خبير دولي لـ"سبوتنيك": الإدارة الأمريكية تحاول تبرئة نفسها من "مجزرة مدرسة البنات" بأكاذيب فاضحة

استنكر أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيات الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون الدولي، الدكتور محمد محمود مهران، اليوم الأحد، محاولة الإدارة الأمريكية... 08.03.2026, سبوتنيك عربي

وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه التصريحات تمثّل كذبا فاضحا ومحاولة يائسة للتهرب من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن جريمة حرب موثقة"، موضحا أن "هذا الخطاب يعكس تخبطا سياسيا أمريكيا واضحا نتيجة الصمود الإيراني المفاجئ وفشل استراتيجية الحرب الخاطفة"، محذرا من أن "المجتمع الدولي لن ينخدع بهذه الأكاذيب الرخيصة".وقال مهران إن "تصريحات الرئاسة الأمريكية تتناقض مع الحقائق الموثقة على الأرض، إذ إن التقارير الدولية والصور الفضائية والشهادات الميدانية تؤكد أن مدرسة البنات في طهران استهدفت بصواريخ أمريكية دقيقة من طراز "توماهوك" أو قنابل إسرائيلية موجهة بالليزر، وهذه الأسلحة من أدق الأسلحة في العالم وليست عشوائية كما يزعم البيت الأبيض"، محذرا من أن "الادعاء بأن الأسلحة الإيرانية ضربت المدرسة يتناقض مع حقيقة أن إيران لا تستهدف مدارسها بنفسها".وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن "التصريحات الأمريكية تندرج ضمن حرب نفسية وتشويش إعلامي، إذ تحاول واشنطن تشويه الحقائق وخلط الأوراق لتجنب المحاسبة الدولية على جرائم حرب واضحة، هذا الأسلوب استخدمته أمريكا سابقا في العراق وأفغانستان وليبيا، إذ كانت تلقي مسؤولية الضحايا المدنيين على أخطاء استخباراتية أو دروع بشرية"، محذرا من أن "المجتمع الدولي لم يعد ينخدع بهذه الحيل القديمة".وفي اليوم الأول من التصعيد في الشرق الأوسط، في الـ28 فبراير/ شباط 2026، تعرضت مدرسة البنات "شجرة طيبة" في إيران للقصف، وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أعلن أن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 171 تلميذة.ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن محققين في الولايات المتحدة، قولهم إن هناك احتمالا بأن تكون القوات الأمريكية مسؤولة عن الضربة، مع "عدم استبعاد فرضية تورط طرف آخر".وتواصل أمريكا وإسرائيل شنّ حرب على إيران، وتقول تل أبيب إن هدف العملية هو "منع طهران من امتلاك سلاح نووي"، فيما هددت واشنطن بتدمير الأسطول الإيراني والصناعات الدفاعية، ودعت المواطنين الإيرانيين إلى "الإطاحة بالنظام".وفي اليوم الأول للحرب، اغتيل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، وأعلنت البلاد حدادًا لمدة 40 يومًا. وردت إيران بتنفيذ ضربات على الأراضي الإسرائيلية، إضافة إلى استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، على حد قولها.

