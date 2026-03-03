https://sarabic.ae/20260303/خسائر-الأسواق-الأوروبية-تتفاقم-بفعل-تطورات-الشرق-الأوسط-1110977869.html

خسائر الأسواق الأوروبية تتفاقم بفعل تطورات الشرق الأوسط

عمّقت الأسهم الأوروبية خسائرها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع اتساع موجة البيع العالمية، وسط تنامي المخاوف من امتداد الحرب في الشرق الأوسط لفترة أطول، وما... 03.03.2026, سبوتنيك عربي

وتراجع مؤشر "Stoxx 600" الأوروبي بنسبة 1.3% ليصل إلى 615.72 نقطة بحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينتش، بعدما كان قد أنهى جلسة أمس الاثنين، عند أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين، في إشارة إلى تصاعد القلق في أوساط المستثمرين، وفقا لوسائل إعلام غربية. في المقابل، سجّل قطاع الطاقة ارتفاعًا طفيفًا، مواصلًا مكاسبه من الجلسة السابقة، بدعم من صعود أسعار النفط في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مكتبه فجر ذلك اليوم، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب إعلان وفاته، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يومًا، وعطلة لمدة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لاغتيال خامنئي.

