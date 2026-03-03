عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية في البحرين
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية في البحرين
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه استهدف قاعدة عسكرية أمريكية في البحرين، في إطار عملية "الوعد الصادق"، التي أطلقها ردًا على العملية... 03.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال الحرس الثوري الإيراني في بيانه: "نفذت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، صباح اليوم، ضمن الموجة الـ14 من عملية "الوعد الصادق"، هجومًا واسعًا باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة استهدفت قاعدة جوية أمريكية في منطقة الشيخ عيسى في البحرين".وجاء في البيان، الذي نقلته وكالة "إرنا"، أن "الحرس الثوري نُفذ الهجوم باستخدام 20 طائرة مسيّرة و3 صواريخ"، ما أدى، بحسب البيان، إلى "تدمير المبنى الرئيسي للقيادة ومقر قيادة القاعدة الجوية الأمريكية، إضافة إلى احتراق خزانات الوقود".وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر تعرض القواعد الأمريكية في البحرين لهجوم بصواريخ إيرانية ثقيلة، في الساعات الأخيرة الماضية.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، صباح الـ28 من فبراير/ شباط 2026، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منها في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مكتبه فجر ذلك اليوم، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب إعلان وفاته، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يومًا، وعطلة لمدة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لاغتيال خامنئي.الدفاع السعودية تعلن تعرض السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بمسيرتين.. فيديو
© social/x
أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه استهدف قاعدة عسكرية أمريكية في البحرين، في إطار عملية "الوعد الصادق"، التي أطلقها ردًا على العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.
وقال الحرس الثوري الإيراني في بيانه: "نفذت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، صباح اليوم، ضمن الموجة الـ14 من عملية "الوعد الصادق"، هجومًا واسعًا باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة استهدفت قاعدة جوية أمريكية في منطقة الشيخ عيسى في البحرين".
وجاء في البيان، الذي نقلته وكالة "إرنا"، أن "الحرس الثوري نُفذ الهجوم باستخدام 20 طائرة مسيّرة و3 صواريخ"، ما أدى، بحسب البيان، إلى "تدمير المبنى الرئيسي للقيادة ومقر قيادة القاعدة الجوية الأمريكية، إضافة إلى احتراق خزانات الوقود".
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر تعرض القواعد الأمريكية في البحرين لهجوم بصواريخ إيرانية ثقيلة، في الساعات الأخيرة الماضية.
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، صباح الـ28 من فبراير/ شباط 2026، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منها في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مكتبه فجر ذلك اليوم، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب إعلان وفاته، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يومًا، وعطلة لمدة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لاغتيال خامنئي.
الدفاع السعودية تعلن تعرض السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بمسيرتين.. فيديو
