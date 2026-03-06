https://sarabic.ae/20260306/إعلام-أمريكي-واشنطن-هي-من-نفذت-الهجوم-على-مدرسة-للأطفال-في-طهران-1111131112.html
وأشارت وكالة "رويترز" في تقرير، اليوم الجمعة، إلى أن "المحققين العسكريين يعتقدون أن الجيش الأمريكي هو المسؤول على الأرجح عن الهجوم على مدرسة للبنات في إيران، لكنهم لم يتوصلوا بعد إلى نتيجة نهائية في هذا الشأن، والتحقيق لا يزال جاريا".ومع ذلك، لم تستبعد مصادر الوكالة إمكانية ظهور أدلة جديدة تنفي تورط الولايات المتحدة.وكان المتحدث باسم وزارة التعليم الإيرانية، علي فرهادي، قد أفاد بأن حصيلة ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على مدرسة للبنات جنوبي إيران بلغت 153 قتيلا، بالإضافة إلى إصابة 95 طالبة.وقال فرهادي لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا): "بلغت حصيلة القتلى في ميناب 153 قتيلا، كما أصيبت 95 طالبة في هذا الهجوم الصهيوني اللاإنساني".وأعلنت إيران، أمس الخميس، عن تحديد هويات المسؤولين عن الغارة الجوية التي استهدفت مدرسة الطالبات في مدينة ميناب جنوبي إيران.وأشارت إلى أنه "تم تحديد هويات الطيارين بدقة، وقواعد الطائرات التي انطلقوا منها، وكذلك جنسياتهم، وبأن الجانب الإيراني مستعد للرد القاسي والحاسم على هذه الجريمة".الخارجية الروسية: تجاهل وسائل الإعلام الدولية مقتل تلميذات المدارس في إيران أمر لا يوصف
إعلام أمريكي: واشنطن هي من نفذت الهجوم على مدرسة للأطفال في طهران
وأشارت وكالة "رويترز" في تقرير، اليوم الجمعة، إلى أن "المحققين العسكريين يعتقدون أن الجيش الأمريكي هو المسؤول على الأرجح عن الهجوم على مدرسة للبنات في إيران، لكنهم لم يتوصلوا بعد إلى نتيجة نهائية في هذا الشأن، والتحقيق لا يزال جاريا".
ومع ذلك، لم تستبعد مصادر الوكالة إمكانية ظهور أدلة جديدة تنفي تورط الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الهجوم على المدرسة ربما كان جزءا من عملية جوية أمريكية استهدفت قاعدة بحرية تابعة للحرس الثوري الإيراني قريبة، وتستند الصحيفة في تحليلها الخاص إلى صور الأقمار الصناعية.
وكان المتحدث باسم وزارة التعليم الإيرانية، علي فرهادي، قد أفاد بأن حصيلة ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على مدرسة للبنات
جنوبي إيران بلغت 153 قتيلا، بالإضافة إلى إصابة 95 طالبة.
وقال فرهادي لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا): "بلغت حصيلة القتلى في ميناب 153 قتيلا، كما أصيبت 95 طالبة في هذا الهجوم الصهيوني اللاإنساني".
وأعلنت إيران، أمس الخميس
، عن تحديد هويات المسؤولين عن الغارة الجوية التي استهدفت مدرسة الطالبات في مدينة ميناب جنوبي إيران.
ووفقا لما ذكرته وكالة "فارس" للأنباء، نقلا عن مصادر مطلعة، بأنه تم التوصل إلى تحديد جميع المنفذين الذين شاركوا في قتل أطفال ميناب بشكل كامل.
وأشارت إلى أنه "تم تحديد هويات الطيارين بدقة، وقواعد الطائرات التي انطلقوا منها، وكذلك جنسياتهم، وبأن الجانب الإيراني مستعد للرد القاسي والحاسم على هذه الجريمة".