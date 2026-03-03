اليونان تعزز دفاعاتها بنشر بطارية "باتريوت" في كارباثوس

عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
نبض افريقيا
تونس تسعى لتأمين 40 مليون يورو من “الأوروبي لإعادة الإعمار” لتمويل مشروع شمسي هجين
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:00 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:35 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:48 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
17:21 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:38 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة وإسرائيل تستهدفان تدمير قدرات إيران الاسترتيجية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصعيد التوتر بين إيران وإسرائيل: الضربات على لبنان وخطر اندلاع حرب إقليمية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا سقطت إيران سوف تتساقط دول المنطقة واحدة تلو الأخرى
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260303/اليونان-تعزز-دفاعاتها-بنشر-بطارية-باتريوت-في-كارباثوس--1110980206.html
اليونان تعزز دفاعاتها بنشر بطارية "باتريوت" في كارباثوس
اليونان تعزز دفاعاتها بنشر بطارية "باتريوت" في كارباثوس
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام يونانية باستعداد أثينا لنقل بطارية صواريخ "باتريوت" إلى جزيرة "كارباثوس" جنوب شرقي بحر إيجة، اليوم الثلاثاء، في خطوة تعكس تشديد الإجراءات... 03.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-03T10:18+0000
2026-03-03T10:18+0000
اليونان
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/05/1099236222_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_c947115460170764275c2ff81b124700.jpg
ويأتي ذلك عقب يوم واحد من هجوم بطائرة مسيّرة استهدف قاعدة جوية بريطانية في قبرص، وفق ما أفادت به هيئة الإذاعة اليونانية.وأشارت صحيفة "كاثيميريني" إلى أن التحرك يأتي في أعقاب إعلان وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس، عزمه إرسال فرقاطتين وطائرتي "إف-16" إلى قبرص، في ظل تصاعد المخاوف الأمنية المحيطة بالجزيرة الواقعة في شرق المتوسط.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، صباح الـ28 من فبراير/ شباط 2026، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين. واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مكتبه فجر ذلك اليوم، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب إعلان وفاته، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يومًا، وعطلة لمدة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لاغتيال خامنئي.
https://sarabic.ae/20260303/خبير-أمني-العمليات-الحربية-ضد-إيران-غير-قانونية-وتسحب-الشرعية-من-النظام-الدولي-1110962841.html
https://sarabic.ae/20260303/لافروف-والوزير-الثاني-لخارجية-بروناي-يعقدان-مؤتمرا-صحفيا-عقب-محادثات-مشتركة-1110976112.html
https://sarabic.ae/20260303/الخارجية-الصينية-نحترم-حق-إيران-المشروع-في-الاستخدام-السلمي-للطاقة-النووية-1110973395.html
اليونان
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/05/1099236222_183:0:1263:810_1920x0_80_0_0_464ef9c0a155b5a54344d2ff0f327a9b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اليونان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
اليونان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

اليونان تعزز دفاعاتها بنشر بطارية "باتريوت" في كارباثوس

10:18 GMT 03.03.2026
© AP Photoصواريخ "باتريوت"
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام يونانية باستعداد أثينا لنقل بطارية صواريخ "باتريوت" إلى جزيرة "كارباثوس" جنوب شرقي بحر إيجة، اليوم الثلاثاء، في خطوة تعكس تشديد الإجراءات الدفاعية، "تحسبًا لأي تهديدات جوية محتملة".
ويأتي ذلك عقب يوم واحد من هجوم بطائرة مسيّرة استهدف قاعدة جوية بريطانية في قبرص، وفق ما أفادت به هيئة الإذاعة اليونانية.
وأشارت صحيفة "كاثيميريني" إلى أن التحرك يأتي في أعقاب إعلان وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس، عزمه إرسال فرقاطتين وطائرتي "إف-16" إلى قبرص، في ظل تصاعد المخاوف الأمنية المحيطة بالجزيرة الواقعة في شرق المتوسط.
الدخان يتصاعد في الأفق بعد انفجار في طهران، إيران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
خبير أمني: العمليات الحربية ضد إيران غير قانونية وتسحب الشرعية من النظام الدولي
10:00 GMT
ويجري ديندياس زيارة إلى قبرص، اليوم الثلاثاء، يرافقه رئيس أركان الجيش اليوناني ديميتريوس تشوبيس، لعقد لقاءات مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ووزير دفاعه فاسيليس بالماس، بهدف تعزيز التنسيق العسكري والأمني بين البلدين الحليفين في مواجهة التطورات الإقليمية المتسارعة.
لافروف والوزير الثاني لخارجية بروناي يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب محادثات مشتركة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
لافروف: الحرب على إيران تشجع دول الجوار على تطوير أسلحة نووية
09:20 GMT
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، صباح الـ28 من فبراير/ شباط 2026، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين.

وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
الخارجية الصينية: نحترم حق إيران المشروع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية
07:59 GMT
واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مكتبه فجر ذلك اليوم، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي.
وعقب إعلان وفاته، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يومًا، وعطلة لمدة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لاغتيال خامنئي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала