الكرملين: روسيا ترحب بجهود ترامب لحل الأزمة في أوكرانيا
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن "روسيا ترحب بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل النزاع في أوكرانيا". 11.03.2026, سبوتنيك عربي
وأشار ترامب إلى أن زيلينسكي بات يملك أوراقاً أقل في الصراع الأوكراني مما كان يملكه سابقاً، وقال: "من غير المعقول أن يكون هو (زيلينسكي) العقبة (أمام السلام في أوكرانيا)".وجرت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف، يومي 17 و18 فبراير/ شباط الفائت، وأعلن فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي، عقب المفاوضات، عن اجتماع جديد في المستقبل القريب.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول تقييم الكرملين لجهود ترامب لحل النزاع في أوكرانيا: "نرحب بهذه الجهود وممتنين لها".
وكان قد صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأنه" يرى أن الوقت قد حان لكي يبرم، فلاديمير زيلينسكي، اتفاقًا لتسوية النزاع في أوكرانيا".
وأشار ترامب إلى أن زيلينسكي بات يملك أوراقاً أقل في الصراع الأوكراني مما كان يملكه سابقاً، وقال: "من غير المعقول أن يكون هو (زيلينسكي) العقبة (أمام السلام في أوكرانيا)".
وأضاف ترامب موجهًا كلامه إلى زيلينسكي: "لم يعد لديك أي أوراق"، واختتم قائلاً: "الآن أصبح يملك أوراقًا أقل".
وجرت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة
وأوكرانيا في جنيف، يومي 17 و18 فبراير/ شباط الفائت، وأعلن فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي، عقب المفاوضات، عن اجتماع جديد في المستقبل القريب.