الصادق 4" بشكل واسع.وتشن القوات الإيرانية هجمات واسعة النطاق باستخدام طائرات مسيرة هجومية وقتالية وصورايخ، تستهدف مواقع ومصالح تابعة للجيش الأمريكي.وقُتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مكتبه فجر السبت في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.وكان آية الله علي خامنئي أطول قادة الدولة خدمة في الشرق الأوسط، حيث تولى منصب المرشد الأعلى لإيران منذ عام 1989 بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من 1981 حتى 1989.وتوعد الجيش الإيراني بالانتقام بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك، الذي استهدف مكتب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والذي أدى إلى مقتله.وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات أمس السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

https://sarabic.ae/20260301/عراقجي-إيران-عازمة-على-الدفاع-عن-نفسها-بعد-اغتيال-خامنئي-1110906740.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم