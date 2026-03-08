عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
أمساليوم
بث مباشر
جامعة الدول العربية تطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف الهجمات الإيرانية فورا
جامعة الدول العربية تطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف الهجمات الإيرانية فورا
أدان مجلس الجامعة العربية في اجتماعه الطارئ، اليوم الأحد، الهجمات الإيرانية على الدول العربية، مؤكدا حق الدول العربية في الدفاع عن النفس. 08.03.2026, سبوتنيك عربي
وأكد المجلس، في بيانه الختامي، أن "هذه الاعتداءات غير مبررة وتنتهك السيادة والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وأمن الممرات البحرية والطاقة وحرية الملاحة".واستنكر البيان، "استهداف إيران للأعيان المدنية والبنية التحتية، بما يعرض حياة المدنيين للخطر ويخالف القانون الدولي والمواثيق الدبلوماسية".ورفض المجلس، أي تبريرات إيرانية واعتبارها تدخلًا في الشؤون الداخلية للدول العربية، مؤكدا "التضامن الكامل مع الدول المستهدفة ودعم إجراءاتها للدفاع عن سيادتها وأمنها".وطالب مجلس الجامعة إيران بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، مشددا على ضرورة احترام حرية الملاحة وحماية السفن التجارية وفق القانون الدولي.كما أكد على "حق الدول العربية في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ودعم اللجوء إلى المؤسسات الدولية وطلب تحميل إيران المسؤولية عن آثار اعتداءاتها"، داعيا مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار ملزم لإيقاف الهجمات الإيرانية فورًا.وأدان البيان أي إجراءات تهدد مضيق هرمز أو الملاحة البحرية الدولية، مشددا على أن هذه القرارات تأتي في إطار حماية الأمن القومي العربي وصون سيادة الدول الأعضاء ومواجهة أي اعتداءات تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في وقت سابق اليوم، أن "الدول العربية تقف صفًا واحدًا في مواجهة أي اعتداء يستهدف سيادة الدول العربية أو يهدد سلامة أراضيها وأجوائها".وقال أبو الغيط، خلال الاجتماع الوزاري الطارئ للجامعة العربية، الذي حضر فعالياته مراسل "سبوتنيك"، إن "الرسالة التي يبعث بها العرب اليوم إلى المنطقة والعالم واضحة، وهي أن أي انتهاك لسيادة دولة عربية أو استهداف لمدنيين ومنشآت مدنية أمر مرفوض ومدان بشكل كامل من الحكومات والشعوب العربية".وأضاف أن "الهجمات التي طالت دولًا عربية تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق الدولية، كما تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي".وأشار أبو الغيط إلى أن "الدول العربية ليست طرفًا في الحرب الدائرة، ولم تسعَ إلى اندلاعها، بل أعلنت رفضها استخدام أراضيها وأجوائها كمنطلق لعمليات عسكرية"، كما لفت إلى أن "عددًا من الدول العربية، وفي مقدمتها سلطنة عمان ومصر وقطر، بذلت جهودًا دبلوماسية مكثفة لتجنيب المنطقة ويلات الحرب".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
جامعة الدول العربية تطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف الهجمات الإيرانية فورا

14:19 GMT 08.03.2026
© Egyptian Ministry of Foreign Affairsاجتماع وزاري رفيع المستوى ضم وزراء خارجية كل من الأردن، الإمارات، السعودية، قطر، ومصر، فلسطين، وأمين عام جامعة الدول العربية بشأن غزة.
اجتماع وزاري رفيع المستوى ضم وزراء خارجية كل من الأردن، الإمارات، السعودية، قطر، ومصر، فلسطين، وأمين عام جامعة الدول العربية بشأن غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
© Egyptian Ministry of Foreign Affairs
تابعنا عبر
أدان مجلس الجامعة العربية في اجتماعه الطارئ، اليوم الأحد، الهجمات الإيرانية على الدول العربية، مؤكدا حق الدول العربية في الدفاع عن النفس.
وأكد المجلس، في بيانه الختامي، أن "هذه الاعتداءات غير مبررة وتنتهك السيادة والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وأمن الممرات البحرية والطاقة وحرية الملاحة".
واستنكر البيان، "استهداف إيران للأعيان المدنية والبنية التحتية، بما يعرض حياة المدنيين للخطر ويخالف القانون الدولي والمواثيق الدبلوماسية".
المركبات تسير على طول طريق سريع، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
الإمارات: نحن في حالة دفاع لمواجهة الاعتداء الإيراني غير المبرر
13:53 GMT
ورفض المجلس، أي تبريرات إيرانية واعتبارها تدخلًا في الشؤون الداخلية للدول العربية، مؤكدا "التضامن الكامل مع الدول المستهدفة ودعم إجراءاتها للدفاع عن سيادتها وأمنها".

كما أكد البيان على "وحدة الأمن العربي واعتبار أي اعتداء على دولة عضو اعتداء على كافة الدول الأعضاء، داعيا لوقف فوري للهجمات الإيرانية ووقف استخدام أذرع إيران وميليشياتها في المنطقة".

وطالب مجلس الجامعة إيران بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، مشددا على ضرورة احترام حرية الملاحة وحماية السفن التجارية وفق القانون الدولي.
كما أكد على "حق الدول العربية في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ودعم اللجوء إلى المؤسسات الدولية وطلب تحميل إيران المسؤولية عن آثار اعتداءاتها"، داعيا مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار ملزم لإيقاف الهجمات الإيرانية فورًا.
علي رضا أعرافي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
مجلس القيادة المؤقت في إيران: أي دولة تريد أن تكون بمأمن عليها منع استخدام أراضيها ضدنا
13:46 GMT
وأدان البيان أي إجراءات تهدد مضيق هرمز أو الملاحة البحرية الدولية، مشددا على أن هذه القرارات تأتي في إطار حماية الأمن القومي العربي وصون سيادة الدول الأعضاء ومواجهة أي اعتداءات تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في وقت سابق اليوم، أن "الدول العربية تقف صفًا واحدًا في مواجهة أي اعتداء يستهدف سيادة الدول العربية أو يهدد سلامة أراضيها وأجوائها".
وقال أبو الغيط، خلال الاجتماع الوزاري الطارئ للجامعة العربية، الذي حضر فعالياته مراسل "سبوتنيك"، إن "الرسالة التي يبعث بها العرب اليوم إلى المنطقة والعالم واضحة، وهي أن أي انتهاك لسيادة دولة عربية أو استهداف لمدنيين ومنشآت مدنية أمر مرفوض ومدان بشكل كامل من الحكومات والشعوب العربية".
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية لبحث التصعيد العسكري في المنطقة والاعتداءات الإيرانية على الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
مصر تدعو إلى تشكيل قوة عربية مشتركة للتعامل الفعال مع التهديدات القائمة
14:01 GMT
وأضاف أن "الهجمات التي طالت دولًا عربية تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق الدولية، كما تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي".
وأشار أبو الغيط إلى أن "الدول العربية ليست طرفًا في الحرب الدائرة، ولم تسعَ إلى اندلاعها، بل أعلنت رفضها استخدام أراضيها وأجوائها كمنطلق لعمليات عسكرية"، كما لفت إلى أن "عددًا من الدول العربية، وفي مقدمتها سلطنة عمان ومصر وقطر، بذلت جهودًا دبلوماسية مكثفة لتجنيب المنطقة ويلات الحرب".
مجلس النواب العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
مجلس النواب العراقي يعلن رفض استخدام الأراضي والأجواء العراقية في أي أعمال ضد دول الجوار
11:55 GMT
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
