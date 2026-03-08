خبير دولي لـ"سبوتنيك": الإدارة الأمريكية تحاول تبرئة نفسها من "مجزرة مدرسة البنات" بأكاذيب فاضحة

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
10:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
14:03 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يؤكد أن "الاستسلام غير المشروط" وحده ينهي الحرب على إيران، الحرس الثوري يهدد بتوسيع العمليات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العوامل التي يتوقف عليها دخول أنصار الله الحرب إلى جانب إيران
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
10:03 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:03 GMT
9 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
14:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
14:42 GMT
9 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
16:00 GMT
36 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:37 GMT
25 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
17:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260308/خبير-دولي-لـسبوتنيك-الإدارة-الأمريكية-تحاول-تبرئة-نفسها-من-مجزرة-مدرسة-البنات-بأكاذيب-فاضحة-1111225596.html
خبير دولي لـ"سبوتنيك": الإدارة الأمريكية تحاول تبرئة نفسها من "مجزرة مدرسة البنات" بأكاذيب فاضحة
خبير دولي لـ"سبوتنيك": الإدارة الأمريكية تحاول تبرئة نفسها من "مجزرة مدرسة البنات" بأكاذيب فاضحة
سبوتنيك عربي
استنكر أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيات الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون الدولي، الدكتور محمد محمود مهران، اليوم الأحد، محاولة الإدارة الأمريكية... 08.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-08T13:21+0000
2026-03-08T13:21+0000
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/08/1111225410_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_35de0515b6f793e031fedf553c147a7a.jpg
وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه التصريحات تمثّل كذبا فاضحا ومحاولة يائسة للتهرب من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن جريمة حرب موثقة"، موضحا أن "هذا الخطاب يعكس تخبطا سياسيا أمريكيا واضحا نتيجة الصمود الإيراني المفاجئ وفشل استراتيجية الحرب الخاطفة"، محذرا من أن "المجتمع الدولي لن ينخدع بهذه الأكاذيب الرخيصة".وقال مهران إن "تصريحات الرئاسة الأمريكية تتناقض مع الحقائق الموثقة على الأرض، إذ إن التقارير الدولية والصور الفضائية والشهادات الميدانية تؤكد أن مدرسة البنات في طهران استهدفت بصواريخ أمريكية دقيقة من طراز "توماهوك" أو قنابل إسرائيلية موجهة بالليزر، وهذه الأسلحة من أدق الأسلحة في العالم وليست عشوائية كما يزعم البيت الأبيض"، محذرا من أن "الادعاء بأن الأسلحة الإيرانية ضربت المدرسة يتناقض مع حقيقة أن إيران لا تستهدف مدارسها بنفسها".وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن "التصريحات الأمريكية تندرج ضمن حرب نفسية وتشويش إعلامي، إذ تحاول واشنطن تشويه الحقائق وخلط الأوراق لتجنب المحاسبة الدولية على جرائم حرب واضحة، هذا الأسلوب استخدمته أمريكا سابقا في العراق وأفغانستان وليبيا، إذ كانت تلقي مسؤولية الضحايا المدنيين على أخطاء استخباراتية أو دروع بشرية"، محذرا من أن "المجتمع الدولي لم يعد ينخدع بهذه الحيل القديمة".وفي اليوم الأول من التصعيد في الشرق الأوسط، في الـ28 فبراير/ شباط 2026، تعرضت مدرسة البنات "شجرة طيبة" في إيران للقصف، وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أعلن أن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 171 تلميذة.ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن محققين في الولايات المتحدة، قولهم إن هناك احتمالا بأن تكون القوات الأمريكية مسؤولة عن الضربة، مع "عدم استبعاد فرضية تورط طرف آخر".وتواصل أمريكا وإسرائيل شنّ حرب على إيران، وتقول تل أبيب إن هدف العملية هو "منع طهران من امتلاك سلاح نووي"، فيما هددت واشنطن بتدمير الأسطول الإيراني والصناعات الدفاعية، ودعت المواطنين الإيرانيين إلى "الإطاحة بالنظام".وفي اليوم الأول للحرب، اغتيل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، وأعلنت البلاد حدادًا لمدة 40 يومًا. وردت إيران بتنفيذ ضربات على الأراضي الإسرائيلية، إضافة إلى استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، على حد قولها.
https://sarabic.ae/20260301/رئيس-بلدية-ميناب-عدد-القتلى-جراء-الهجوم-على-مدرسة-في-إيران-ارتفع-إلى-153-1110915440.html
https://sarabic.ae/20260305/إيران-تحدد-هويات-المسؤولين-عن-الغارة-على-مدرسة-الطالبات-في-ميناب-1111100279.html
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/08/1111225410_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_7380846d677ba4a9c557c93bdfbab53d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري
إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري

خبير دولي لـ"سبوتنيك": الإدارة الأمريكية تحاول تبرئة نفسها من "مجزرة مدرسة البنات" بأكاذيب فاضحة

13:21 GMT 08.03.2026
© REUTERS Amirhossein Khorgooeiالناس يعربون عن حزنهم في يوم جنازة الضحايا عقب هجوم على مدرسة في مدينة ميناب، إيران، 3 مارس/ آذار 2026
الناس يعربون عن حزنهم في يوم جنازة الضحايا عقب هجوم على مدرسة في مدينة ميناب، إيران، 3 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
© REUTERS Amirhossein Khorgooei
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
استنكر أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيات الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون الدولي، الدكتور محمد محمود مهران، اليوم الأحد، محاولة الإدارة الأمريكية إلقاء مسؤولية الهجوم الأمريكي - الإسرائيلي على مدرسة البنات في طهران على إيران نفسها، بزعم أن الأسلحة الإيرانية غير الدقيقة هي السبب.
وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه التصريحات تمثّل كذبا فاضحا ومحاولة يائسة للتهرب من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن جريمة حرب موثقة"، موضحا أن "هذا الخطاب يعكس تخبطا سياسيا أمريكيا واضحا نتيجة الصمود الإيراني المفاجئ وفشل استراتيجية الحرب الخاطفة"، محذرا من أن "المجتمع الدولي لن ينخدع بهذه الأكاذيب الرخيصة".
وقال مهران إن "تصريحات الرئاسة الأمريكية تتناقض مع الحقائق الموثقة على الأرض، إذ إن التقارير الدولية والصور الفضائية والشهادات الميدانية تؤكد أن مدرسة البنات في طهران استهدفت بصواريخ أمريكية دقيقة من طراز "توماهوك" أو قنابل إسرائيلية موجهة بالليزر، وهذه الأسلحة من أدق الأسلحة في العالم وليست عشوائية كما يزعم البيت الأبيض"، محذرا من أن "الادعاء بأن الأسلحة الإيرانية ضربت المدرسة يتناقض مع حقيقة أن إيران لا تستهدف مدارسها بنفسها".
وأوضح أن "القانون الدولي الإنساني يحمّل المهاجم المسؤولية الكاملة عن الضحايا المدنيين"، موضحا أن "البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف ينص في المادة 57 على وجوب اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب إصابة المدنيين"، وأكد أن "استهداف منطقة مدنية مكتظة بالسكان في قلب العاصمة طهران يشكل انتهاكا فاضحا لهذا المبدأ"، محذرا من أن "محاولة إلقاء المسؤولية على الضحية لا تعفي المهاجم من المسؤولية القانونية".
يتصاعد الدخان عقب انفجار، بعد أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات على إيران، في طهران، إيران، 28 فبراير شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
ارتفاع حصيلة ضحايا قصف مدرسة للبنات جنوبي إيران إلى 153 قتيلا
1 مارس, 15:15 GMT
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن "التصريحات الأمريكية تندرج ضمن حرب نفسية وتشويش إعلامي، إذ تحاول واشنطن تشويه الحقائق وخلط الأوراق لتجنب المحاسبة الدولية على جرائم حرب واضحة، هذا الأسلوب استخدمته أمريكا سابقا في العراق وأفغانستان وليبيا، إذ كانت تلقي مسؤولية الضحايا المدنيين على أخطاء استخباراتية أو دروع بشرية"، محذرا من أن "المجتمع الدولي لم يعد ينخدع بهذه الحيل القديمة".

ولفت مهران إلى أن "التصريحات تعكس أيضا تخبطا سياسيا أمريكيا واضحا"، مشيرا إلى أن "إدارة البيت الأبيض كانت تتوقع انهيارا سريعا للنظام الإيراني بعد مقتل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، لكن الصمود الإيراني المفاجئ والرد العسكري القوي أربك الحسابات الأمريكية"، مؤكدا أن "واشنطن تجد نفسها في مأزق استراتيجي، إذ فشلت في تحقيق أهدافها العسكرية وباتت تواجه انتقادات دولية متزايدة"، محذرا من أن "هذا التخبط قد يدفعها لتصعيد أخطر"، وشدد علي أن "جريمة مدرسة البنات لن تُنسى وسيُحاسب مرتكبوها أمام التاريخ والقانون الدولي مهما حاولوا التنصل من المسؤولية".

وفي اليوم الأول من التصعيد في الشرق الأوسط، في الـ28 فبراير/ شباط 2026، تعرضت مدرسة البنات "شجرة طيبة" في إيران للقصف، وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أعلن أن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 171 تلميذة.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن محققين في الولايات المتحدة، قولهم إن هناك احتمالا بأن تكون القوات الأمريكية مسؤولة عن الضربة، مع "عدم استبعاد فرضية تورط طرف آخر".
يتصاعد الدخان عقب انفجار، بعد أن شنت إسرائيل وأمريكا ضربات على إيران، في طهران، إيران، 1 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
إيران تحدد هويات المسؤولين عن الغارة على مدرسة الطالبات في ميناب
5 مارس, 14:55 GMT
وتواصل أمريكا وإسرائيل شنّ حرب على إيران، وتقول تل أبيب إن هدف العملية هو "منع طهران من امتلاك سلاح نووي"، فيما هددت واشنطن بتدمير الأسطول الإيراني والصناعات الدفاعية، ودعت المواطنين الإيرانيين إلى "الإطاحة بالنظام".
وفي اليوم الأول للحرب، اغتيل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، وأعلنت البلاد حدادًا لمدة 40 يومًا. وردت إيران بتنفيذ ضربات على الأراضي الإسرائيلية، إضافة إلى استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، على حد قولها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала