اليونان تعزز دفاعاتها بنشر بطارية "باتريوت" في كارباثوس
ويأتي ذلك عقب يوم واحد من هجوم بطائرة مسيّرة استهدف قاعدة جوية بريطانية في قبرص، وفق ما أفادت به هيئة الإذاعة اليونانية.وأشارت صحيفة "كاثيميريني" إلى أن التحرك يأتي في أعقاب إعلان وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس، عزمه إرسال فرقاطتين وطائرتي "إف-16" إلى قبرص، في ظل تصاعد المخاوف الأمنية المحيطة بالجزيرة الواقعة في شرق المتوسط.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، صباح الـ28 من فبراير/ شباط 2026، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين. واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مكتبه فجر ذلك اليوم، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب إعلان وفاته، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يومًا، وعطلة لمدة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لاغتيال خامنئي.
أفادت وسائل إعلام يونانية باستعداد أثينا لنقل بطارية صواريخ "باتريوت" إلى جزيرة "كارباثوس" جنوب شرقي بحر إيجة، اليوم الثلاثاء، في خطوة تعكس تشديد الإجراءات الدفاعية، "تحسبًا لأي تهديدات جوية محتملة".
ويأتي ذلك عقب يوم واحد من هجوم بطائرة مسيّرة استهدف قاعدة جوية بريطانية في قبرص
، وفق ما أفادت به هيئة الإذاعة اليونانية.
وأشارت صحيفة "كاثيميريني" إلى أن التحرك يأتي في أعقاب إعلان وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس، عزمه إرسال فرقاطتين وطائرتي "إف-16" إلى قبرص، في ظل تصاعد المخاوف الأمنية المحيطة بالجزيرة الواقعة في شرق المتوسط.
ويجري ديندياس زيارة إلى قبرص، اليوم الثلاثاء، يرافقه رئيس أركان الجيش اليوناني ديميتريوس تشوبيس، لعقد لقاءات مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ووزير دفاعه فاسيليس بالماس، بهدف تعزيز التنسيق العسكري والأمني بين البلدين الحليفين في مواجهة التطورات الإقليمية المتسارعة.
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، صباح الـ28 من فبراير/ شباط 2026، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين
.
وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
واغتيل المرشد الأعلى الإيراني
علي خامنئي، في مكتبه فجر ذلك اليوم، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي.
وعقب إعلان وفاته، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يومًا، وعطلة لمدة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لاغتيال خامنئي.