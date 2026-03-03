خسائر الأسواق الأوروبية تتفاقم بفعل تطورات الشرق الأوسط

عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
نبض افريقيا
تونس تسعى لتأمين 40 مليون يورو من “الأوروبي لإعادة الإعمار” لتمويل مشروع شمسي هجين
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:00 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:35 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:48 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
17:21 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:38 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة وإسرائيل تستهدفان تدمير قدرات إيران الاسترتيجية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصعيد التوتر بين إيران وإسرائيل: الضربات على لبنان وخطر اندلاع حرب إقليمية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا سقطت إيران سوف تتساقط دول المنطقة واحدة تلو الأخرى
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260303/خسائر-الأسواق-الأوروبية-تتفاقم-بفعل-تطورات-الشرق-الأوسط-1110977869.html
خسائر الأسواق الأوروبية تتفاقم بفعل تطورات الشرق الأوسط
خسائر الأسواق الأوروبية تتفاقم بفعل تطورات الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
عمّقت الأسهم الأوروبية خسائرها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع اتساع موجة البيع العالمية، وسط تنامي المخاوف من امتداد الحرب في الشرق الأوسط لفترة أطول، وما... 03.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-03T09:48+0000
2026-03-03T09:48+0000
اقتصاد
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104476/02/1044760232_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bc8118bee795c8bc14361b0f53c61cc9.jpg
وتراجع مؤشر "Stoxx 600" الأوروبي بنسبة 1.3% ليصل إلى 615.72 نقطة بحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينتش، بعدما كان قد أنهى جلسة أمس الاثنين، عند أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين، في إشارة إلى تصاعد القلق في أوساط المستثمرين، وفقا لوسائل إعلام غربية. في المقابل، سجّل قطاع الطاقة ارتفاعًا طفيفًا، مواصلًا مكاسبه من الجلسة السابقة، بدعم من صعود أسعار النفط في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مكتبه فجر ذلك اليوم، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب إعلان وفاته، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يومًا، وعطلة لمدة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لاغتيال خامنئي.
https://sarabic.ae/20260303/الهلال-الأحمر-الإيراني-ارتفاع-عدد-ضحايا-الهجوم-الأمريكي-الإسرائيلي-على-إيران-إلى-787-قتيلا-1110975558.html
https://sarabic.ae/20260303/الخارجية-الصينية-نحترم-حق-إيران-المشروع-في-الاستخدام-السلمي-للطاقة-النووية-1110973395.html
https://sarabic.ae/20260303/مجلس-خبراء-القيادة-في-إيران-اختيار-خليفة-خامنئي-لن-يستغرق-وقتا-طويلا-1110971920.html
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104476/02/1044760232_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0ee9f1cad2c9ca2484230c09103c882a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

خسائر الأسواق الأوروبية تتفاقم بفعل تطورات الشرق الأوسط

09:48 GMT 03.03.2026
© AP Photo / Richard Drewأسواق البورصة الأمريكية، 3 مارس/ آذار 2020
أسواق البورصة الأمريكية، 3 مارس/ آذار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Richard Drew
تابعنا عبر
عمّقت الأسهم الأوروبية خسائرها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع اتساع موجة البيع العالمية، وسط تنامي المخاوف من امتداد الحرب في الشرق الأوسط لفترة أطول، وما يرافق ذلك من تداعيات اقتصادية، في مقدمتها الارتفاع الحاد في أسعار النفط وما قد يسببه من ضغوط إضافية على تكاليف المعيشة.
وتراجع مؤشر "Stoxx 600" الأوروبي بنسبة 1.3% ليصل إلى 615.72 نقطة بحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينتش، بعدما كان قد أنهى جلسة أمس الاثنين، عند أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين، في إشارة إلى تصاعد القلق في أوساط المستثمرين، وفقا لوسائل إعلام غربية.
الهلال الأحمر الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
الهلال الأحمر الإيراني: ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران إلى 787 قتيلا
09:16 GMT

وعلى مستوى القطاعات، قادت أسهم المرافق والبنوك موجة الهبوط، إذ انخفض كل منهما بنحو 2.6%، متأثرة بحالة العزوف عن المخاطرة.

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
الخارجية الصينية: نحترم حق إيران المشروع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية
07:59 GMT
في المقابل، سجّل قطاع الطاقة ارتفاعًا طفيفًا، مواصلًا مكاسبه من الجلسة السابقة، بدعم من صعود أسعار النفط في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.
المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
مجلس خبراء القيادة في إيران: اختيار خليفة خامنئي لن يستغرق وقتا طويلا
07:06 GMT
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، صباح الـ28 من فبراير/ شباط 2026، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منها في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مكتبه فجر ذلك اليوم، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب إعلان وفاته، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يومًا، وعطلة لمدة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لاغتيال خامنئي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала