إعلام: إصابة عدد من المواطنين الأمريكيين بحادث سير خلال عملية إجلاء من قطر
أصيب عدد من المواطنين الأمريكيين في حادث تصادم حافلة في السعودية، خلال عملية إجلاء بري من قطر نظمتها وزارة الخارجية الأمريكية وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. 10.03.2026, سبوتنيك عربي
وذكرت وسائل إعلام غربية أن "حافلة تقل مواطنين أمريكيين تم إجلاؤهم برا من قطر، بواسطة موظفي وزارة الخارجية تحطمت خلال عطلة نهاية الأسبوع على طريق صحراوي في المملكة العربية السعودية، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص".وبينت بأن "الشرطة السعودية رافقت الأمريكيين إلى نقطة التجمع، حيث استقبلهم موظفو السفارة الأمريكية ونقلوهم إلى فندق في الرياض. وغادر معظم ركاب الحافلة البلاد على متن رحلة طيران مستأجرة في اليوم التالي".وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
وذكرت وسائل إعلام غربية أن "حافلة تقل مواطنين أمريكيين تم إجلاؤهم برا من قطر، بواسطة موظفي وزارة الخارجية تحطمت خلال عطلة نهاية الأسبوع على طريق صحراوي في المملكة العربية السعودية، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص".
وأشارت إلى أن "الحافلة اصطدمت بشاحنة متوقفة على جانب الطريق، في مسافة تبعد ساعتين ونصف تقريبا بالسيارة من العاصمة السعودية الرياض".
وبينت بأن "الشرطة السعودية رافقت الأمريكيين إلى نقطة التجمع، حيث استقبلهم موظفو السفارة الأمريكية
ونقلوهم إلى فندق في الرياض. وغادر معظم ركاب الحافلة البلاد على متن رحلة طيران مستأجرة في اليوم التالي".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس
واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.
وجاءت الضربات على إيران
رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.