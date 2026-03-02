عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة
عضو مجلس السيادة السوداني السابق يكشف لـ"سبوتنيك" تداعيات الحرب ضد إيران على بلاده

16:35 GMT 02.03.2026
عضو مجلس السيادة السوداني السابق، الصديق تاور
عضو مجلس السيادة السوداني السابق، الصديق تاور - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
© Photo / AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
قال الدكتور الصديق تاور، عضو مجلس السيادة السوداني السابق، إن الحرب القائمة بين إيران من جهة، وأمريكا وإسرائيل من جهة أخرى، تمثل تطورا مفاجئا ومربكا ليس لبلدان المنطقة فحسب، وإنما لكل بلدان العالم، لأنها لم تنحصر فى نطاق طرفيها، وإنما شملت منذ اللحظة الأولى، أغلب بلدان المحيط الإقليمي العربي.
وأضاف تاور في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، تلك الحرب أقحمت أطرافا لم تكن طرفا مباشرا فى الصراع، وفتحت الباب أمام احتمالات استقطابات عسكرية توسع من جغرافية المواجهات، وامتداداتها عالميا.
وتابع أنه "ما لم تتجه الأمور نحو التهدئة فهناك قابلية لانجرار قوى كبرى لحلبة الصراع، الشيء الذى يمكن أن يتجاوز حدود الشرق الأوسط، خاصة أن بلدان مثل روسيا والصين و كوريا الشمالية، لا يمكن أن تبقى في موقع المراقبة إذا ما استمرت المواجهات بهذه الوتيرة العنيفة، واسعة النطاق، فضلا عن بلدان أوروبا"، وفق كلماته.

"وفيما يتعلق بانعكاس الوضع على السودان يقول تاور، هناك انعكاسات خطيرة لتلك الحرب على السودان، ويمكن أن تعجل بالتقسيم أو فرض النموذج الليبى على أرض الواقع لا سمح الله، حيث يواجهها وهو في حالة انقسام جغرافي واضح بين طرفي الحرب، ما بين سيطرة الجيش على أقاليم الشرق والشمال والوسط، بينما يسيطر الدعم السريع وحلفاؤه على أقاليم الغرب والجنوب والجنوب الشرقي الحدودية".

ولفت عضو مجلس السيادة السوداني السابق إلى أن، هناك انقساما دبلوماسيا بين الطرفين قبل اندلاع هذه الحرب، قائم على بحث كل طرف عن دعم عسكري ومادي واعتراف، وقد انعكس هذا الحال على رد الفعل في تقدير مواقف الأطراف، وليس موقف السودان كبلد موحد ومتماسك، وباعتبار طرف الجيش يمثل سلطة الأمر الواقع، كونها سلطة ناجمة عن انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 العسكري.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
‏ترامب: الضربة الكبرى على إيران لم تبدأ بعد
15:50 GMT
وأوضح تاور أن "سيطرة التيار الإسلامي على الجيش، قد ورط الدبلوماسية السودانية في تداخلات مشبوهة مع الطرف الإيراني، وبالتالي تجد صعوبة في التراجع أو الاستمرار، في هذا المشهد المعقد، فالسلطة الحالية في وضع لا تحسد عليه"، وفق قوله.
وتابع، "أما الطرف الآخر، المسمى بحكومة تأسيس، التي تعاني أزمة قبول دولي شاملة، ربما تعتبر هذا الظرف المرتبك فرصة لها لبيع ولائها لمن يقبل مقايضة التأييد بالاعتراف بها".

واختتم بالقول: "عموما استمرار حرب إيران وأمريكا-إسرائيل، لا تبشر بخير للسودان بشكل خاص، إذا ما تطاول مداها الزمني وتمدد نطاقها الجغرافي".

وأول أمس السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
