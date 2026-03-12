عربي
الحرب على إيران.. قراءة في نتائج المرحلة الأولى وتأثيرها على توازنات المنطقة
الحرب على إيران.. قراءة في نتائج المرحلة الأولى وتأثيرها على توازنات المنطقة
سبوتنيك عربي
في ظل استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى منذ 28 فبراير/شباط، قدّم الخبير في تاريخ العلاقات الدولية الدكتور آغازاده ميرمهتي... 12.03.2026
2026-03-12T17:34+0000
2026-03-12T17:38+0000
إيران
أذربيجان
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/16/1085263858_0:55:1050:646_1920x0_80_0_0_2b7bc94fa2c6e7f337a6a6742fab4071.jpg
ويرى أوغلو أن الولايات المتحدة وإسرائيل تمكنتا من تحقيق تفوق عسكري ملحوظ، إذ خسرت إيران عددا من كبار قادتها وتعرضت قواتها البحرية لضربات مؤثرة، إلا أن طهران ما زالت تحتفظ بقدرة كبيرة على إلحاق أضرار جسيمة بأمن إسرائيل.وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تشهد تراجعًا في نفوذها داخل الشرق الأوسط، حيث بدأت دول الخليج العربية تدرك أن الضمانات الأمنية الأمريكية تركز أساسًا على حماية إسرائيل، بينما لا تحظى مصالح الأنظمة الملكية العربية بالأولوية نفسها، الأمر الذي يجعل هذه الدول في موقع التابع ضمن استراتيجيات القوى الكبرى".وبين الخبير أوغلو، أنه بحلول 11 مارس/آذار، تمكنت القوات الإيرانية، بحسب تقديره من تعطيل معظم أنظمة الرادار الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط.ويرى أوغلو أن "الاستراتيجية الإيرانية تبدو واضحة إلى حد كبير، فطهران تدرك أنها لا تستطيع تحقيق نصر عسكري مباشر على الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنها تسعى إلى استنزافهما ومنعهما من تحقيق أهدافهما".ويخلص الدكتور ميركاميل أوغلو إلى أنه رغم استمرار القتال، يمكن اعتبار المرحلة الأولى من الحرب قد انتهت مبدئيا، إذ لم تنجح الولايات المتحدة وإسرائيل في تحقيق تغيير سريع في النظام الإيراني، فيما يبدو أن المنطقة مقبلة على مرحلة ثانية من صراع طويل الأمد يتسم بالدموية وعدم القدرة على التنبؤ بمساراته.وفي ما يتعلق بالعلاقات الأذربيجانية - الإيرانية، يشير الخبير إلى أنها اتسمت منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي بطابع معقد يجمع بين التعاون والتوتر. فقد شهدت العلاقات الثنائية أزمات متكررة في أعوام 2001 و2010 و2011 و2021 و2023، وهو ما يعكس تشابك العوامل التاريخية والسياسية والإقليمية التي تربط بين باكو وطهران.غير أن الأوضاع شهدت توترا في الخامس من مارس بعد تعرض منطقة "نخجوان" لهجوم بطائرات مسيّرة، ما أثار رد فعل حادا من الرئيس الأذربيجاني وأدى إلى تصاعد التوتر بين البلدين لعدة أيام. لكن في 8 مارس، أجرى الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان اتصالا هاتفيا مع علييف، أعقبته تهدئة في الخطاب الرسمي لدى الجانبين، وبدأت حدة التوتر بالتراجع، كما أرسلت أذربيجان مساعدات إنسانية إلى إيران.ويُذكر أن أذربيجان كانت أول دولة تقدم مساعدات إنسانية لإيران خلال الأزمة الحالية. وبشكل عام، وبفضل الاتصالات المباشرة بين قيادتي البلدين، حافظت العلاقات الأذربيجانية الإيرانية حتى الآن على طابع بناء، رغم بقاء الوضع حساسا، حيث قد يؤدي أي استفزاز جديد ضد أذربيجان إلى تدهور العلاقات الثنائية مجددًا.
حصري
في ظل استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى منذ 28 فبراير/شباط، قدّم الخبير في تاريخ العلاقات الدولية الدكتور آغازاده ميرمهتي ميركاميل أوغلو، قراءة مختصرة لنتائج المرحلة الأولى من الصراع وتداعياته الإقليمية، إضافة إلى تأثيراته على العلاقات الأذربيجانية الإيرانية.
ويرى أوغلو أن الولايات المتحدة وإسرائيل تمكنتا من تحقيق تفوق عسكري ملحوظ، إذ خسرت إيران عددا من كبار قادتها وتعرضت قواتها البحرية لضربات مؤثرة، إلا أن طهران ما زالت تحتفظ بقدرة كبيرة على إلحاق أضرار جسيمة بأمن إسرائيل.

وأضاف أوغلو: "أدت الحرب إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط العالمية، وهو تطور يصبّ في مصلحة إيران بالدرجة الأولى نظرا لاعتماد اقتصادها بشكل كبير على عائدات الطاقة".

مجتبي خامنئي المرشد الأعلى الجديد في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
مجتبى خامنئي: يجب الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز
13:19 GMT
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تشهد تراجعًا في نفوذها داخل الشرق الأوسط، حيث بدأت دول الخليج العربية تدرك أن الضمانات الأمنية الأمريكية تركز أساسًا على حماية إسرائيل، بينما لا تحظى مصالح الأنظمة الملكية العربية بالأولوية نفسها، الأمر الذي يجعل هذه الدول في موقع التابع ضمن استراتيجيات القوى الكبرى".

وأوضح أن "الضربات الجوية وحدها لا تبدو كافية لإسقاط النظام الإيراني، كما أن محاولات واشنطن وتل أبيب التعويل على الأقليات القومية أو على ولي العهد الإيراني السابق لم تحقق نتائج ملموسة، خصوصًا مع محدودية تأثير جهود رضا بهلوي"، مضيفا أن "أي عملية برية واسعة ضد إيران تبقى شديدة التعقيد بسبب طبيعة البلاد الجغرافية واتساع مساحتها".

وبين الخبير أوغلو، أنه بحلول 11 مارس/آذار، تمكنت القوات الإيرانية، بحسب تقديره من تعطيل معظم أنظمة الرادار الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط.
منظر جوي للسواحل الإيرانية وجزيرة قشم في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
إيران تنفي زرع ألغام في مضيق هرمز
16:53 GMT
ويرى أوغلو أن "الاستراتيجية الإيرانية تبدو واضحة إلى حد كبير، فطهران تدرك أنها لا تستطيع تحقيق نصر عسكري مباشر على الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنها تسعى إلى استنزافهما ومنعهما من تحقيق أهدافهما".

وفي هذا السياق، عملت إيران على إضعاف منظومات الدفاع الجوي الأمريكية في المنطقة، تمهيدًا لتكثيف ضرباتها الصاروخية ضد إسرائيل. وقد دفعت هذه التطورات الولايات المتحدة إلى اتخاذ قرار عاجل بنقل أنظمة دفاع جوي من كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط، بحسب الخبير.

ويخلص الدكتور ميركاميل أوغلو إلى أنه رغم استمرار القتال، يمكن اعتبار المرحلة الأولى من الحرب قد انتهت مبدئيا، إذ لم تنجح الولايات المتحدة وإسرائيل في تحقيق تغيير سريع في النظام الإيراني، فيما يبدو أن المنطقة مقبلة على مرحلة ثانية من صراع طويل الأمد يتسم بالدموية وعدم القدرة على التنبؤ بمساراته.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث إلى وسائل الإعلام، أثناء مغادرته البيت الأبيض قبل رحلته إلى كوربوس كريستي، تكساس، في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، 27 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
ترامب: أمريكا تستفيد من ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب على إيران
14:21 GMT
وفي ما يتعلق بالعلاقات الأذربيجانية - الإيرانية، يشير الخبير إلى أنها اتسمت منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي بطابع معقد يجمع بين التعاون والتوتر. فقد شهدت العلاقات الثنائية أزمات متكررة في أعوام 2001 و2010 و2011 و2021 و2023، وهو ما يعكس تشابك العوامل التاريخية والسياسية والإقليمية التي تربط بين باكو وطهران.
ومع اندلاع الحرب ضد إيران في 28 فبراير/شباط من هذا العام، أعلنت السلطات الأذربيجانية موقفًا واضحًا يتمثل في رفض استخدام أراضيها لأي عمليات عسكرية ضد إيران. وفي الرابع من مارس/آذار، قام الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بزيارة السفارة الإيرانية في باكو لتقديم التعازي في وفاة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. وفي اليوم ذاته، واستجابة لطلب من وزارة الخارجية الإيرانية، ساعدت أذربيجان في تسهيل إجلاء دبلوماسيين إيرانيين من لبنان.
حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
حريق على متن حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد"
15:09 GMT
غير أن الأوضاع شهدت توترا في الخامس من مارس بعد تعرض منطقة "نخجوان" لهجوم بطائرات مسيّرة، ما أثار رد فعل حادا من الرئيس الأذربيجاني وأدى إلى تصاعد التوتر بين البلدين لعدة أيام. لكن في 8 مارس، أجرى الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان اتصالا هاتفيا مع علييف، أعقبته تهدئة في الخطاب الرسمي لدى الجانبين، وبدأت حدة التوتر بالتراجع، كما أرسلت أذربيجان مساعدات إنسانية إلى إيران.
ويُذكر أن أذربيجان كانت أول دولة تقدم مساعدات إنسانية لإيران خلال الأزمة الحالية. وبشكل عام، وبفضل الاتصالات المباشرة بين قيادتي البلدين، حافظت العلاقات الأذربيجانية الإيرانية حتى الآن على طابع بناء، رغم بقاء الوضع حساسا، حيث قد يؤدي أي استفزاز جديد ضد أذربيجان إلى تدهور العلاقات الثنائية مجددًا.
