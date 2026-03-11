ما دلالات تصريحات واشنطن "المتخبطة" إزاء إنهاء الحرب على إيران؟

عربي
ويرى مراقبون أن تصريحات واشنطن تظهر تخبطا كبيرا في تحركات الإدارة الأمريكية، ما يعكس شعور واشنطن بحجم الضرر البالغ الذي لحق بها، ليس فقط على مستوى الخسائر العسكرية، بل على مستوى الطاقة وارتفاع أسعارها، وتضرر العديد من البلدان لا سيما العربية جراء استمرار الحرب.ضغوط متزايدةأكد الباحث في الفلسفة السياسية والمتخصص في الشؤون الإيرانية، محمد خيري، أن التصريحات الأمريكية المتضاربة بشأن إنهاء الحرب في إيران، تعكس حالة من التخبط الكبير، وتكشف عن عدم إلمام حقيقي بطبيعة المجتمع والنظام في إيران، خاصة بعد الحملة العسكرية المكثفة التي قادتها واشنطن وتل أبيب.وأضاف أن هذه الضغوط دفعت الإدارة الأمريكية لمحاولة إرسال رسائل للمجتمع الإيراني برغبته في الحوار مع طهران، مشيرا إلى تقارير تفيد بطلب الرئيس الأمريكي من بعض الوسطاء التوسط لإيصال رسائل إلى طهران حول إمكانية إبرام صفقة تنهي التدخل العسكري الإسرائيلي وتوقف الحرب، مقابل إرساء الهدوء في المنطقة وفق الشروط الأمريكية السابقة.ويرى الخبير في الشأن الإيراني أن هذه التصريحات الأمريكية ليست سوى محاولة لجذب انتباه الجانب الإيراني والإيحاء بقرب التفاوض، أو مسعى أمريكي عبر الوسطاء لوقف الحرب نظير صفقة تلبي الطموحات الأمريكية، لا سيما بعد أن وضعت تقديرات الموقف أمام الرئيس الأمريكي حقائق تشير إلى استحالة إسقاط النظام الإيراني في ظل استمرار العمليات العسكرية على وتيرتها الحالية.تخبط أمريكيوقال الرقب في حديثه لـ "سبوتنيك"، إننا أمام حالة من التخبط في التصريحات الصادرة عن واشنطن، والتي تتسم بتناقض كبير، لا سيما تلك التي يطلقها ترامب حول الاستسلام غير المشروط.وأضاف أن هذه التصريحات تعكس شعور الإدارة الأمريكية بحجم الضرر البالغ الذي لحق بها، ليس فقط على مستوى الخسائر العسكرية، بل في قطاع الطاقة الذي شهد ارتفاعًا جنونيًا في الأسعار، مما دفع المجتمع الدولي لاتخاذ قرار بمخاطرة استخدام الاحتياطي الاستراتيجي للدول، وهو إجراء قد يضع دولاً في مهب الريح إذا لم تنته الحرب قريبًا.ويرى أن استهداف إيران لبعض الدول العربية كان خطأً استراتيجيًا فادحًا، موضحًا أن هذا السلوك ساهم في خلق قاعدة معادية لطهران في المنطقة، فضلا عن التداعيات البيئية الكارثية، مثل تلوث سماء الخليج نتيجة استهداف آبار النفط، وما نتج عنه من أمطار محملة بالغازات السامة التي تهدد الأمن القومي الإنساني لتلك الدول.ويرى أن هذا الواقع دفع الدول العربية، إلى جانب بعض الحلفاء الأوروبيين، لممارسة ضغوط مكثفة على واشنطن لعدم المضي قدمًا في هذه الحرب، وبات هناك قناعة بأن أمريكا قد لا تستطيع الذهاب بعيدا في هذا المسار.وأشار الدكتور أيمن الرقب إلى وجود حراك دولي تقوده روسيا والصين وبعض الدول العربية لاحتواء الموقف، مؤكدا أن استمرار الحرب لن يحقق الأهداف الأمريكية، خاصة وأن الخيار البديل وهو الحرب البرية لن يكون "نزهة" للقوات الأمريكية، مشددًا على أن إيران اليوم تختلف كليا عن العراق قبل 23 عاما.
ما دلالات تصريحات واشنطن "المتخبطة" إزاء إنهاء الحرب على إيران؟

21:07 GMT 11.03.2026 (تم التحديث: 21:08 GMT 11.03.2026)
© REUTERS Majid Asgaripourيتصاعد الدخان عقب انفجار، بعد أن شنت إسرائيل وأمريكا ضربات على إيران، في طهران، إيران، 1 مارس/ آذار 2026
يتصاعد الدخان عقب انفجار، بعد أن شنت إسرائيل وأمريكا ضربات على إيران، في طهران، إيران، 1 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
© REUTERS Majid Asgaripour
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
في خضم التصريحات المتضاربة التي تصدر عن الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بقرب انتهاء الحرب، والتسليم غير المشروط من قبل إيران، يطرح البعض تساؤلات عن دلالات تصريحات واشنطن، وما الذي يمكن أن تنتج عنه الأيام المقبلة.
ويرى مراقبون أن تصريحات واشنطن تظهر تخبطا كبيرا في تحركات الإدارة الأمريكية، ما يعكس شعور واشنطن بحجم الضرر البالغ الذي لحق بها، ليس فقط على مستوى الخسائر العسكرية، بل على مستوى الطاقة وارتفاع أسعارها، وتضرر العديد من البلدان لا سيما العربية جراء استمرار الحرب.
وقال ترامب إنه يعتقد أن الحرب على إيران قد تنتهي قريبا، مؤكدا أنه يمكن أن يتحدث مع الإيرانيين، لكنه حذر طهران من إيقاف تدفق النفط عبر مضيق هرمز، مؤكدا أنه سيرد على ذلك بقوة ساحقة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
ترامب: دمرنا جميع سفن الألغام الإيرانية تقريبا في ليلة واحدة
17:29 GMT

ضغوط متزايدة

أكد الباحث في الفلسفة السياسية والمتخصص في الشؤون الإيرانية، محمد خيري، أن التصريحات الأمريكية المتضاربة بشأن إنهاء الحرب في إيران، تعكس حالة من التخبط الكبير، وتكشف عن عدم إلمام حقيقي بطبيعة المجتمع والنظام في إيران، خاصة بعد الحملة العسكرية المكثفة التي قادتها واشنطن وتل أبيب.
وقال خيري في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الرئيس الأمريكي وجد نفسه أمام ضغوط متزايدة، سواء من الداخل الأمريكي جراء الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، وتصاعد الانتقادات التي تتهمه بخوض الحرب مجاملة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أو من تداعيات الموقف العسكري الحالي".
وأضاف أن هذه الضغوط دفعت الإدارة الأمريكية لمحاولة إرسال رسائل للمجتمع الإيراني برغبته في الحوار مع طهران، مشيرا إلى تقارير تفيد بطلب الرئيس الأمريكي من بعض الوسطاء التوسط لإيصال رسائل إلى طهران حول إمكانية إبرام صفقة تنهي التدخل العسكري الإسرائيلي وتوقف الحرب، مقابل إرساء الهدوء في المنطقة وفق الشروط الأمريكية السابقة.
ناقلات النفط قبالة سواحل الفجيرة، في الوقت الذي تتعهد فيه إيران بإطلاق النار على السفن العابرة لمضيق هرمز، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، في الفجيرة، الإمارات العربية المتحدة، 3 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
واشنطن: مشاكل العبورعبر مضيق هرمز مؤقتة
14:42 GMT
ويرى الخبير في الشأن الإيراني أن هذه التصريحات الأمريكية ليست سوى محاولة لجذب انتباه الجانب الإيراني والإيحاء بقرب التفاوض، أو مسعى أمريكي عبر الوسطاء لوقف الحرب نظير صفقة تلبي الطموحات الأمريكية، لا سيما بعد أن وضعت تقديرات الموقف أمام الرئيس الأمريكي حقائق تشير إلى استحالة إسقاط النظام الإيراني في ظل استمرار العمليات العسكرية على وتيرتها الحالية.

تخبط أمريكي

من جانبه أكد أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وضعتا منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب أهدافًا استراتيجية محددة، على رأسها القضاء على البرنامج النووي الإيراني، وانتزاع اليورانيوم المخصب، وتدمير الترسانة الصاروخية الباليستية، بالإضافة إلى قطع إمدادات إيران عن حلفائها وأذرعها في المنطقة.
وقال الرقب في حديثه لـ "سبوتنيك"، إننا أمام حالة من التخبط في التصريحات الصادرة عن واشنطن، والتي تتسم بتناقض كبير، لا سيما تلك التي يطلقها ترامب حول الاستسلام غير المشروط.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
عراقجي: الادعاء بأن إيران كانت تخطط لمهاجمة الولايات المتحدة أو قواتها "كذب سافر"
أمس, 20:43 GMT
وأضاف أن هذه التصريحات تعكس شعور الإدارة الأمريكية بحجم الضرر البالغ الذي لحق بها، ليس فقط على مستوى الخسائر العسكرية، بل في قطاع الطاقة الذي شهد ارتفاعًا جنونيًا في الأسعار، مما دفع المجتمع الدولي لاتخاذ قرار بمخاطرة استخدام الاحتياطي الاستراتيجي للدول، وهو إجراء قد يضع دولاً في مهب الريح إذا لم تنته الحرب قريبًا.
وأشار الرقب إلى أن المشهد الراهن يشير بوضوح إلى أن هذه حرب إسرائيل بامتياز، وقد نجحت تل أبيب في توريط واشنطن بها، خاصة في ظل إصرار الإسرائيليين على أن المعركة لا تزال في بدايتها وقد تستمر لأسابيع طويلة.
ويرى أن استهداف إيران لبعض الدول العربية كان خطأً استراتيجيًا فادحًا، موضحًا أن هذا السلوك ساهم في خلق قاعدة معادية لطهران في المنطقة، فضلا عن التداعيات البيئية الكارثية، مثل تلوث سماء الخليج نتيجة استهداف آبار النفط، وما نتج عنه من أمطار محملة بالغازات السامة التي تهدد الأمن القومي الإنساني لتلك الدول.
الدخان يتصاعد عقب انفجار في العاصمة الإيرانية طهران، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، 8 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
خبير: الولايات المتحدة تستهدف إيران في مسعى للسيطرة على الشرق الأوسط
8 مارس, 13:25 GMT
ويرى أن هذا الواقع دفع الدول العربية، إلى جانب بعض الحلفاء الأوروبيين، لممارسة ضغوط مكثفة على واشنطن لعدم المضي قدمًا في هذه الحرب، وبات هناك قناعة بأن أمريكا قد لا تستطيع الذهاب بعيدا في هذا المسار.
وأشار الدكتور أيمن الرقب إلى وجود حراك دولي تقوده روسيا والصين وبعض الدول العربية لاحتواء الموقف، مؤكدا أن استمرار الحرب لن يحقق الأهداف الأمريكية، خاصة وأن الخيار البديل وهو الحرب البرية لن يكون "نزهة" للقوات الأمريكية، مشددًا على أن إيران اليوم تختلف كليا عن العراق قبل 23 عاما.
