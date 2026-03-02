عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة
خيمة بني وليد الرمضانية في ليبيا.. 15 عاما من التكافل مع العمالة الوافدة وعابري السبيل
خيمة بني وليد الرمضانية في ليبيا.. 15 عاما من التكافل مع العمالة الوافدة وعابري السبيل
على مدار 15 عاما، يواصل القائمون على الخيمة الرمضانية في مدينة بني وليد شمال غربي ليبيا، تقديم وجبات الإفطار للعمالة الأجنبية المقيمة داخل المدينة، في صورة... 02.03.2026, سبوتنيك عربي
وتُقام الخيمة وسط المدينة بالقرب من أماكن سكن العمال، حيث يتوافد يوميًا عشرات الصائمين قبيل أذان المغرب لتناول وجبات الإفطار، التي يتم إعدادها بدعم من متطوعين وأهالي المدينة سواء عبر تقديم وجبات جاهزة أو مواد غذائية تُحضَّر داخل الخيمة.ولا يقتصر دور الخيمة الرمضانية على تقديم وجبات الإفطار فحسب بل يشمل أيضا توفير خدمات طبية مرافقة، حيث تتمركز سيارة إسعاف على مدار 24 ساعة لتقديم الرعاية العاجلة عند الحاجة.من جانبه، أوضح أحد أعضاء مركز طب الطوارئ والدعم في بني وليد، حمزة عبد الله، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "فريق المركز يتمركز يوميًا ضمن الخيمة الرمضانية وسط السوق"، مشيرًا إلى أن "نقاط التمركز تُنظَّم على مدار الساعة سواء في محيط السوق أو بالقرب من المستشفى إضافة إلى نقاط أخرى داخل المدينة".وأضاف: "الهدف من هذه الجهود هو تأمين راحة المواطنين وضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ أو إصابات محتملة"، مؤكدًا "جاهزية الفرق الطبية الدائمة لتقديم الدعم اللازم".
خيمة بني وليد الرمضانية في ليبيا.. 15 عاما من التكافل مع العمالة الوافدة وعابري السبيل

09:47 GMT 02.03.2026
وليد لامة
على مدار 15 عاما، يواصل القائمون على الخيمة الرمضانية في مدينة بني وليد شمال غربي ليبيا، تقديم وجبات الإفطار للعمالة الأجنبية المقيمة داخل المدينة، في صورة تعكس قيم التكافل والتراحم، التي يتميز بها المجتمع الليبي، خلال شهر رمضان.
وتُقام الخيمة وسط المدينة بالقرب من أماكن سكن العمال، حيث يتوافد يوميًا عشرات الصائمين قبيل أذان المغرب لتناول وجبات الإفطار، التي يتم إعدادها بدعم من متطوعين وأهالي المدينة سواء عبر تقديم وجبات جاهزة أو مواد غذائية تُحضَّر داخل الخيمة.

وقال المسؤول عن الخيمة الرمضانية المحجوب بشير، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "المبادرة متواصلة منذ 15 عاما، وتستهدف تقديم وجبات الإفطار للعمالة الأفريقية وعابري السبيل والزوار المارين عبر المدينة"، متوجهًا بالشكر لأهالي بني وليد على "دعمهم المستمر"، مؤكدًا أن "تضافر الجهود المجتمعية هو سر استمرارية هذه المبادرة طوال السنوات الماضية".

ولا يقتصر دور الخيمة الرمضانية على تقديم وجبات الإفطار فحسب بل يشمل أيضا توفير خدمات طبية مرافقة، حيث تتمركز سيارة إسعاف على مدار 24 ساعة لتقديم الرعاية العاجلة عند الحاجة.
من جانبه، أوضح أحد أعضاء مركز طب الطوارئ والدعم في بني وليد، حمزة عبد الله، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "فريق المركز يتمركز يوميًا ضمن الخيمة الرمضانية وسط السوق"، مشيرًا إلى أن "نقاط التمركز تُنظَّم على مدار الساعة سواء في محيط السوق أو بالقرب من المستشفى إضافة إلى نقاط أخرى داخل المدينة".
وأضاف: "الهدف من هذه الجهود هو تأمين راحة المواطنين وضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ أو إصابات محتملة"، مؤكدًا "جاهزية الفرق الطبية الدائمة لتقديم الدعم اللازم".
