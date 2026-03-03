https://sarabic.ae/20260303/دميترييف-إغلاق-مضيق-هرمز-يحدث-اضطرابات-خطيرة-في-أسواق-السلع-عالميا-1110972049.html
دميترييف: إغلاق مضيق هرمز يحدث اضطرابات خطيرة في أسواق السلع عالميا
دميترييف: إغلاق مضيق هرمز يحدث اضطرابات خطيرة في أسواق السلع عالميا
سبوتنيك عربي
صرّح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أنه "من المتوقع حدوث... 03.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-03T07:41+0000
2026-03-03T07:41+0000
2026-03-03T07:41+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109638732_0:117:3224:1931_1920x0_80_0_0_bc391f3d4ba92fe43f052ea72721797d.jpg
وكتب ديميترييف عبر إحدى منصات التواصل الإجتماعي، تعليقًا منه على الإحصاءات المتعلقة بنسبة مكونات الأسمدة، التي يتم توريدها عبر المضيق (مضيق هرمز): "من المتوقع حدوث اضطرابات كبيرة في أسواق السلع الأساسية والزراعية في الفترة المقبلة". وكان العميد إبراهيم جباري، مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، أعلن أمس الاثنين، أن "مضيق هرمز تم إغلاقه"، محذرًا من أن القوات الإيرانية "ستستهدف أي سفينة تحاول العبور"، على حد قوله.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.مجلس خبراء القيادة في إيران: اختيار خليفة خامنئي لن يستغرق وقتا طويلا"حزب الله" يعلن استهداف قاعدتي "ميرون" و"نفح" الإسرائيليتين
https://sarabic.ae/20260302/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-ناقلات-نفط-أمريكية-وبريطانية-في-الخليج-ومضيق-هرمز-1110931127.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109638732_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_2e824aca416dad29122724a70e9e2608.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
دميترييف: إغلاق مضيق هرمز يحدث اضطرابات خطيرة في أسواق السلع عالميا
صرّح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أنه "من المتوقع حدوث اضطرابات خطيرة في أسواق السلع الأساسية بسبب إغلاق مضيق هرمز".
وكتب ديميترييف عبر إحدى منصات التواصل الإجتماعي، تعليقًا منه على الإحصاءات المتعلقة بنسبة مكونات الأسمدة، التي يتم توريدها عبر المضيق (مضيق هرمز): "من المتوقع حدوث اضطرابات كبيرة في أسواق السلع الأساسية والزراعية في الفترة المقبلة".
وأشار أيضًا إلى أن "أسواق الأسمدة، فضلًا عن القطاع الزراعي، تعتمد بشكل كبير على مضيق هرمز، الذي يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب".
وكان العميد إبراهيم جباري، مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، أعلن أمس الاثنين، أن "مضيق هرمز تم إغلاقه"، محذرًا من أن القوات الإيرانية "ستستهدف أي سفينة تحاول العبور"، على حد قوله.
وأضاف جباري أن إيران ستستهدف خطوط النفط التابعة لمن وصفهم بـ"الأعداء"، مؤكدًا أنها لن تسمح بتصدير النفط من المنطقة في ظل التصعيد الحالي، وفق تعبيره.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.