الكرملين: روسيا ترحب بجهود ترامب لحل الأزمة في أوكرانيا

صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن "روسيا ترحب بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل النزاع في أوكرانيا". 11.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول تقييم الكرملين لجهود ترامب لحل النزاع في أوكرانيا: "نرحب بهذه الجهود وممتنين لها".وأشار ترامب إلى أن زيلينسكي بات يملك أوراقاً أقل في الصراع الأوكراني مما كان يملكه سابقاً، وقال: "من غير المعقول أن يكون هو (زيلينسكي) العقبة (أمام السلام في أوكرانيا)".وجرت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف، يومي 17 و18 فبراير/ شباط الفائت، وأعلن فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي، عقب المفاوضات، عن اجتماع جديد في المستقبل القريب.شركة أقمار صناعية تمدد تأخير بث الصور بالشرق الأوسط لمنع استخدام خصوم أمريكا لهاويتكوف يرجح إجراء محادثات ثلاثية أمريكية روسية أوكرانية الأسبوع المقبل

