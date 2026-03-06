https://sarabic.ae/20260306/إعلام-أمريكي-واشنطن-هي-من-نفذت-الهجوم-على-مدرسة-للأطفال-في-طهران-1111131112.html

إعلام أمريكي: واشنطن هي من نفذت الهجوم على مدرسة للأطفال في طهران

إعلام أمريكي: واشنطن هي من نفذت الهجوم على مدرسة للأطفال في طهران

أفادت وسائل إعلام، نقلاً عن مسؤولين لم تسمهما، أن المحققين الأمريكيين يدرسون احتمال تورط الولايات المتحدة في الهجوم على مدرسة ابتدائية جنوبي إيران. 06.03.2026, سبوتنيك عربي

وأشارت وكالة "رويترز" في تقرير، اليوم الجمعة، إلى أن "المحققين العسكريين يعتقدون أن الجيش الأمريكي هو المسؤول على الأرجح عن الهجوم على مدرسة للبنات في إيران، لكنهم لم يتوصلوا بعد إلى نتيجة نهائية في هذا الشأن، والتحقيق لا يزال جاريا".ومع ذلك، لم تستبعد مصادر الوكالة إمكانية ظهور أدلة جديدة تنفي تورط الولايات المتحدة.وكان المتحدث باسم وزارة التعليم الإيرانية، علي فرهادي، قد أفاد بأن حصيلة ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على مدرسة للبنات جنوبي إيران بلغت 153 قتيلا، بالإضافة إلى إصابة 95 طالبة.وقال فرهادي لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا): "بلغت حصيلة القتلى في ميناب 153 قتيلا، كما أصيبت 95 طالبة في هذا الهجوم الصهيوني اللاإنساني".وأعلنت إيران، أمس الخميس، عن تحديد هويات المسؤولين عن الغارة الجوية التي استهدفت مدرسة الطالبات في مدينة ميناب جنوبي إيران.وأشارت إلى أنه "تم تحديد هويات الطيارين بدقة، وقواعد الطائرات التي انطلقوا منها، وكذلك جنسياتهم، وبأن الجانب الإيراني مستعد للرد القاسي والحاسم على هذه الجريمة".الخارجية الروسية: تجاهل وسائل الإعلام الدولية مقتل تلميذات المدارس في إيران أمر لا يوصف

