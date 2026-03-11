https://sarabic.ae/20260311/ما-دلالات-تصريحات-واشنطن-المتخبطة-إزاء-إنهاء-الحرب-على-إيران؟-1111369110.html

ما دلالات تصريحات واشنطن "المتخبطة" إزاء إنهاء الحرب على إيران؟

ما دلالات تصريحات واشنطن "المتخبطة" إزاء إنهاء الحرب على إيران؟

في خضم التصريحات المتضاربة التي تصدر عن الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بقرب انتهاء الحرب، والتسليم غير المشروط من قبل إيران، يطرح البعض تساؤلات عن دلالات تصريحات... 11.03.2026, سبوتنيك عربي

ويرى مراقبون أن تصريحات واشنطن تظهر تخبطا كبيرا في تحركات الإدارة الأمريكية، ما يعكس شعور واشنطن بحجم الضرر البالغ الذي لحق بها، ليس فقط على مستوى الخسائر العسكرية، بل على مستوى الطاقة وارتفاع أسعارها، وتضرر العديد من البلدان لا سيما العربية جراء استمرار الحرب.ضغوط متزايدةأكد الباحث في الفلسفة السياسية والمتخصص في الشؤون الإيرانية، محمد خيري، أن التصريحات الأمريكية المتضاربة بشأن إنهاء الحرب في إيران، تعكس حالة من التخبط الكبير، وتكشف عن عدم إلمام حقيقي بطبيعة المجتمع والنظام في إيران، خاصة بعد الحملة العسكرية المكثفة التي قادتها واشنطن وتل أبيب.وأضاف أن هذه الضغوط دفعت الإدارة الأمريكية لمحاولة إرسال رسائل للمجتمع الإيراني برغبته في الحوار مع طهران، مشيرا إلى تقارير تفيد بطلب الرئيس الأمريكي من بعض الوسطاء التوسط لإيصال رسائل إلى طهران حول إمكانية إبرام صفقة تنهي التدخل العسكري الإسرائيلي وتوقف الحرب، مقابل إرساء الهدوء في المنطقة وفق الشروط الأمريكية السابقة.ويرى الخبير في الشأن الإيراني أن هذه التصريحات الأمريكية ليست سوى محاولة لجذب انتباه الجانب الإيراني والإيحاء بقرب التفاوض، أو مسعى أمريكي عبر الوسطاء لوقف الحرب نظير صفقة تلبي الطموحات الأمريكية، لا سيما بعد أن وضعت تقديرات الموقف أمام الرئيس الأمريكي حقائق تشير إلى استحالة إسقاط النظام الإيراني في ظل استمرار العمليات العسكرية على وتيرتها الحالية.تخبط أمريكيوقال الرقب في حديثه لـ "سبوتنيك"، إننا أمام حالة من التخبط في التصريحات الصادرة عن واشنطن، والتي تتسم بتناقض كبير، لا سيما تلك التي يطلقها ترامب حول الاستسلام غير المشروط.وأضاف أن هذه التصريحات تعكس شعور الإدارة الأمريكية بحجم الضرر البالغ الذي لحق بها، ليس فقط على مستوى الخسائر العسكرية، بل في قطاع الطاقة الذي شهد ارتفاعًا جنونيًا في الأسعار، مما دفع المجتمع الدولي لاتخاذ قرار بمخاطرة استخدام الاحتياطي الاستراتيجي للدول، وهو إجراء قد يضع دولاً في مهب الريح إذا لم تنته الحرب قريبًا.ويرى أن استهداف إيران لبعض الدول العربية كان خطأً استراتيجيًا فادحًا، موضحًا أن هذا السلوك ساهم في خلق قاعدة معادية لطهران في المنطقة، فضلا عن التداعيات البيئية الكارثية، مثل تلوث سماء الخليج نتيجة استهداف آبار النفط، وما نتج عنه من أمطار محملة بالغازات السامة التي تهدد الأمن القومي الإنساني لتلك الدول.ويرى أن هذا الواقع دفع الدول العربية، إلى جانب بعض الحلفاء الأوروبيين، لممارسة ضغوط مكثفة على واشنطن لعدم المضي قدمًا في هذه الحرب، وبات هناك قناعة بأن أمريكا قد لا تستطيع الذهاب بعيدا في هذا المسار.وأشار الدكتور أيمن الرقب إلى وجود حراك دولي تقوده روسيا والصين وبعض الدول العربية لاحتواء الموقف، مؤكدا أن استمرار الحرب لن يحقق الأهداف الأمريكية، خاصة وأن الخيار البديل وهو الحرب البرية لن يكون "نزهة" للقوات الأمريكية، مشددًا على أن إيران اليوم تختلف كليا عن العراق قبل 23 عاما.

