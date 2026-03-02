https://sarabic.ae/20260302/خبير-تركي-حرب-طويلة-في-الشرق-الأوسط-ستوجه-ضربة-قاسية-للاقتصاد-الأمريكي-1110944235.html
خبير تركي: حرب طويلة في الشرق الأوسط ستوجه ضربة قاسية للاقتصاد الأمريكي
خبير تركي: حرب طويلة في الشرق الأوسط ستوجه ضربة قاسية للاقتصاد الأمريكي
سبوتنيك عربي
أوضح الخبير الاقتصادي التركي هاكان توبكورولو، أن "الحرب الطويلة الأمد في الشرق الأوسط، ستوجه ضربة قاسية للاقتصاد الأمريكي، إذ لن يقتصر تأثير الضربة الأمريكية... 02.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-02T12:40+0000
2026-03-02T12:40+0000
2026-03-02T12:40+0000
روسيا
العالم
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110905745_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_b5f69dc438bf75a7ca718750d92d6a37.jpg
وقال الخبير التركي لوكالة "سبوتنيك"، في تقييمه لتأثير الضربة الأمريكية الإسرائيلية على إيران وعلى الاقتصاد العالمي، إن "التداعيات الاقتصادية لتصاعد الصراع محسوسة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فالخليج العربي منطقة بالغة الأهمية، ويمكن وصفها بأنها مركز عالمي للطاقة".وتابع: "تشهد حركة نقل الطاقة في المنطقة شللًا فعليًا بسبب المخاطر الأمنية، فبعد أن استهدفت طائرات إيرانية مسيّرة أكبر مصافي النفط في السعودية، قفزت أسعار "خام برنت" بنسبة 10% صباح اليوم (الاثنين)، لترتفع من 70 إلى 80 دولارا للبرميل".وأشار الخبير الاقتصادي التركي إلى أن "هذا الارتفاع سيؤدي إلى موجة جديدة من التضخم العالمي، الذي بدأ في عام 2021، وسيسبّب اضطرابات خطيرة في سلاسل الإمداد، وتحوّل المحيط الهندي وطرق التجارة المجاورة من ساحة حرب إلى شلّ التجارة العالمية".ووفقا له، "قد يدفع الموقع الجغرافي لإيران والصلابة المعنوية لشعبها الولايات المتحدة إلى حرب طويلة الأمد". واختتم: "أما بالنسبة لإسرائيل، فبسبب محدوديتها الديموغرافية والجغرافية، فإن خوض حرب مطوّلة بهذا الحجم أمر مستحيل اقتصاديًا ونفسيًا".السعودية تعلن السيطرة على حريق في مصفاة "رأس تنورة" نتيجة سقوط شظاياروسيا تدعو إلى إنهاء الأعمال القتالية من جانب جميع أطراف النزاع في الشرق الأوسط
https://sarabic.ae/20260302/إعلام-إيراني-تعيين-الفريق-أول-مجيد-ابن-الرضا-وزيرا-للدفاع-بالوكالة-في-إيران-1110940798.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110905745_270:0:2734:1848_1920x0_80_0_0_bae6ace0a3802b5af0b227ead2caff43.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
روسيا, العالم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
خبير تركي: حرب طويلة في الشرق الأوسط ستوجه ضربة قاسية للاقتصاد الأمريكي
حصري
أوضح الخبير الاقتصادي التركي هاكان توبكورولو، أن "الحرب الطويلة الأمد في الشرق الأوسط، ستوجه ضربة قاسية للاقتصاد الأمريكي، إذ لن يقتصر تأثير الضربة الأمريكية الإسرائيلية على إيران فحسب، بل على الاقتصاد العالمي".
وقال الخبير التركي لوكالة "سبوتنيك"، في تقييمه لتأثير الضربة الأمريكية الإسرائيلية على إيران وعلى الاقتصاد العالمي، إن "التداعيات الاقتصادية لتصاعد الصراع محسوسة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فالخليج العربي منطقة بالغة الأهمية، ويمكن وصفها بأنها مركز عالمي للطاقة".
وأضاف: "وتلبي دول إقليمية رائدة، مثل إيران والسعودية وقطر والإمارات والكويت والعراق، الغالبية العظمى من احتياجات العالم من الطاقة، وتعتمد الصين بشكل خاص على الإمدادات المباشرة عبر هذا الطريق".
وتابع: "تشهد حركة نقل الطاقة في المنطقة شللًا فعليًا بسبب المخاطر الأمنية، فبعد أن استهدفت طائرات إيرانية مسيّرة أكبر مصافي النفط في السعودية، قفزت أسعار "خام برنت" بنسبة 10% صباح اليوم (الاثنين)، لترتفع من 70 إلى 80 دولارا للبرميل".
وأشار الخبير الاقتصادي التركي إلى أن "هذا الارتفاع سيؤدي إلى موجة جديدة من التضخم العالمي، الذي بدأ في عام 2021، وسيسبّب اضطرابات خطيرة في سلاسل الإمداد، وتحوّل المحيط الهندي وطرق التجارة المجاورة من ساحة حرب إلى شلّ التجارة العالمية".
وأردف توبكورولو: "بلغ الدين القومي الأمريكي، الذي كان 37.5 تريليون دولار في نهاية سبتمبر (أيلول) 2025، 38.5 تريليون دولار بحلول فبراير (شباط) 2026، وتُقوّض تكاليف الخدمات اللوجستية والإمداد (الإمدادات العسكرية ودعم الذخيرة) في هذه الحرب، التي تشنّ على بعد عشرات آلاف الكيلومترات من الحدود الأمريكية، الاقتصاد الأمريكي من الداخل".
ووفقا له، "قد يدفع الموقع الجغرافي لإيران والصلابة المعنوية لشعبها الولايات المتحدة إلى حرب طويلة الأمد".
واختتم: "أما بالنسبة لإسرائيل، فبسبب محدوديتها الديموغرافية والجغرافية، فإن خوض حرب مطوّلة بهذا الحجم أمر مستحيل اقتصاديًا ونفسيًا".