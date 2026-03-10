عربي
التلفزيون الإيراني: مقتل شخص وإصابة 28 آخرين في هجوم أمريكي إسرائيلي على طهران
التلفزيون الإيراني: مقتل شخص وإصابة 28 آخرين في هجوم أمريكي إسرائيلي على طهران
قتل شخص وأصيب 28 آخرون في هجوم أمريكي- إسرائيلي على إيران، اليوم الثلاثاء، بحسب ما أفادت به هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية.
إيران
فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مناطق عدة في العاصمة طهران، تعرضت لهجوم من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.وأضافت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن "الهجمات على المنشآت النفطية في إيران تسببت في مشكلة بيئية كبيرة في العاصمة ‎طهران"، مؤكدة أن الهدف من هذه الاعتداءات ليس الديمقراطية أو الحرية بل تقسيم البلاد.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
التلفزيون الإيراني: مقتل شخص وإصابة 28 آخرين في هجوم أمريكي إسرائيلي على طهران

قتل شخص وأصيب 28 آخرون في هجوم أمريكي- إسرائيلي على إيران، اليوم الثلاثاء، بحسب ما أفادت به هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية.
فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مناطق عدة في العاصمة طهران، تعرضت لهجوم من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقالت ‎الحكومة الإيرانية، في وقت سابق اليوم، إن "الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على ‎إيران أدت إلى مقتل 193 طفلاً"، مشددةً على أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي يهدف إلى تجزئة إيران ونهب ثرواتها.
مستشار الثورة الإيرانية، علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
لاريجاني يحذر من تصعيد التوتر حول مضيق هرمز ويؤكد صمود إيران
13:39 GMT
وأضافت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن "الهجمات على المنشآت النفطية في إيران تسببت في مشكلة بيئية كبيرة في العاصمة ‎طهران"، مؤكدة أن الهدف من هذه الاعتداءات ليس الديمقراطية أو الحرية بل تقسيم البلاد.
وأوضحت مهاجراني أن إيران تمكنت من ترميم نقص الوقود الناجم عن الهجمات على مستودعات النفط خلال 24 الساعة، مؤكدة أن البلاد ضمنت استقرار إمدادات الوقود بعد يوم واحد من الهجمات على المصافي والمستودعات النفطية.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
لافروف يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
الخارجية الروسية: لافروف وعراقجي يناقشان تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط
13:11 GMT
وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
