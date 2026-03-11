https://sarabic.ae/20260311/نيبينزيا-قرار-مجلس-الأمن-الدولي-بشأن-إيران-غير-متوازن--1111367243.html
نيبينزيا: قرار مجلس الأمن الدولي بشأن إيران غير متوازن
نيبينزيا: قرار مجلس الأمن الدولي بشأن إيران غير متوازن
سبوتنيك عربي
أكد المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، أن القرار الذي أقره مجلس الأمن الدولي، والذي يطالب إيران بوقف هجماتها على الدول... 11.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-11T20:33+0000
2026-03-11T20:33+0000
2026-03-11T20:33+0000
روسيا
إيران
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108944944_0:0:959:539_1920x0_80_0_0_c3cc210c439638d923652a06f8dc9be2.jpg
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "امتنعت روسيا عن التصويت على مشروع القرار الذي اقترحته البحرين لأنه يفتقر إلى التوازن بشكل كبير ولا يحقق أهداف صون السلم والأمن الدوليين".وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد عرّضت دول الخليج العربية للخطر بأفعالها ضد إيران، وقال: "لا بد من الإشارة إلى أن واشنطن، بأفعالها العدوانية، قد عرّضت دول الخليج للخطر بشكل جوهري".وتابع: "لن يُفضي القرار المُعتمد إلى السلام في الشرق الأوسط، بل سيزيد من حدة الخلافات بين الأطراف الفاعلة الرئيسية في المنطقة".ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين هجمات إيران قد يفسر من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل على أنه مباركة لمواصلة عدوانهما على إيران.وأوضح أن واضعي قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين هجمات إيران في الشرق الأوسط يقترحون غض الطرف عن العدوان غير المبرر من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.وقال: "إذا قرأ شخص جاهل بالشؤون الدولية القرار، فسيتولد لديه حتما انطباع بأن طهران، بمحض إرادتها وبنية خبيثة، شنت هجوما غير مبرر على الدول العربية. إن الهجمات على إيران نفسها، فضلًا عن الجهات التي تقف وراءها وتنفذها، لم تُناقش في الوثيقة فحسب، بل تمّ تجاهلها تماما".وفي وقت سابق من اليوم، اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، قرارا يطالب إيران بوقف الهجمات على الدول العربية، فيما لا يتضمن النص أي إدانة للهجمات الأمريكية والإسرائيلية.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.روسيا والصين تمتنعان عن التصويت... مجلس الأمن يطالب إيران بوقف الهجمات على الدول العربيةضابط أمريكي سابق: مهاجمة إسرائيل لإيران بسبب الملف النووي "ازدواجية معايير واضحة
https://sarabic.ae/20260311/-تغطية-مباشرة-لليوم-الـ12-من-الحرب-على-إيران-استهداف-منشآت-أمريكية-وتدمير-سفن-صور-وفيديو---1111326487.html
https://sarabic.ae/20260311/روسيا-والصين-تمتنعان-عن-التصويت-مجلس-الأمن-يطالب-إيران-بوقف-الهجمات-على-الدول-العربية-1111366700.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108944944_47:0:766:539_1920x0_80_0_0_05171d10052d48ed5f363dd98703889a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
نيبينزيا: قرار مجلس الأمن الدولي بشأن إيران غير متوازن
أكد المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، أن القرار الذي أقره مجلس الأمن الدولي، والذي يطالب إيران بوقف هجماتها على الدول العربية، يفتقر إلى التوازن بشكل كبير.
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "امتنعت روسيا عن التصويت على مشروع القرار الذي اقترحته البحرين لأنه يفتقر إلى التوازن بشكل كبير ولا يحقق أهداف صون السلم والأمن الدوليين".
وأوضح أن قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب إيران بوقف هجماتها على الدول العربية متحيز ومنحاز، وقال: "للأسف، القرار الذي تم تبنيه للتو متحيز ومنحاز إلى هذا الحد، فهو يخلط بين السبب والنتيجة".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد عرّضت دول الخليج العربية للخطر بأفعالها ضد إيران، وقال: "لا بد من الإشارة إلى أن واشنطن، بأفعالها العدوانية، قد عرّضت دول الخليج للخطر بشكل جوهري".
وتابع: "لن يُفضي القرار المُعتمد إلى السلام في الشرق الأوسط، بل سيزيد من حدة الخلافات بين الأطراف الفاعلة الرئيسية في المنطقة".
وأكد نيبينزيا أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم قواعدها في المنطقة لأغراض هجومية، لا دفاعية.
ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين هجمات إيران قد يفسر من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل على أنه مباركة لمواصلة عدوانهما على إيران.
وأوضح أن واضعي قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين هجمات إيران في الشرق الأوسط يقترحون غض الطرف عن العدوان غير المبرر من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال: "إذا قرأ شخص جاهل بالشؤون الدولية القرار، فسيتولد لديه حتما انطباع بأن طهران، بمحض إرادتها وبنية خبيثة، شنت هجوما غير مبرر على الدول العربية. إن الهجمات على إيران نفسها، فضلًا عن الجهات التي تقف وراءها وتنفذها، لم تُناقش في الوثيقة فحسب، بل تمّ تجاهلها تماما".
وفي وقت سابق من اليوم، اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، قرارا يطالب إيران بوقف الهجمات على الدول العربية، فيما لا يتضمن النص أي إدانة للهجمات الأمريكية والإسرائيلية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، مساء اليوم الأربعاء، بأن "القرار المعتمد يدين الضربات الإيرانية على أهداف في البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات والأردن، ويطالب بوقفها فورا".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس
واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.
وجاءت الضربات على إيران
رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.