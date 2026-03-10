https://sarabic.ae/20260310/إعلام-إصابة-عدد-من-المواطنين-الأمريكيين-بحادث-سير-خلال-عملية-إجلاء-من-قطر-1111308931.html

إعلام: إصابة عدد من المواطنين الأمريكيين بحادث سير خلال عملية إجلاء من قطر

إعلام: إصابة عدد من المواطنين الأمريكيين بحادث سير خلال عملية إجلاء من قطر

سبوتنيك عربي

أصيب عدد من المواطنين الأمريكيين في حادث تصادم حافلة في السعودية، خلال عملية إجلاء بري من قطر نظمتها وزارة الخارجية الأمريكية وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. 10.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-10T15:38+0000

2026-03-10T15:38+0000

2026-03-10T15:38+0000

أخبار ايران اليوم

السعودية

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1e/1102200906_0:0:1635:921_1920x0_80_0_0_1d8f93cc61ba51f33d5cf75704f02aec.jpg

وذكرت وسائل إعلام غربية أن "حافلة تقل مواطنين أمريكيين تم إجلاؤهم برا من قطر، بواسطة موظفي وزارة الخارجية تحطمت خلال عطلة نهاية الأسبوع على طريق صحراوي في المملكة العربية السعودية، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص".وبينت بأن "الشرطة السعودية رافقت الأمريكيين إلى نقطة التجمع، حيث استقبلهم موظفو السفارة الأمريكية ونقلوهم إلى فندق في الرياض. وغادر معظم ركاب الحافلة البلاد على متن رحلة طيران مستأجرة في اليوم التالي".وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20260310/وزير-الحرب-الأمريكي-الضربات-التي-نعتزم-شنها-اليوم-على-إيران-ستكون-الأعنف-1111302564.html

https://sarabic.ae/20260310/لاريجاني-يحذر-من-تصعيد-التوتر-حول-مضيق-هرمز-ويؤكد-صمود-إيران-1111304976.html

السعودية

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ايران اليوم, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم