حاملة الطائرات الفرنسية تصل إلى شرق المتوسط وسط توترات إقليمية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
عون يطلب من ماكرون التدخل لإيقاف إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية، وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تخشى عملية غزو بري من أمريكا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260306/حاملة-الطائرات-الفرنسية-تصل-إلى-شرق-المتوسط-وسط-توترات-إقليمية-1111163149.html
حاملة الطائرات الفرنسية تصل إلى شرق المتوسط وسط توترات إقليمية
حاملة الطائرات الفرنسية تصل إلى شرق المتوسط وسط توترات إقليمية
سبوتنيك عربي
وصلت حاملة الطائرات افرنسية " شارل ديغول"، إلى البحر الأبيض المتوسط ، اليوم الجمعة، بعد عبور مضيق جبل طارق. 06.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-06T17:50+0000
2026-03-06T17:51+0000
أخبار فرنسا
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101354/48/1013544875_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_f13f5a10c395b7e489076c5a22f2cbad.jpg
وكانت الحاملة في شمال أوروبا، في إطار مهمة لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، عندما أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسالها إلى الشرق الأوسط، بحسب وسائل إعلام غربية.وقال ماكرون في خطابٍ للشعب الفرنسي: "قررت الولايات المتحدة وإسرائيل شن عملية عسكرية. وقد نُفّذت هذه العملية خارج إطار القانون الدولي، وهو أمر لا يمكننا التغاضي عنه". وبُثّ الخطاب على الموقع الإلكتروني الرسمي لقصر الإليزيه. وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن "قاعدتين فرنسيتين في منطقة الخليج تعرضتا لأضرار مادية نتيجة ضربات إيرانية".وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توجيه حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" من بحر البلطيق إلى البحر المتوسط، وصرح بأنه جرى نشر مقاتلات "رافال" وقدرات جوية فرنسية أخرى في الشرق الأوسط، على خلفية التصعيد والضربات المتبادلة بين إيران من جانب والولايات المتحدة وإسرائيل من جانب آخر.وأعلن الرئيس الفرنسي عن نشر مقاتلات فرنسية من طراز "رافال" وقدرات جوية أخرى في منطقة الشرق الأوسط خلال الساعات الأخيرة.وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من وإسرائيل، والعراق (أربيل)، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
https://sarabic.ae/20260304/ماكرون-لنتنياهو-لا-لشن-عملية-برية-في-لبنان-1111067590.html
https://sarabic.ae/20260305/ماكرون-يجب-تجنيب-لبنان-ويلات-الحرب--1111113907.html
https://sarabic.ae/20260303/عون-يطلب-تدخل-فرنسا-لوقف-التمدد-العسكري-الإسرائيلي-في-قرى-حدودية-1110988940.html
أخبار فرنسا
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101354/48/1013544875_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_660d7d2e28a3b9991ae78bbe41d6bfbd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فرنسا , إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

حاملة الطائرات الفرنسية تصل إلى شرق المتوسط وسط توترات إقليمية

17:50 GMT 06.03.2026 (تم التحديث: 17:51 GMT 06.03.2026)
© Sputnik . Alexandr Vilf / الانتقال إلى بنك الصورشارل ديغول
شارل ديغول - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
© Sputnik . Alexandr Vilf
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وصلت حاملة الطائرات افرنسية " شارل ديغول"، إلى البحر الأبيض المتوسط ، اليوم الجمعة، بعد عبور مضيق جبل طارق.
وكانت الحاملة في شمال أوروبا، في إطار مهمة لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، عندما أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسالها إلى الشرق الأوسط، بحسب وسائل إعلام غربية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد في وقت سابق أن "فرنسا لا يمكنها التغاضي عن تصرفات الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، فهي تنتهك القانون الدولي".

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
ماكرون لنتنياهو: لا لشن عملية برية في لبنان
4 مارس, 20:54 GMT
وقال ماكرون في خطابٍ للشعب الفرنسي: "قررت الولايات المتحدة وإسرائيل شن عملية عسكرية. وقد نُفّذت هذه العملية خارج إطار القانون الدولي، وهو أمر لا يمكننا التغاضي عنه". وبُثّ الخطاب على الموقع الإلكتروني الرسمي لقصر الإليزيه.
ووفقاً للرئيس الفرنسي، فإن السلام الدائم في الشرق الأوسط لا يتحقق إلا من خلال الدبلوماسية.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن "قاعدتين فرنسيتين في منطقة الخليج تعرضتا لأضرار مادية نتيجة ضربات إيرانية".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
ماكرون: يجب تجنيب لبنان ويلات الحرب
أمس, 18:54 GMT
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توجيه حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" من بحر البلطيق إلى البحر المتوسط، وصرح بأنه جرى نشر مقاتلات "رافال" وقدرات جوية فرنسية أخرى في الشرق الأوسط، على خلفية التصعيد والضربات المتبادلة بين إيران من جانب والولايات المتحدة وإسرائيل من جانب آخر.
ووفقا لماكرون، فإن "قوات فرنسية أسقطت طائرات مسيرة إيرانية "دفاعًا عن النفس" خلال الساعات الأولى للتصعيد".
وأعلن الرئيس الفرنسي عن نشر مقاتلات فرنسية من طراز "رافال" وقدرات جوية أخرى في منطقة الشرق الأوسط خلال الساعات الأخيرة.
الرئيس اللبناني جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
عون يطلب تدخل فرنسا لوقف التمدد العسكري الإسرائيلي في قرى حدودية
3 مارس, 12:48 GMT
وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من وإسرائيل، والعراق (أربيل)، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала