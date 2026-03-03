https://sarabic.ae/20260303/خسائر-الأسواق-الأوروبية-تتفاقم-بفعل-تطورات-الشرق-الأوسط-1110977869.html
خسائر الأسواق الأوروبية تتفاقم بفعل تطورات الشرق الأوسط
وتراجع مؤشر "Stoxx 600" الأوروبي بنسبة 1.3% ليصل إلى 615.72 نقطة بحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينتش، بعدما كان قد أنهى جلسة أمس الاثنين، عند أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين، في إشارة إلى تصاعد القلق في أوساط المستثمرين، وفقا لوسائل إعلام غربية. في المقابل، سجّل قطاع الطاقة ارتفاعًا طفيفًا، مواصلًا مكاسبه من الجلسة السابقة، بدعم من صعود أسعار النفط في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مكتبه فجر ذلك اليوم، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب إعلان وفاته، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يومًا، وعطلة لمدة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لاغتيال خامنئي.
عمّقت الأسهم الأوروبية خسائرها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع اتساع موجة البيع العالمية، وسط تنامي المخاوف من امتداد الحرب في الشرق الأوسط لفترة أطول، وما يرافق ذلك من تداعيات اقتصادية، في مقدمتها الارتفاع الحاد في أسعار النفط وما قد يسببه من ضغوط إضافية على تكاليف المعيشة.
وعلى مستوى القطاعات، قادت أسهم المرافق والبنوك موجة الهبوط، إذ انخفض كل منهما بنحو 2.6%، متأثرة بحالة العزوف عن المخاطرة.
في المقابل، سجّل قطاع الطاقة ارتفاعًا طفيفًا، مواصلًا مكاسبه من الجلسة السابقة، بدعم من صعود أسعار النفط في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، صباح الـ28 من فبراير/ شباط 2026، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين
. وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منها في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
واغتيل المرشد الأعلى الإيراني
علي خامنئي، في مكتبه فجر ذلك اليوم، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب إعلان وفاته، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يومًا، وعطلة لمدة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لاغتيال خامنئي.