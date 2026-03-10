https://sarabic.ae/20260310/إسرائيل-تطالب-مزارعيها-بالابتعاد-عن-المناطق-الحدودية-مع-لبنان-1111307855.html
إسرائيل تطالب مزارعيها بالابتعاد عن المناطق الحدودية مع لبنان
طالبت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، المزارعين بالابتعاد عن المناطق الحدودية مع لبنان تخوفا من إصابتهم أو استهدافهم.
2026-03-10T14:43+0000
2026-03-10T14:43+0000
2026-03-10T14:43+0000
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أمنية، مساء اليوم الثلاثاء، أن السلطات الإسرائيلية طالبت مزارعيها على الحدود اللبنانية، بالابتعاد عن تلك الحدود خوفا على حياتهم.وأكدت القناة أن صاروخا مضادا للدروع أطلق على شاحنة تحمل دبابة على الحدود مع لبنان دون وقوع إصابات.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه نفّذ سلسلة غارات استهدفت بنى تحتية مالية تابعة لمؤسسة "القرض الحسن" (مؤسسة مصرفية تابعة لحزب الله) في مناطق عدة من لبنان.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن قواته استهدفت ودمرت منشآت ومواقع تابعة للمؤسسة المرتبطة بـ"حزب الله"، مشيرًا إلى أن "هذه المنشآت تُستخدم لدعم الأنشطة المالية للحزب"، على حد قوله، وأضاف البيان أن "الجيش دمّر نحو 30 موقعًا ومنشأة مالية تابعة للـ"قرض الحسن"، خلال الأسبوع الأخير، وذلك في إطار العمليات العسكرية الجارية".وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن "إسرائيل لن تنسحب أمام الحزب"، بل ستستغل ما وصفه بـ"الفرصة لتوجيه ضربات قوية له وتكبيده أثمانًا باهظة".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط 2026، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبررت واشنطن وتل أبيب شن الحرب بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفتاه بـ"وجود تهديدات" من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي اليوم الأول من الحرب، اغتيل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يومًا.
طالبت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، المزارعين بالابتعاد عن المناطق الحدودية مع لبنان تخوفا من إصابتهم أو استهدافهم.
ونقلت القناة
12 الإسرائيلية عن مصادر أمنية، مساء اليوم الثلاثاء، أن السلطات الإسرائيلية طالبت مزارعيها على الحدود اللبنانية، بالابتعاد عن تلك الحدود خوفا على حياتهم.
وأكدت القناة أن صاروخا مضادا للدروع أطلق على شاحنة تحمل دبابة على الحدود مع لبنان دون وقوع إصابات.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه نفّذ سلسلة غارات استهدفت بنى تحتية مالية تابعة لمؤسسة "القرض الحسن" (مؤسسة مصرفية تابعة لحزب الله) في مناطق عدة من لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن قواته استهدفت ودمرت منشآت ومواقع تابعة للمؤسسة المرتبطة بـ"حزب الله"، مشيرًا إلى أن "هذه المنشآت تُستخدم لدعم الأنشطة المالية للحزب"، على حد قوله، وأضاف البيان أن "الجيش دمّر نحو 30 موقعًا ومنشأة مالية تابعة للـ"قرض الحسن"، خلال الأسبوع الأخير، وذلك في إطار العمليات العسكرية الجارية".
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن "إسرائيل
لن تنسحب أمام الحزب"، بل ستستغل ما وصفه بـ"الفرصة لتوجيه ضربات قوية له وتكبيده أثمانًا باهظة".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط 2026، شن ضربات واسعة
ضد إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط
.
وبررت واشنطن وتل أبيب شن الحرب بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفتاه بـ"وجود تهديدات" من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي اليوم الأول من الحرب، اغتيل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يومًا.