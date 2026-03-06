إعلام أمريكي: واشنطن هي من نفذت الهجوم على مدرسة للأطفال في طهران

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
إعلام أمريكي: واشنطن هي من نفذت الهجوم على مدرسة للأطفال في طهران
إعلام أمريكي: واشنطن هي من نفذت الهجوم على مدرسة للأطفال في طهران
إعلام أمريكي: واشنطن هي من نفذت الهجوم على مدرسة للأطفال في طهران
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام، نقلاً عن مسؤولين لم تسمهما، أن المحققين الأمريكيين يدرسون احتمال تورط الولايات المتحدة في الهجوم على مدرسة ابتدائية جنوبي إيران. 06.03.2026
2026-03-06T07:58+0000
2026-03-06T07:58+0000
إيران
أخبار إيران
وأشارت وكالة "رويترز" في تقرير، اليوم الجمعة، إلى أن "المحققين العسكريين يعتقدون أن الجيش الأمريكي هو المسؤول على الأرجح عن الهجوم على مدرسة للبنات في إيران، لكنهم لم يتوصلوا بعد إلى نتيجة نهائية في هذا الشأن، والتحقيق لا يزال جاريا".ومع ذلك، لم تستبعد مصادر الوكالة إمكانية ظهور أدلة جديدة تنفي تورط الولايات المتحدة.وكان المتحدث باسم وزارة التعليم الإيرانية، علي فرهادي، قد أفاد بأن حصيلة ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على مدرسة للبنات جنوبي إيران بلغت 153 قتيلا، بالإضافة إلى إصابة 95 طالبة.وقال فرهادي لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا): "بلغت حصيلة القتلى في ميناب 153 قتيلا، كما أصيبت 95 طالبة في هذا الهجوم الصهيوني اللاإنساني".وأعلنت إيران، أمس الخميس، عن تحديد هويات المسؤولين عن الغارة الجوية التي استهدفت مدرسة الطالبات في مدينة ميناب جنوبي إيران.وأشارت إلى أنه "تم تحديد هويات الطيارين بدقة، وقواعد الطائرات التي انطلقوا منها، وكذلك جنسياتهم، وبأن الجانب الإيراني مستعد للرد القاسي والحاسم على هذه الجريمة".الخارجية الروسية: تجاهل وسائل الإعلام الدولية مقتل تلميذات المدارس في إيران أمر لا يوصف
https://sarabic.ae/20260228/بزشكيان-يصف-الهجوم-على-مدرسة-للبنات-في-إيران-بالعمل-اللاإنساني-1110867911.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
إيران, أخبار إيران
إيران, أخبار إيران

إعلام أمريكي: واشنطن هي من نفذت الهجوم على مدرسة للأطفال في طهران

07:58 GMT 06.03.2026
© AP Photoالدخان يتصاعد في الأفق بعد انفجار في طهران، إيران، 28 فبراير/ شباط 2026
الدخان يتصاعد في الأفق بعد انفجار في طهران، إيران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
© AP Photo
أفادت وسائل إعلام، نقلاً عن مسؤولين لم تسمهما، أن المحققين الأمريكيين يدرسون احتمال تورط الولايات المتحدة في الهجوم على مدرسة ابتدائية جنوبي إيران.
وأشارت وكالة "رويترز" في تقرير، اليوم الجمعة، إلى أن "المحققين العسكريين يعتقدون أن الجيش الأمريكي هو المسؤول على الأرجح عن الهجوم على مدرسة للبنات في إيران، لكنهم لم يتوصلوا بعد إلى نتيجة نهائية في هذا الشأن، والتحقيق لا يزال جاريا".
ومع ذلك، لم تستبعد مصادر الوكالة إمكانية ظهور أدلة جديدة تنفي تورط الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الهجوم على المدرسة ربما كان جزءا من عملية جوية أمريكية استهدفت قاعدة بحرية تابعة للحرس الثوري الإيراني قريبة، وتستند الصحيفة في تحليلها الخاص إلى صور الأقمار الصناعية.

الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2026
بزشكيان يصف الهجوم على مدرسة للبنات في إيران بالعمل اللاإنساني
28 فبراير, 15:57 GMT
وكان المتحدث باسم وزارة التعليم الإيرانية، علي فرهادي، قد أفاد بأن حصيلة ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على مدرسة للبنات جنوبي إيران بلغت 153 قتيلا، بالإضافة إلى إصابة 95 طالبة.
وقال فرهادي لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا): "بلغت حصيلة القتلى في ميناب 153 قتيلا، كما أصيبت 95 طالبة في هذا الهجوم الصهيوني اللاإنساني".
وأعلنت إيران، أمس الخميس، عن تحديد هويات المسؤولين عن الغارة الجوية التي استهدفت مدرسة الطالبات في مدينة ميناب جنوبي إيران.

ووفقا لما ذكرته وكالة "فارس" للأنباء، نقلا عن مصادر مطلعة، بأنه تم التوصل إلى تحديد جميع المنفذين الذين شاركوا في قتل أطفال ميناب بشكل كامل.

وأشارت إلى أنه "تم تحديد هويات الطيارين بدقة، وقواعد الطائرات التي انطلقوا منها، وكذلك جنسياتهم، وبأن الجانب الإيراني مستعد للرد القاسي والحاسم على هذه الجريمة".
الخارجية الروسية: تجاهل وسائل الإعلام الدولية مقتل تلميذات المدارس في إيران أمر لا يوصف
