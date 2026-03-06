https://sarabic.ae/20260306/حاملة-الطائرات-الفرنسية-تصل-إلى-شرق-المتوسط-وسط-توترات-إقليمية-1111163149.html
حاملة الطائرات الفرنسية تصل إلى شرق المتوسط وسط توترات إقليمية
سبوتنيك عربي
وصلت حاملة الطائرات افرنسية " شارل ديغول"، إلى البحر الأبيض المتوسط ، اليوم الجمعة، بعد عبور مضيق جبل طارق. 06.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-06T17:50+0000
2026-03-06T17:50+0000
2026-03-06T17:51+0000
أخبار فرنسا
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101354/48/1013544875_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_f13f5a10c395b7e489076c5a22f2cbad.jpg
وكانت الحاملة في شمال أوروبا، في إطار مهمة لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، عندما أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسالها إلى الشرق الأوسط، بحسب وسائل إعلام غربية.وقال ماكرون في خطابٍ للشعب الفرنسي: "قررت الولايات المتحدة وإسرائيل شن عملية عسكرية. وقد نُفّذت هذه العملية خارج إطار القانون الدولي، وهو أمر لا يمكننا التغاضي عنه". وبُثّ الخطاب على الموقع الإلكتروني الرسمي لقصر الإليزيه. وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن "قاعدتين فرنسيتين في منطقة الخليج تعرضتا لأضرار مادية نتيجة ضربات إيرانية".وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توجيه حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" من بحر البلطيق إلى البحر المتوسط، وصرح بأنه جرى نشر مقاتلات "رافال" وقدرات جوية فرنسية أخرى في الشرق الأوسط، على خلفية التصعيد والضربات المتبادلة بين إيران من جانب والولايات المتحدة وإسرائيل من جانب آخر.وأعلن الرئيس الفرنسي عن نشر مقاتلات فرنسية من طراز "رافال" وقدرات جوية أخرى في منطقة الشرق الأوسط خلال الساعات الأخيرة.وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من وإسرائيل، والعراق (أربيل)، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101354/48/1013544875_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_660d7d2e28a3b9991ae78bbe41d6bfbd.jpg
وكانت الحاملة في شمال أوروبا، في إطار مهمة لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، عندما أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسالها إلى الشرق الأوسط، بحسب وسائل إعلام غربية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد في وقت سابق أن "فرنسا لا يمكنها التغاضي عن تصرفات الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، فهي تنتهك القانون الدولي".
وقال ماكرون في خطابٍ للشعب الفرنسي: "قررت الولايات المتحدة وإسرائيل شن عملية عسكرية
. وقد نُفّذت هذه العملية خارج إطار القانون الدولي، وهو أمر لا يمكننا التغاضي عنه". وبُثّ الخطاب على الموقع الإلكتروني الرسمي لقصر الإليزيه.
ووفقاً للرئيس الفرنسي، فإن السلام الدائم في الشرق الأوسط لا يتحقق إلا من خلال الدبلوماسية.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن "قاعدتين فرنسيتين في منطقة الخليج تعرضتا لأضرار مادية نتيجة ضربات إيرانية".
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توجيه حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" من بحر البلطيق إلى البحر المتوسط
، وصرح بأنه جرى نشر مقاتلات "رافال" وقدرات جوية فرنسية أخرى في الشرق الأوسط، على خلفية التصعيد والضربات المتبادلة بين إيران من جانب والولايات المتحدة وإسرائيل من جانب آخر.
ووفقا لماكرون، فإن "قوات فرنسية أسقطت طائرات مسيرة إيرانية "دفاعًا عن النفس" خلال الساعات الأولى للتصعيد".
وأعلن الرئيس الفرنسي عن نشر مقاتلات فرنسية من طراز "رافال" وقدرات جوية أخرى في منطقة الشرق الأوسط خلال الساعات الأخيرة.
وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من وإسرائيل، والعراق (أربيل)، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.