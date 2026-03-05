ترامب: أطالب الرئيس الإسرائيلي بعفو فوري عن نتنياهو للتركيز على حرب إيران

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب: أطالب الرئيس الإسرائيلي بعفو فوري عن نتنياهو للتركيز على حرب إيران
ترامب: أطالب الرئيس الإسرائيلي بعفو فوري عن نتنياهو للتركيز على حرب إيران
سبوتنيك عربي
طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الخميس، بالعفو الفوري عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. 05.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع القناة 12 الإسرائيلية، إن على هرتسوغ منح نتنياهو العفو "اليوم". وأضاف أنه "لا يريد أن ينشغل نتنياهو بأي قضية أخرى غير الحرب مع إيران"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".كما وصف الرئيس الأمريكي نظيره الإسرائيلي بـ"المخزي"، مدعيا ​​أنه أثار معه مسألة العفو عن نتنياهو لمدة عام، وأن هرتسوغ وعده 5 مرات بالعفو عن نتنياهو.وأكد ترامب أنه يرفض لقاء هرتسوغ حتى يمنح نتنياهو العفو.وهذه هي المرة الثانية التي يهاجم فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في أقل من شهر، بعد أن صرّح في شهر فبراير/ شباط الماضي بأن هرتسوغ "يجب أن يخجل من نفسه" لعدم منحه العفو لنتنياهو، الذي يُحاكم بتهم الاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة.ويواجه نتنياهو، الذي تولى السلطة بشكل متواصل تقريبًا منذ عام 2009، اتهامات في 3 قضايا فساد. وبموجب القانون الإسرائيلي، يملك الرئيس صلاحية العفو عن المدانين، لكن لا توجد سابقة لإصدار عفو أثناء إجراءات المحاكمة. والتقى نتنياهو ترامب في واشنطن، أول أمس الأربعاء، في سابع لقاء بينهما منذ عودة الرئيس الأمريكي للمنصب العام الماضي، وهدف اللقاء لـ"إجراء محادثات حول التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي وصواريخها البالستية".وطالب ترامب الرئيس الإسرائيلي، علنًا، بالعفو عن نتنياهو مرات عدة، وقال في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، إن هرتسوغ أبلغه أن "العفو في الطريق"، لكن مكتب الأخير سارع لنفي ذلك.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
ترامب: أطالب الرئيس الإسرائيلي بعفو فوري عن نتنياهو للتركيز على حرب إيران

طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الخميس، بالعفو الفوري عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع القناة 12 الإسرائيلية، إن على هرتسوغ منح نتنياهو العفو "اليوم".
وأضاف أنه "لا يريد أن ينشغل نتنياهو بأي قضية أخرى غير الحرب مع إيران"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
كما وصف الرئيس الأمريكي نظيره الإسرائيلي بـ"المخزي"، مدعيا ​​أنه أثار معه مسألة العفو عن نتنياهو لمدة عام، وأن هرتسوغ وعده 5 مرات بالعفو عن نتنياهو.
وأكد ترامب أنه يرفض لقاء هرتسوغ حتى يمنح نتنياهو العفو.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
ترامب: أريد أن أشارك شخصيا في عملية اختيار الزعيم الإيراني القادم
16:37 GMT
وهذه هي المرة الثانية التي يهاجم فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في أقل من شهر، بعد أن صرّح في شهر فبراير/ شباط الماضي بأن هرتسوغ "يجب أن يخجل من نفسه" لعدم منحه العفو لنتنياهو، الذي يُحاكم بتهم الاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة.
ويواجه نتنياهو، الذي تولى السلطة بشكل متواصل تقريبًا منذ عام 2009، اتهامات في 3 قضايا فساد. وبموجب القانون الإسرائيلي، يملك الرئيس صلاحية العفو عن المدانين، لكن لا توجد سابقة لإصدار عفو أثناء إجراءات المحاكمة.
والتقى نتنياهو ترامب في واشنطن، أول أمس الأربعاء، في سابع لقاء بينهما منذ عودة الرئيس الأمريكي للمنصب العام الماضي، وهدف اللقاء لـ"إجراء محادثات حول التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي وصواريخها البالستية".
وطالب ترامب الرئيس الإسرائيلي، علنًا، بالعفو عن نتنياهو مرات عدة، وقال في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، إن هرتسوغ أبلغه أن "العفو في الطريق"، لكن مكتب الأخير سارع لنفي ذلك.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
كاتس: التعاون بين ترامب ونتنياهو في الحرب على إيران يغير تاريخ العالم
08:24 GMT
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
