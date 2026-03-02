https://sarabic.ae/20260302/عضو-مجلس-السيادة-السوداني-السابق-يكشف-لـسبوتنيك-تداعيات-الحرب-ضد-إيران-على-بلاده-1110954182.html

عضو مجلس السيادة السوداني السابق يكشف لـ"سبوتنيك" تداعيات الحرب ضد إيران على بلاده

عضو مجلس السيادة السوداني السابق يكشف لـ"سبوتنيك" تداعيات الحرب ضد إيران على بلاده

سبوتنيك عربي

قال الدكتور الصديق تاور، عضو مجلس السيادة السوداني السابق، إن الحرب القائمة بين إيران من جهة، وأمريكا وإسرائيل من جهة أخرى، تمثل تطورا مفاجئا ومربكا ليس لبلدان... 02.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-02T16:35+0000

2026-03-02T16:35+0000

2026-03-02T16:35+0000

حصري

أخبار السودان اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

إيران

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/08/1090603345_0:65:1080:673_1920x0_80_0_0_d2ece234c694780fe9ef4e00c1675bab.jpg

وأضاف تاور في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، تلك الحرب أقحمت أطرافا لم تكن طرفا مباشرا فى الصراع، وفتحت الباب أمام احتمالات استقطابات عسكرية توسع من جغرافية المواجهات، وامتداداتها عالميا.وتابع أنه "ما لم تتجه الأمور نحو التهدئة فهناك قابلية لانجرار قوى كبرى لحلبة الصراع، الشيء الذى يمكن أن يتجاوز حدود الشرق الأوسط، خاصة أن بلدان مثل روسيا والصين و كوريا الشمالية، لا يمكن أن تبقى في موقع المراقبة إذا ما استمرت المواجهات بهذه الوتيرة العنيفة، واسعة النطاق، فضلا عن بلدان أوروبا"، وفق كلماته.ولفت عضو مجلس السيادة السوداني السابق إلى أن، هناك انقساما دبلوماسيا بين الطرفين قبل اندلاع هذه الحرب، قائم على بحث كل طرف عن دعم عسكري ومادي واعتراف، وقد انعكس هذا الحال على رد الفعل في تقدير مواقف الأطراف، وليس موقف السودان كبلد موحد ومتماسك، وباعتبار طرف الجيش يمثل سلطة الأمر الواقع، كونها سلطة ناجمة عن انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 العسكري.وأوضح تاور أن "سيطرة التيار الإسلامي على الجيش، قد ورط الدبلوماسية السودانية في تداخلات مشبوهة مع الطرف الإيراني، وبالتالي تجد صعوبة في التراجع أو الاستمرار، في هذا المشهد المعقد، فالسلطة الحالية في وضع لا تحسد عليه"، وفق قوله.وتابع، "أما الطرف الآخر، المسمى بحكومة تأسيس، التي تعاني أزمة قبول دولي شاملة، ربما تعتبر هذا الظرف المرتبك فرصة لها لبيع ولائها لمن يقبل مقايضة التأييد بالاعتراف بها".وأول أمس السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

https://sarabic.ae/20260302/ترامب-الضربة-الكبرى-على-إيران-لم-تبدأ-بعد-1110953579.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

حصري, أخبار السودان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, إيران, العالم العربي