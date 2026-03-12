https://sarabic.ae/20260312/الحرب-على-إيران-قراءة-في-نتائج-المرحلة-الأولى-وتأثيرها-على-توازنات-المنطقة-1111414820.html

الحرب على إيران.. قراءة في نتائج المرحلة الأولى وتأثيرها على توازنات المنطقة

الحرب على إيران.. قراءة في نتائج المرحلة الأولى وتأثيرها على توازنات المنطقة

سبوتنيك عربي

في ظل استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى منذ 28 فبراير/شباط، قدّم الخبير في تاريخ العلاقات الدولية الدكتور آغازاده ميرمهتي... 12.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-12T17:34+0000

2026-03-12T17:34+0000

2026-03-12T17:38+0000

إيران

أذربيجان

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/16/1085263858_0:55:1050:646_1920x0_80_0_0_2b7bc94fa2c6e7f337a6a6742fab4071.jpg

ويرى أوغلو أن الولايات المتحدة وإسرائيل تمكنتا من تحقيق تفوق عسكري ملحوظ، إذ خسرت إيران عددا من كبار قادتها وتعرضت قواتها البحرية لضربات مؤثرة، إلا أن طهران ما زالت تحتفظ بقدرة كبيرة على إلحاق أضرار جسيمة بأمن إسرائيل.وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تشهد تراجعًا في نفوذها داخل الشرق الأوسط، حيث بدأت دول الخليج العربية تدرك أن الضمانات الأمنية الأمريكية تركز أساسًا على حماية إسرائيل، بينما لا تحظى مصالح الأنظمة الملكية العربية بالأولوية نفسها، الأمر الذي يجعل هذه الدول في موقع التابع ضمن استراتيجيات القوى الكبرى".وبين الخبير أوغلو، أنه بحلول 11 مارس/آذار، تمكنت القوات الإيرانية، بحسب تقديره من تعطيل معظم أنظمة الرادار الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط.ويرى أوغلو أن "الاستراتيجية الإيرانية تبدو واضحة إلى حد كبير، فطهران تدرك أنها لا تستطيع تحقيق نصر عسكري مباشر على الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنها تسعى إلى استنزافهما ومنعهما من تحقيق أهدافهما".ويخلص الدكتور ميركاميل أوغلو إلى أنه رغم استمرار القتال، يمكن اعتبار المرحلة الأولى من الحرب قد انتهت مبدئيا، إذ لم تنجح الولايات المتحدة وإسرائيل في تحقيق تغيير سريع في النظام الإيراني، فيما يبدو أن المنطقة مقبلة على مرحلة ثانية من صراع طويل الأمد يتسم بالدموية وعدم القدرة على التنبؤ بمساراته.وفي ما يتعلق بالعلاقات الأذربيجانية - الإيرانية، يشير الخبير إلى أنها اتسمت منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي بطابع معقد يجمع بين التعاون والتوتر. فقد شهدت العلاقات الثنائية أزمات متكررة في أعوام 2001 و2010 و2011 و2021 و2023، وهو ما يعكس تشابك العوامل التاريخية والسياسية والإقليمية التي تربط بين باكو وطهران.غير أن الأوضاع شهدت توترا في الخامس من مارس بعد تعرض منطقة "نخجوان" لهجوم بطائرات مسيّرة، ما أثار رد فعل حادا من الرئيس الأذربيجاني وأدى إلى تصاعد التوتر بين البلدين لعدة أيام. لكن في 8 مارس، أجرى الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان اتصالا هاتفيا مع علييف، أعقبته تهدئة في الخطاب الرسمي لدى الجانبين، وبدأت حدة التوتر بالتراجع، كما أرسلت أذربيجان مساعدات إنسانية إلى إيران.ويُذكر أن أذربيجان كانت أول دولة تقدم مساعدات إنسانية لإيران خلال الأزمة الحالية. وبشكل عام، وبفضل الاتصالات المباشرة بين قيادتي البلدين، حافظت العلاقات الأذربيجانية الإيرانية حتى الآن على طابع بناء، رغم بقاء الوضع حساسا، حيث قد يؤدي أي استفزاز جديد ضد أذربيجان إلى تدهور العلاقات الثنائية مجددًا.

https://sarabic.ae/20260312/المرشد-الإيراني-مجتبى-خامنئي-أفشلنا-مساعي-تقسيم-البلاد---عاجل-1111403907.html

https://sarabic.ae/20260312/إيران-تنفي-زرع-ألغام-في-مضيق-هرمز-1111413043.html

https://sarabic.ae/20260312/ترامب-أمريكا-تستفيد-من-ارتفاع-أسعار-النفط-وسط-الحرب-على-إيران-1111406760.html

https://sarabic.ae/20260312/حريق-على-متن-حاملة-الطائرات-الأمريكية-جيرالد-فورد-1111409460.html

إيران

أذربيجان

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أذربيجان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك