وزير الداخلية الإيراني: الأمن مستبب على حدودنا بشكل كامل

أكد وزير الداخلية اﻹيراني، إسكندر مؤمني، اليوم الثلاثاء، أن الأمن على حدود بلاده مستتب بشكل كامل. 10.03.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح مؤمني في تصريحات صحفية، أن الأمن على الحدود مستتب بشكل كامل، موضحا أنه تم إلقاء القبض على 30 شخصا من الجواسيس والعملاء المحليين.وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، استهداف تجمعات للجنود الأمريكيين في قاعدتي "الظفرة" بالإمارات و"الجفير" بالبحرين بالصواريخ والمسيرات.وقال الحرس في بيان له "أدى إطلاق الصواريخ الاستراتيجية في الموجة 34 إلى نقل ساحة المعركة مع المعتدين الأمريكيين والصهاينة إلى مرحلة جديدة"، وبالتوازي مع ذلك، أفادت الدفاعات الجوية الإيرانية بسقوط مسيرتين إسرائيليتين "هرميس 900" في مدينة لرستان في الغرب وقم في الوسط.وقالت العلاقات العامة إن "الهجوم نفذه رجال الصواريخ الشجعان التابعون للقوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، باستخدام 5 صواريخ دقيقة الاستهداف"، مستهدفة المقر الذي وصفته بـ"الجيش الأمريكي الغازي".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة الماضية، أن "الجيش الإيراني شنّ غارة انتحارية بطائرة مسيّرة على مركز تنصت في شمال العراق".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط 2026، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبررت واشنطن وتل أبيب شن الحرب بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفتاه بـ"وجود تهديدات" من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي اليوم الأول من الحرب، اغتيل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يومًا.

