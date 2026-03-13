https://sarabic.ae/20260313/الحكومة-الأفغانية-باكستان-تشن-ضربات-على-كابول-ومحافظات-أخرى-1111432390.html
باكستان تشن ضربات على أفغانستان
باكستان تشن ضربات على أفغانستان
سبوتنيك عربي
قالت الحكومة الأفغانية، اليوم الجمعة، بأن باكستان شنت ضربات جديدة على كابول وعدة محافظات أخرى. 13.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-13T01:51+0000
2026-03-13T01:51+0000
2026-03-13T01:51+0000
باكستان
حكومة باكستان
العالم
أخبار العالم الآن
باكستان تشن ضربات على أفغانستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107550293_0:0:517:290_1920x0_80_0_0_62637ea64eb0c2abb8a2c481dd45f334.png
وقال المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في منشور على منصة "إكس" إن كابول وولاية قندهار وبكتيا وبكتكا وبعض المناطق الأخرى كانت من بين المناطق المستهدفة.ونفذت باكستان في الـ22 من فبراير/ شباط الماضي، غارات جوية عبر الحدود استهدفت 7 معسكرات ومخابئ وصفتها بأنها تابعة لحركة "طالبان" الباكستانية، وذلك في إطار عملياتها ضد الجماعات المسلحة الناشطة في المناطق الحدودية.وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الأفغانية، أن الجيش الباكستاني نفذ غارات جوية في مناطق بكابل وقندهار وپکتیا ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات حتى الآن.واندلعت اشتباكات جديدة على الحدود بين أفغانستان وباكستان، عقب إعلان كابول إطلاق عملية عسكرية، ردًا على غارات جوية باكستانية استهدفت أراضيها في الآونة الأخيرة.
https://sarabic.ae/20260227/واشنطن-تؤكد-دعم-حق-باكستان-في-الدفاع-عن-نفسها-بمواجهة-حكومة-طالبان-الأفغانية-1110843602.html
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107550293_60:0:447:290_1920x0_80_0_0_e8b8ed54eb0496906d0c6b9c01f7b542.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
باكستان, حكومة باكستان, العالم, أخبار العالم الآن
باكستان, حكومة باكستان, العالم, أخبار العالم الآن
الحكومة الأفغانية: باكستان تشن ضربات على كابول ومحافظات أخرى
قالت الحكومة الأفغانية، اليوم الجمعة، بأن باكستان شنت ضربات جديدة على كابول وعدة محافظات أخرى.
وقال المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في منشور على منصة "إكس" إن كابول وولاية قندهار وبكتيا وبكتكا وبعض المناطق الأخرى كانت من بين المناطق المستهدفة.
ونفذت باكستان في الـ22 من فبراير/ شباط الماضي، غارات جوية
عبر الحدود استهدفت 7 معسكرات ومخابئ وصفتها بأنها تابعة لحركة "طالبان" الباكستانية، وذلك في إطار عملياتها ضد الجماعات المسلحة الناشطة في المناطق الحدودية.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الأفغانية، أن الجيش الباكستاني نفذ غارات جوية في مناطق بكابل وقندهار
وپکتیا ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات حتى الآن.
واندلعت اشتباكات جديدة على الحدود بين أفغانستان وباكستان
، عقب إعلان كابول إطلاق عملية عسكرية، ردًا على غارات جوية باكستانية استهدفت أراضيها في الآونة الأخيرة.