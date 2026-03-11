إعلام يكشف عن 3 شروط إيرانية لإنهاء الحرب

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ترامب سارع إلى بوتين ليجد له مخرجا من الورطة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف غيرت إيران قواعد الحرب مع إسرائيل وأمريكا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الأغذية العالمي" يحذّر من تفاقم أزمة الجوع عالميا بسبب حرب إيران
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
10:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
15:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
16:00 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:19 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260311/إعلام-يكشف-عن-3-شروط-إيرانية-لإنهاء-الحرب-1111326104.html
إعلام يكشف عن 3 شروط إيرانية لإنهاء الحرب
إعلام يكشف عن 3 شروط إيرانية لإنهاء الحرب
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، أن إيران قدّمت للولايات المتحدة ثلاثة مطالب لاستئناف المفاوضات من أجل إيقاف الحرب. 11.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-11T04:54+0000
2026-03-11T04:54+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/10/1101701257_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f5f49678d760a0f717f0be81f77f961b.jpg
وأفادت قناة الميادين، نقلاً عن مراسلها في طهران، أن "شروط إيران تتضمن ضمانات بعدم عودة الحرب، والحصول على دورة وقود نووي كاملة والتعويض عن الأضرار".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، موقف روسيا الداعم لخفض التصعيد في الشرق الأوسط.وقال الكرملين في بيان صحفي: "خلال مكالمة هاتفية، اليوم الثلاثاء، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ناقش الرئيسان الوضع في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران"، مشيرا إلى أن "الرئيس بوتين أكد موقف موسكو الداعم لخفض التصعيد في الشرق الأوسط".وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مقر للجيش الأمريكي في قاعدة "حرير" بإقليم كردستان العراق
https://sarabic.ae/20260311/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-شن-الموجة-الأعنف-والأثقل-منذ-بداية-الحرب-1111325725.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام يكشف عن 3 شروط إيرانية لإنهاء الحرب

04:54 GMT 11.03.2026
© AP Photo / Baz Ratnerرجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق بعد سقوط صاروخ أطلق من إيران على تل أبيب
رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق بعد سقوط صاروخ أطلق من إيران على تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Baz Ratner
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، أن إيران قدّمت للولايات المتحدة ثلاثة مطالب لاستئناف المفاوضات من أجل إيقاف الحرب.
وأفادت قناة الميادين، نقلاً عن مراسلها في طهران، أن "شروط إيران تتضمن ضمانات بعدم عودة الحرب، والحصول على دورة وقود نووي كاملة والتعويض عن الأضرار".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، موقف روسيا الداعم لخفض التصعيد في الشرق الأوسط.
وقال الكرملين في بيان صحفي: "خلال مكالمة هاتفية، اليوم الثلاثاء، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ناقش الرئيسان الوضع في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران"، مشيرا إلى أن "الرئيس بوتين أكد موقف موسكو الداعم لخفض التصعيد في الشرق الأوسط".
لحظة إطلاق الحرس الثوري الإيراني لصواريخ قدر وعماد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
الحرس الثوري الإيراني يعلن شن الموجة الأعنف والأثقل منذ بداية الحرب
04:20 GMT
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مقر للجيش الأمريكي في قاعدة "حرير" بإقليم كردستان العراق
