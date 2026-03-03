عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو
رغم استمرار القصف المتبادل… ما فرص العودة لطاولة المفاوضات بين واشنطن وطهران
رغم استمرار القصف المتبادل… ما فرص العودة لطاولة المفاوضات بين واشنطن وطهران
حذر خبراء من اتساع رقعة الحرب المشتعلة بين إيران من جهة وإسرائيل وواشنطن من جهة، خاصة في ظل دخول "حزب الله" على خط المواجهة. 03.03.2026, سبوتنيك عربي
وأكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، في وقت سابق، أن باب الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة لا يزال مفتوحا.وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي، إن "محادثات جنيف أحرزت تقدما حقيقيا نحو اتفاق غير مسبوق بين إيران والولايات المتحدة، ورغم أن الأمل كان في تجنّب الحرب، إلا أن الحرب لا ينبغي أن تعني انطفاء أمل السلام، ما زلت أؤمن بقدرة الدبلوماسية على حلّ هذا النزاع. وكلما أُعيدت المحادثات في أقرب وقت، كان ذلك أفضل للجميع".حول فرص الحل الدبلوماسي، قال رئيس جمعية الصحفيين العمانيين محمد العريمي، إن "الوضع الحالي، يشير إلى أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية في وضع لا يسمح لهما بِتَحمُّل كلفة مواجهة مفتوحة أو السعي إلى نصر صفري".وأضاف في حديثه إلى "سبوتنيك"، أن كلاهما يواجه اعتبارات داخلية وضغوطا اقتصادية واستحقاقات سياسية تجعل خيار التسوية المرحلية أكثر عقلانية من خيار كسر الإرادة.ويرى العريمي أن الخطاب الإعلامي قد يتجه نحو إظهار الانتصار أمام الجمهور الداخلي، لكن جوهر أي اتفاق محتمل سيكون براغماتيا من خلال خفض للتصعيد وترتيبات أمنية محدودة وربما تفاهمات مرحلية، تُدار بعيدا عن الأضواء وعن الإعلام، بمعنى أنه قد يُسوَّق الاتفاق كنصر، لكنه في حقيقته سيكون إدارة أزمة لا حسم صراع.في الإطار قال المحلل السياسي السعودي، وجدي القليطي، إن فرص الحل السياسي بين أمريكا وإيران ما زالت قائمة نظريا، إلا أن المشهد الداخلي الإيراني يمرّ بمرحلة شديدة الحساسية.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الضغوط الاقتصادية غير المسبوقة، وتآكل الثقة الشعبية، واتساع فجوة الشرعية الداخلية، كلها مؤشرات توحي بأن النظام الإيراني يواجه تحديات بنيوية عميقة قد تهدد استمراريته على المدى المتوسط.ووفق القليطي فإنه "في ظل هذه المعطيات، قد يسعى النظام إلى اتفاق سياسي يخفف الضغوط ويحفظ تماسكه الداخلي، بينما قد ترى واشنطن أن عامل الوقت يعمل لصالحها، لذلك أي تسوية محتملة ستكون محكومة بحسابات بقاء واستقرار أكثر من كونها مجرد تفاوض تقني حول ملفات محددة".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني عباس عراقجي ناقشا هاتفيًا التطورات في الشرق الأوسط في ظل الحرب التي تشنه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران.وجاء في بيان الخارجية الروسية الذي نشرته على موقعها الإلكتروني: "ناقش الجانبان التطورات التي طرأت على الوضع في المنطقة نتيجة للعدوان المسلح غير المبرر الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.وتم التأكيد على أن مثل هذه الأعمال تقوض القواعد الأساسية للقانون الدولي ولها عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط بأكملها. وقد أكد المندوب الروسي هذا الموقف بوضوح في اجتماع مجلس الأمن الدولي".وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الصراع في الشرق الأوسط يؤثر، على دول جنوب شرق آسيا.
رغم استمرار القصف المتبادل… ما فرص العودة لطاولة المفاوضات بين واشنطن وطهران

حذر خبراء من اتساع رقعة الحرب المشتعلة بين إيران من جهة وإسرائيل وواشنطن من جهة، خاصة في ظل دخول "حزب الله" على خط المواجهة.
وأكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، في وقت سابق، أن باب الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة لا يزال مفتوحا.
وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي، إن "محادثات جنيف أحرزت تقدما حقيقيا نحو اتفاق غير مسبوق بين إيران والولايات المتحدة، ورغم أن الأمل كان في تجنّب الحرب، إلا أن الحرب لا ينبغي أن تعني انطفاء أمل السلام، ما زلت أؤمن بقدرة الدبلوماسية على حلّ هذا النزاع. وكلما أُعيدت المحادثات في أقرب وقت، كان ذلك أفضل للجميع".
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
غوتيريش: استمرار الهجمات على منشآت الطاقة في الخليج يضر بالاقتصاد العالمي
18:29 GMT
حول فرص الحل الدبلوماسي، قال رئيس جمعية الصحفيين العمانيين محمد العريمي، إن "الوضع الحالي، يشير إلى أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية في وضع لا يسمح لهما بِتَحمُّل كلفة مواجهة مفتوحة أو السعي إلى نصر صفري".
وأضاف في حديثه إلى "سبوتنيك"، أن كلاهما يواجه اعتبارات داخلية وضغوطا اقتصادية واستحقاقات سياسية تجعل خيار التسوية المرحلية أكثر عقلانية من خيار كسر الإرادة.
ويرى العريمي أن الخطاب الإعلامي قد يتجه نحو إظهار الانتصار أمام الجمهور الداخلي، لكن جوهر أي اتفاق محتمل سيكون براغماتيا من خلال خفض للتصعيد وترتيبات أمنية محدودة وربما تفاهمات مرحلية، تُدار بعيدا عن الأضواء وعن الإعلام، بمعنى أنه قد يُسوَّق الاتفاق كنصر، لكنه في حقيقته سيكون إدارة أزمة لا حسم صراع.
في الإطار قال المحلل السياسي السعودي، وجدي القليطي، إن فرص الحل السياسي بين أمريكا وإيران ما زالت قائمة نظريا، إلا أن المشهد الداخلي الإيراني يمرّ بمرحلة شديدة الحساسية.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
أردوغان ينتقد تجاهل مبادئ الأمم المتحدة في ظل الحرب على إيران
19:00 GMT
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الضغوط الاقتصادية غير المسبوقة، وتآكل الثقة الشعبية، واتساع فجوة الشرعية الداخلية، كلها مؤشرات توحي بأن النظام الإيراني يواجه تحديات بنيوية عميقة قد تهدد استمراريته على المدى المتوسط.
ووفق القليطي فإنه "في ظل هذه المعطيات، قد يسعى النظام إلى اتفاق سياسي يخفف الضغوط ويحفظ تماسكه الداخلي، بينما قد ترى واشنطن أن عامل الوقت يعمل لصالحها، لذلك أي تسوية محتملة ستكون محكومة بحسابات بقاء واستقرار أكثر من كونها مجرد تفاوض تقني حول ملفات محددة".
ويرى أن المعادلة اليوم لا تتعلق فقط بخلافات سياسية، بل بسؤال أكبر حول قدرة الجانب الإيراني على الصمود أمام المشهد الراهن.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني عباس عراقجي ناقشا هاتفيًا التطورات في الشرق الأوسط في ظل الحرب التي تشنه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران.
وجاء في بيان الخارجية الروسية الذي نشرته على موقعها الإلكتروني: "ناقش الجانبان التطورات التي طرأت على الوضع في المنطقة نتيجة للعدوان المسلح غير المبرر الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني، عباس عراقجي، يتصافحان بعد مؤتمر صحفي مشترك في موسكو، 17 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
الخارجية الروسية: لافروف وعراقجي يناقشان توترات الشرق الأوسط
17:32 GMT
وتم التأكيد على أن مثل هذه الأعمال تقوض القواعد الأساسية للقانون الدولي ولها عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط بأكملها. وقد أكد المندوب الروسي هذا الموقف بوضوح في اجتماع مجلس الأمن الدولي".
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الصراع في الشرق الأوسط يؤثر، على دول جنوب شرق آسيا.
