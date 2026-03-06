https://sarabic.ae/20260306/العراق-توقف-إنتاج-النفط-في-حقل-دهوك-إثر-هجوم-بمسيرتين-1111146940.html

العراق.. توقف إنتاج النفط في حقل دهوك إثر هجوم بمسيرتين

تعرض حقل سرسنك للنفط الواقع في محافظة دهوك العراقية لهجوم بطائرتين مسيرتين وأدى إلى إيقاف الإنتاج في الحقل. 06.03.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت شبكة "رووداو" الإعلامية، مساء الخميس، عن مستشار أمن شركات النفط في وزارة الثروات الطبيعية بحكومة إقليم كردستان العراقي، كاروان بابان، أن الهجوم تسبب بأضرار وأدى إلى قيام الشركة المستثمرة بإيقاف الإنتاج في الحقل.وأكد كاروان بابان أن "الحقل الذي تديره شركة HKN الأمريكية تعرض لهجوم بطائرتين مسيرتين عند الساعة 9:23 والساعة 9:30 من هذا المساء".وأشار كاروان بابان إلى أن الهجوم لم يسفر عن خسائر في الأرواح، لكنه ألحق أضرارا بالحقل، ونتيجة لذلك أوقفت الشركة المستثمرة إنتاج النفط فيه.وفي السياق نفسه، أعلنت السلطات العراقية، الثلاثاء الماضي، وقف الإنتاج في حقل الرميلة النفطي، أكبر حقول النفط العراقية.وقالت وزارة النفط العراقية، في بيان: "نتيجة للأحداث السياسية الدولية والبالغة الخطورة، وما ترتب عليها من إغلاق مضيق هرمز مما أدى إلى تعطل الملاحة الدولية وعزوف الناقلات النفطية من الدخول إلى حوض الخليج مما تسبب في شحة توفر الناقلات في موانئنا الجنوبية وتوقف التحميل لبعض المستودعات وأدى إلى ارتفاع الخزين في مستودعاتنا النفطية إلى مستويات حرجة يرجى تقليص الإنتاج والضخ بمقدار 100 بالمئة من حقل الرميلة الجنوبي اعتبارا من اليوم 3 آذار/مارس الجاري".في وقت أعلنت شركة "قطر للطاقة" وقف إنتاج عدد من منتجات صناعاتها الكيماوية والبتروكيماوية والتحويلية في دولة قطر، وذلك عطفاً على قرارها السابق بوقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة.وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن قرار التوقف يشمل منتجات من بينها اليوريا، والبوليمرات، والميثانول، والألمنيوم، إضافة إلى منتجات أخرى مرتبطة بسلاسلها الصناعية.وأكدت "قطر للطاقة" في بيانها أنها تثمن علاقاتها مع جميع الأطراف ذات الصلة، مشيرةً إلى أنها ستواصل التواصل وتزويد الشركاء بالمعلومات المتوفرة بشأن المستجدات.وارتفعت عقود الغاز الطبيعي الأمريكية الآجلة، أمس الاثنين، بنسبة 7.4%، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وتعطل الإمدادات العالمية.وقفزت أسعار الغاز العالمية عقب تقارير عن توقف قطر عن إنتاج الغاز الطبيعي المسال في أكبر منشأة من نوعها في العالم، ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات ودفع الأسواق إلى التفاعل سريعًا مع التطورات، وفق ما أفادت وكالة غربية.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

