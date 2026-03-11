https://sarabic.ae/20260311/إعلام-يكشف-عن-3-شروط-إيرانية-لإنهاء-الحرب-1111326104.html
إعلام يكشف عن 3 شروط إيرانية لإنهاء الحرب
أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، أن إيران قدّمت للولايات المتحدة ثلاثة مطالب لاستئناف المفاوضات من أجل إيقاف الحرب. 11.03.2026, سبوتنيك عربي
وأفادت قناة الميادين، نقلاً عن مراسلها في طهران، أن "شروط إيران تتضمن ضمانات بعدم عودة الحرب، والحصول على دورة وقود نووي كاملة والتعويض عن الأضرار".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، أمس الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، موقف روسيا الداعم لخفض التصعيد في الشرق الأوسط.
وقال الكرملين في بيان صحفي: "خلال مكالمة هاتفية، اليوم الثلاثاء، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ناقش الرئيسان الوضع في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران"، مشيرا إلى أن "الرئيس بوتين أكد موقف موسكو الداعم لخفض التصعيد في الشرق الأوسط".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس
واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.