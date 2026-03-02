عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة
خبير تركي: حرب طويلة في الشرق الأوسط ستوجه ضربة قاسية للاقتصاد الأمريكي
خبير تركي: حرب طويلة في الشرق الأوسط ستوجه ضربة قاسية للاقتصاد الأمريكي
خبير تركي: حرب طويلة في الشرق الأوسط ستوجه ضربة قاسية للاقتصاد الأمريكي
سبوتنيك عربي
أوضح الخبير الاقتصادي التركي هاكان توبكورولو، أن "الحرب الطويلة الأمد في الشرق الأوسط، ستوجه ضربة قاسية للاقتصاد الأمريكي، إذ لن يقتصر تأثير الضربة الأمريكية... 02.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-02T12:40+0000
2026-03-02T12:40+0000
خبير تركي: حرب طويلة في الشرق الأوسط ستوجه ضربة قاسية للاقتصاد الأمريكي

12:40 GMT 02.03.2026
© REUTERS Hamad I Mohammed ناقلات النفط تعبر مضيق هرمز، 21 ديسمبر/ كانون الأول 2018
ناقلات النفط تعبر مضيق هرمز، 21 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
© REUTERS Hamad I Mohammed
تابعنا عبر
حصري
أوضح الخبير الاقتصادي التركي هاكان توبكورولو، أن "الحرب الطويلة الأمد في الشرق الأوسط، ستوجه ضربة قاسية للاقتصاد الأمريكي، إذ لن يقتصر تأثير الضربة الأمريكية الإسرائيلية على إيران فحسب، بل على الاقتصاد العالمي".
وقال الخبير التركي لوكالة "سبوتنيك"، في تقييمه لتأثير الضربة الأمريكية الإسرائيلية على إيران وعلى الاقتصاد العالمي، إن "التداعيات الاقتصادية لتصاعد الصراع محسوسة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فالخليج العربي منطقة بالغة الأهمية، ويمكن وصفها بأنها مركز عالمي للطاقة".

وأضاف: "وتلبي دول إقليمية رائدة، مثل إيران والسعودية وقطر والإمارات والكويت والعراق، الغالبية العظمى من احتياجات العالم من الطاقة، وتعتمد الصين بشكل خاص على الإمدادات المباشرة عبر هذا الطريق".

وتابع: "تشهد حركة نقل الطاقة في المنطقة شللًا فعليًا بسبب المخاطر الأمنية، فبعد أن استهدفت طائرات إيرانية مسيّرة أكبر مصافي النفط في السعودية، قفزت أسعار "خام برنت" بنسبة 10% صباح اليوم (الاثنين)، لترتفع من 70 إلى 80 دولارا للبرميل".
قوات الجيش الإيراني تسير في موكب بمناسبة الاحتفال بيوم الجيش الوطني أمام ضريح المؤسس الثوري الراحل آية الله الخميني، خارج طهران، إيران، اليوم الأربعاء 18 أبريل/نيسان 2018. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
إعلام إيراني: تعيين الفريق أول مجيد ابن الرضا وزيرا للدفاع بالوكالة في إيران
11:42 GMT
وأشار الخبير الاقتصادي التركي إلى أن "هذا الارتفاع سيؤدي إلى موجة جديدة من التضخم العالمي، الذي بدأ في عام 2021، وسيسبّب اضطرابات خطيرة في سلاسل الإمداد، وتحوّل المحيط الهندي وطرق التجارة المجاورة من ساحة حرب إلى شلّ التجارة العالمية".

وأردف توبكورولو: "بلغ الدين القومي الأمريكي، الذي كان 37.5 تريليون دولار في نهاية سبتمبر (أيلول) 2025، 38.5 تريليون دولار بحلول فبراير (شباط) 2026، وتُقوّض تكاليف الخدمات اللوجستية والإمداد (الإمدادات العسكرية ودعم الذخيرة) في هذه الحرب، التي تشنّ على بعد عشرات آلاف الكيلومترات من الحدود الأمريكية، الاقتصاد الأمريكي من الداخل".

ووفقا له، "قد يدفع الموقع الجغرافي لإيران والصلابة المعنوية لشعبها الولايات المتحدة إلى حرب طويلة الأمد".
واختتم: "أما بالنسبة لإسرائيل، فبسبب محدوديتها الديموغرافية والجغرافية، فإن خوض حرب مطوّلة بهذا الحجم أمر مستحيل اقتصاديًا ونفسيًا".
السعودية تعلن السيطرة على حريق في مصفاة "رأس تنورة" نتيجة سقوط شظايا
روسيا تدعو إلى إنهاء الأعمال القتالية من جانب جميع أطراف النزاع في الشرق الأوسط
