https://sarabic.ae/20260305/ترامب-أطالب-الرئيس-الإسرائيلي-بعفو-فوري-عن-نتنياهو-للتركيز-على-حرب-إيران-1111105821.html

ترامب: أطالب الرئيس الإسرائيلي بعفو فوري عن نتنياهو للتركيز على حرب إيران

ترامب: أطالب الرئيس الإسرائيلي بعفو فوري عن نتنياهو للتركيز على حرب إيران

سبوتنيك عربي

طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الخميس، بالعفو الفوري عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. 05.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-05T16:55+0000

2026-03-05T16:55+0000

2026-03-05T16:55+0000

دونالد ترامب

بنيامين نتنياهو

إيران

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0c/1110307777_0:0:1936:1089_1920x0_80_0_0_4cf7ffd220fc87fd29ce12e8bfb26415.jpg

وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع القناة 12 الإسرائيلية، إن على هرتسوغ منح نتنياهو العفو "اليوم". وأضاف أنه "لا يريد أن ينشغل نتنياهو بأي قضية أخرى غير الحرب مع إيران"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".كما وصف الرئيس الأمريكي نظيره الإسرائيلي بـ"المخزي"، مدعيا ​​أنه أثار معه مسألة العفو عن نتنياهو لمدة عام، وأن هرتسوغ وعده 5 مرات بالعفو عن نتنياهو.وأكد ترامب أنه يرفض لقاء هرتسوغ حتى يمنح نتنياهو العفو.وهذه هي المرة الثانية التي يهاجم فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في أقل من شهر، بعد أن صرّح في شهر فبراير/ شباط الماضي بأن هرتسوغ "يجب أن يخجل من نفسه" لعدم منحه العفو لنتنياهو، الذي يُحاكم بتهم الاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة.ويواجه نتنياهو، الذي تولى السلطة بشكل متواصل تقريبًا منذ عام 2009، اتهامات في 3 قضايا فساد. وبموجب القانون الإسرائيلي، يملك الرئيس صلاحية العفو عن المدانين، لكن لا توجد سابقة لإصدار عفو أثناء إجراءات المحاكمة. والتقى نتنياهو ترامب في واشنطن، أول أمس الأربعاء، في سابع لقاء بينهما منذ عودة الرئيس الأمريكي للمنصب العام الماضي، وهدف اللقاء لـ"إجراء محادثات حول التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي وصواريخها البالستية".وطالب ترامب الرئيس الإسرائيلي، علنًا، بالعفو عن نتنياهو مرات عدة، وقال في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، إن هرتسوغ أبلغه أن "العفو في الطريق"، لكن مكتب الأخير سارع لنفي ذلك.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20260305/ترامب-أريد-أن-أشارك-شخصيا-في-عملية-اختيار-الزعيم-الإيراني-القادم-1111104766.html

https://sarabic.ae/20260305/كاتس-التعاون-بين-ترامب-ونتنياهو-في-الحرب-على-إيران-يغير-تاريخ-العالم-1111080326.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو, إيران, العالم, أخبار العالم الآن