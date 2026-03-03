دميترييف: إغلاق مضيق هرمز يحدث اضطرابات خطيرة في أسواق السلع عالميا

عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
نبض افريقيا
تونس تسعى لتأمين 40 مليون يورو من “الأوروبي لإعادة الإعمار” لتمويل مشروع شمسي هجين
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:00 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:35 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:48 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
17:21 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:38 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة وإسرائيل تستهدفان تدمير قدرات إيران الاسترتيجية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصعيد التوتر بين إيران وإسرائيل: الضربات على لبنان وخطر اندلاع حرب إقليمية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا سقطت إيران سوف تتساقط دول المنطقة واحدة تلو الأخرى
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
دميترييف: إغلاق مضيق هرمز يحدث اضطرابات خطيرة في أسواق السلع عالميا
دميترييف: إغلاق مضيق هرمز يحدث اضطرابات خطيرة في أسواق السلع عالميا
سبوتنيك عربي
صرّح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أنه "من المتوقع حدوث... 03.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-03T07:41+0000
2026-03-03T07:41+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
وكتب ديميترييف عبر إحدى منصات التواصل الإجتماعي، تعليقًا منه على الإحصاءات المتعلقة بنسبة مكونات الأسمدة، التي يتم توريدها عبر المضيق (مضيق هرمز): "من المتوقع حدوث اضطرابات كبيرة في أسواق السلع الأساسية والزراعية في الفترة المقبلة". وكان العميد إبراهيم جباري، مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، أعلن أمس الاثنين، أن "مضيق هرمز تم إغلاقه"، محذرًا من أن القوات الإيرانية "ستستهدف أي سفينة تحاول العبور"، على حد قوله.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.مجلس خبراء القيادة في إيران: اختيار خليفة خامنئي لن يستغرق وقتا طويلا"حزب الله" يعلن استهداف قاعدتي "ميرون" و"نفح" الإسرائيليتين
تابعنا عبر
صرّح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أنه "من المتوقع حدوث اضطرابات خطيرة في أسواق السلع الأساسية بسبب إغلاق مضيق هرمز".
وكتب ديميترييف عبر إحدى منصات التواصل الإجتماعي، تعليقًا منه على الإحصاءات المتعلقة بنسبة مكونات الأسمدة، التي يتم توريدها عبر المضيق (مضيق هرمز): "من المتوقع حدوث اضطرابات كبيرة في أسواق السلع الأساسية والزراعية في الفترة المقبلة".

وأشار أيضًا إلى أن "أسواق الأسمدة، فضلًا عن القطاع الزراعي، تعتمد بشكل كبير على مضيق هرمز، الذي يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب".

إطلاق صاروخ خلال مناورة في جنوب إيران، في هذه الصورة التي تم الحصول عليها في 17 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلات نفط أمريكية وبريطانية في الخليج ومضيق هرمز
أمس, 08:02 GMT
وكان العميد إبراهيم جباري، مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، أعلن أمس الاثنين، أن "مضيق هرمز تم إغلاقه"، محذرًا من أن القوات الإيرانية "ستستهدف أي سفينة تحاول العبور"، على حد قوله.

وأضاف جباري أن إيران ستستهدف خطوط النفط التابعة لمن وصفهم بـ"الأعداء"، مؤكدًا أنها لن تسمح بتصدير النفط من المنطقة في ظل التصعيد الحالي، وفق تعبيره.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
مجلس خبراء القيادة في إيران: اختيار خليفة خامنئي لن يستغرق وقتا طويلا
"حزب الله" يعلن استهداف قاعدتي "ميرون" و"نفح" الإسرائيليتين
