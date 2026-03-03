https://sarabic.ae/20260303/اليونان-تعزز-دفاعاتها-بنشر-بطارية-باتريوت-في-كارباثوس--1110980206.html

اليونان تعزز دفاعاتها بنشر بطارية "باتريوت" في كارباثوس

اليونان تعزز دفاعاتها بنشر بطارية "باتريوت" في كارباثوس

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام يونانية باستعداد أثينا لنقل بطارية صواريخ "باتريوت" إلى جزيرة "كارباثوس" جنوب شرقي بحر إيجة، اليوم الثلاثاء، في خطوة تعكس تشديد الإجراءات... 03.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-03T10:18+0000

2026-03-03T10:18+0000

2026-03-03T10:18+0000

اليونان

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/05/1099236222_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_c947115460170764275c2ff81b124700.jpg

ويأتي ذلك عقب يوم واحد من هجوم بطائرة مسيّرة استهدف قاعدة جوية بريطانية في قبرص، وفق ما أفادت به هيئة الإذاعة اليونانية.وأشارت صحيفة "كاثيميريني" إلى أن التحرك يأتي في أعقاب إعلان وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس، عزمه إرسال فرقاطتين وطائرتي "إف-16" إلى قبرص، في ظل تصاعد المخاوف الأمنية المحيطة بالجزيرة الواقعة في شرق المتوسط.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، صباح الـ28 من فبراير/ شباط 2026، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين. واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مكتبه فجر ذلك اليوم، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب إعلان وفاته، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يومًا، وعطلة لمدة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لاغتيال خامنئي.

https://sarabic.ae/20260303/خبير-أمني-العمليات-الحربية-ضد-إيران-غير-قانونية-وتسحب-الشرعية-من-النظام-الدولي-1110962841.html

https://sarabic.ae/20260303/لافروف-والوزير-الثاني-لخارجية-بروناي-يعقدان-مؤتمرا-صحفيا-عقب-محادثات-مشتركة-1110976112.html

https://sarabic.ae/20260303/الخارجية-الصينية-نحترم-حق-إيران-المشروع-في-الاستخدام-السلمي-للطاقة-النووية-1110973395.html

اليونان

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اليونان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية