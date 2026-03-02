https://sarabic.ae/20260302/نيابة-عن-دول-الخليج-البحرين-تبعث-خطابا-إلى-الأمم-المتحدة-بشأن-الهجمات-الصاروخية-الإيرانية-1110964358.html
نيابة عن دول الخليج... البحرين تبعث خطابا إلى الأمم المتحدة بشأن الهجمات الصاروخية الإيرانية
وقالت وكالة أنباء البحرين، "إن الخطاب جاء إثر الهجمات الإيرانية الغادرة على البحرين، مؤكدة رفض الدول الأعضاء أي أعمال عدائية تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي".وأوضحت البعثة البحرينية لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن الخطاب يهدف إلى تسليط الضوء على الخطر الذي تمثله هذه الهجمات ودعوة المجتمع الدولي، لاتخاذ موقف حازم ضدها.وأول أمس السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وزير الحرب الأمريكي: نشن الحملة الجوية الأكثر فتكا في التاريخالحرس الثوري الإيراني يعلن إخراج قاعدة "علي السالم" الأمريكية في الكويت عن الخدمة
أرسلت مملكة البحرين، بالنيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خطابًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة احتجاجًا على الهجمات الصاروخية الآثمة التي استهدفت دول المنطقة.
وقالت وكالة أنباء البحرين، "إن الخطاب جاء إثر الهجمات الإيرانية الغادرة على البحرين، مؤكدة رفض الدول الأعضاء أي أعمال عدائية تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي".
وأوضحت البعثة البحرينية لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن الخطاب يهدف إلى تسليط الضوء على الخطر الذي تمثله هذه الهجمات ودعوة المجتمع الدولي، لاتخاذ موقف حازم ضدها.
وأول أمس السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.