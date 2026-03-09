عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
الرئيس اللبناني: أبلغت الدول الكبرى والأمم المتحدة باستعدادنا لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل
الرئيس اللبناني: أبلغت الدول الكبرى والأمم المتحدة باستعدادنا لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل
أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الاثنين، أن "الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الضاحية الجنوبية وجنوب لبنان ومنطقة البقاع، لن تحقق الأهداف التي تسعى...
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار حزب الله
العالم العربي
وخلال استقباله سفراء الدنمارك والسويد والنرويج، أوضح عون أن "موقف لبنان ثابت كما ورد في قرار مجلس الوزراء اللبناني، الأسبوع الماضي، والذي يؤكد التزام لبنان الكامل والنهائي ببنود إعلان وقف الأعمال العدائية، الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر(تشرين الثاني) 2024، بما يحفظ السلم والاستقرار، مقابل التزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على كامل الأراضي اللبنانية"، حسب الوكالة الوطنية للأنباء في لبنان.وأشار عون إلى أنه "أبلغ الدول الكبرى والأمم المتحدة استعداد لبنان الكامل لاستئناف المفاوضات والبحث في النقاط الأمنية الضرورية لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير".وفي الشأن الداخلي، شدد الرئيس اللبناني على أن "قرار الحكومة المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة سيُنفذ وفق الخطة، التي وضعها الجيش اللبناني عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيرات على إسرائيل.وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، صادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.كما أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، مقتل جنديين، أحدهما من سلاح الهندسة، فى معارك جنوبي لبنان. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الجندي هو اللواء ماهر ختار، مهندس قتالي في الفرقة 91 التابعة لفيلق الهندسة القتالية، من مجدل شمس، البالغ من العمر 38 عاما.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الاثنين، أن "الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الضاحية الجنوبية وجنوب لبنان ومنطقة البقاع، لن تحقق الأهداف التي تسعى إليها إسرائيل"، مشددًا على "تمسك لبنان بموقفه الداعي إلى وقف التصعيد والحفاظ على الاستقرار".
وخلال استقباله سفراء الدنمارك والسويد والنرويج، أوضح عون أن "موقف لبنان ثابت كما ورد في قرار مجلس الوزراء اللبناني، الأسبوع الماضي، والذي يؤكد التزام لبنان الكامل والنهائي ببنود إعلان وقف الأعمال العدائية، الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر(تشرين الثاني) 2024، بما يحفظ السلم والاستقرار، مقابل التزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على كامل الأراضي اللبنانية"، حسب الوكالة الوطنية للأنباء في لبنان.
وأشار عون إلى أنه "أبلغ الدول الكبرى والأمم المتحدة استعداد لبنان الكامل لاستئناف المفاوضات والبحث في النقاط الأمنية الضرورية لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير".
مسيرة حاشدة في بيروت ضد الاعتداءات الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
مسيرة في بيروت تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على لبنان.. فيديو
أمس, 21:50 GMT
وفي الشأن الداخلي، شدد الرئيس اللبناني على أن "قرار الحكومة المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة سيُنفذ وفق الخطة، التي وضعها الجيش اللبناني عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

كما اعتبر عون أن "التعرض للجيش أو لقائده، في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة، أمر مرفوض ومستغرب ومشبوه، لأنه يسهم في تقويض سلطة الدولة والتشكيك بقدراتها، ويتناغم مع محاولات جرّ لبنان إلى الحرب الإقليمية الدائرة، خلافًا لإرادة غالبية اللبنانيين الذين سئموا الحروب وتداعياتها ويتمسكون بحق الدولة وحدها في اتخاذ قرار الحرب والسلم".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيرات على إسرائيل.
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قادة مركزيين في "فيلق لبنان" بالعاصمة بيروت
أمس, 01:45 GMT
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، صادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.

بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، والرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، مقتل جنديين، أحدهما من سلاح الهندسة، فى معارك جنوبي لبنان. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الجندي هو اللواء ماهر ختار، مهندس قتالي في الفرقة 91 التابعة لفيلق الهندسة القتالية، من مجدل شمس، البالغ من العمر 38 عاما.
حطام متناثر بعد غارة إسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت، في أعقاب تصعيد بين حزب الله اللبناني وإسرائيل وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، لبنان، 7 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
هفوة مقدمة أخبار ربطت بين لبنان وإيران وإسرائيل تثير جدلا واسعا.. فيديو
أمس, 11:43 GMT
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
