الرئيس اللبناني: أبلغت الدول الكبرى والأمم المتحدة باستعدادنا لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل
أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الاثنين، أن "الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الضاحية الجنوبية وجنوب لبنان ومنطقة البقاع، لن تحقق الأهداف التي تسعى
وخلال استقباله سفراء الدنمارك والسويد والنرويج، أوضح عون أن "موقف لبنان ثابت كما ورد في قرار مجلس الوزراء اللبناني، الأسبوع الماضي، والذي يؤكد التزام لبنان الكامل والنهائي ببنود إعلان وقف الأعمال العدائية، الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر(تشرين الثاني) 2024، بما يحفظ السلم والاستقرار، مقابل التزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على كامل الأراضي اللبنانية"، حسب الوكالة الوطنية للأنباء في لبنان.وأشار عون إلى أنه "أبلغ الدول الكبرى والأمم المتحدة استعداد لبنان الكامل لاستئناف المفاوضات والبحث في النقاط الأمنية الضرورية لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير".وفي الشأن الداخلي، شدد الرئيس اللبناني على أن "قرار الحكومة المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة سيُنفذ وفق الخطة، التي وضعها الجيش اللبناني عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيرات على إسرائيل.وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، صادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.كما أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، مقتل جنديين، أحدهما من سلاح الهندسة، فى معارك جنوبي لبنان. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الجندي هو اللواء ماهر ختار، مهندس قتالي في الفرقة 91 التابعة لفيلق الهندسة القتالية، من مجدل شمس، البالغ من العمر 38 عاما.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
الأخبار
أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الاثنين، أن "الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الضاحية الجنوبية وجنوب لبنان ومنطقة البقاع، لن تحقق الأهداف التي تسعى إليها إسرائيل"، مشددًا على "تمسك لبنان بموقفه الداعي إلى وقف التصعيد والحفاظ على الاستقرار".
وخلال استقباله سفراء الدنمارك والسويد والنرويج، أوضح عون أن "موقف لبنان ثابت كما ورد في قرار مجلس الوزراء اللبناني، الأسبوع الماضي، والذي يؤكد التزام لبنان الكامل والنهائي ببنود إعلان وقف الأعمال العدائية، الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر(تشرين الثاني) 2024، بما يحفظ السلم والاستقرار، مقابل التزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على كامل الأراضي اللبنانية"، حسب الوكالة
الوطنية للأنباء في لبنان.
وأشار عون إلى أنه "أبلغ الدول الكبرى والأمم المتحدة استعداد لبنان الكامل لاستئناف المفاوضات والبحث في النقاط الأمنية الضرورية لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير".
وفي الشأن الداخلي، شدد الرئيس اللبناني على أن "قرار الحكومة المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة سيُنفذ وفق الخطة، التي وضعها الجيش اللبناني عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".
كما اعتبر عون أن "التعرض للجيش أو لقائده، في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة، أمر مرفوض ومستغرب ومشبوه، لأنه يسهم في تقويض سلطة الدولة والتشكيك بقدراتها، ويتناغم مع محاولات جرّ لبنان إلى الحرب الإقليمية الدائرة، خلافًا لإرادة غالبية اللبنانيين الذين سئموا الحروب وتداعياتها ويتمسكون بحق الدولة وحدها في اتخاذ قرار الحرب والسلم".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيرات على إسرائيل.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، صادق رئيس الأركان الإسرائيلي
إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.
بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، والرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، مقتل جنديين
، أحدهما من سلاح الهندسة، فى معارك جنوبي لبنان. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الجندي هو اللواء ماهر ختار، مهندس قتالي في الفرقة 91 التابعة لفيلق الهندسة القتالية، من مجدل شمس، البالغ من العمر 38 عاما.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل
، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.