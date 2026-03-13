باكستان تشن ضربات على أفغانستان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
10:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مصر ترفع أسعار المحروقات.. ودول شرق أفريقيا تبحث تحسين الظروف المعيشية لموطنيها
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:45 GMT
18 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
حقوقي: الأمم المتحدة فقدت مصداقيتها وواشنطن تهدد القضاة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حدود العمل العسكري الإسرائيلي في إيران ولبنان
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
نتائج كبيرة في دوري أبطال أوروبا.. وصراع عربي على الأميرة السمراء
10:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
منطقة العرقوب والبقاع الغربي في لبنان وصعود المقاومة الفلسطينية
15:00 GMT
46 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
15:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:27 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:34 GMT
29 د
ملفات ساخنة
حدود العمل العسكري الإسرائيلي في إيران ولبنان
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
17:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:52 GMT
7 د
مساحة حرة
تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يفاقم الأزمة الصحية.. تحذيرات أممية من كارثة إنسانية
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260313/الحكومة-الأفغانية-باكستان-تشن-ضربات-على-كابول-ومحافظات-أخرى-1111432390.html
باكستان تشن ضربات على أفغانستان
باكستان تشن ضربات على أفغانستان
سبوتنيك عربي
قالت الحكومة الأفغانية، اليوم الجمعة، بأن باكستان شنت ضربات جديدة على كابول وعدة محافظات أخرى. 13.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-13T01:51+0000
2026-03-13T01:51+0000
باكستان
حكومة باكستان
العالم
أخبار العالم الآن
باكستان تشن ضربات على أفغانستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107550293_0:0:517:290_1920x0_80_0_0_62637ea64eb0c2abb8a2c481dd45f334.png
وقال المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في منشور على منصة "إكس" إن كابول وولاية قندهار وبكتيا وبكتكا وبعض المناطق الأخرى كانت من بين المناطق المستهدفة.ونفذت باكستان في الـ22 من فبراير/ شباط الماضي، غارات جوية عبر الحدود استهدفت 7 معسكرات ومخابئ وصفتها بأنها تابعة لحركة "طالبان" الباكستانية، وذلك في إطار عملياتها ضد الجماعات المسلحة الناشطة في المناطق الحدودية.وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الأفغانية، أن الجيش الباكستاني نفذ غارات جوية في مناطق بكابل وقندهار وپکتیا ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات حتى الآن.واندلعت اشتباكات جديدة على الحدود بين أفغانستان وباكستان، عقب إعلان كابول إطلاق عملية عسكرية، ردًا على غارات جوية باكستانية استهدفت أراضيها في الآونة الأخيرة.
https://sarabic.ae/20260227/واشنطن-تؤكد-دعم-حق-باكستان-في-الدفاع-عن-نفسها-بمواجهة-حكومة-طالبان-الأفغانية-1110843602.html
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107550293_60:0:447:290_1920x0_80_0_0_e8b8ed54eb0496906d0c6b9c01f7b542.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
باكستان, حكومة باكستان, العالم, أخبار العالم الآن
باكستان, حكومة باكستان, العالم, أخبار العالم الآن

الحكومة الأفغانية: باكستان تشن ضربات على كابول ومحافظات أخرى

01:51 GMT 13.03.2026
© Photo / xباكستان تكشف عن صاروخ باليستي متطور مضاد للسفن
باكستان تكشف عن صاروخ باليستي متطور مضاد للسفن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2026
© Photo / x
تابعنا عبر
قالت الحكومة الأفغانية، اليوم الجمعة، بأن باكستان شنت ضربات جديدة على كابول وعدة محافظات أخرى.
وقال المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في منشور على منصة "إكس" إن كابول وولاية قندهار وبكتيا وبكتكا وبعض المناطق الأخرى كانت من بين المناطق المستهدفة.
جنود بريطانيون في أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
واشنطن تؤكد دعم باكستان في الدفاع عن نفسها بمواجهة حكومة "طالبان" الأفغانية
27 فبراير, 22:42 GMT
ونفذت باكستان في الـ22 من فبراير/ شباط الماضي، غارات جوية عبر الحدود استهدفت 7 معسكرات ومخابئ وصفتها بأنها تابعة لحركة "طالبان" الباكستانية، وذلك في إطار عملياتها ضد الجماعات المسلحة الناشطة في المناطق الحدودية.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الأفغانية، أن الجيش الباكستاني نفذ غارات جوية في مناطق بكابل وقندهار وپکتیا ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات حتى الآن.
واندلعت اشتباكات جديدة على الحدود بين أفغانستان وباكستان، عقب إعلان كابول إطلاق عملية عسكرية، ردًا على غارات جوية باكستانية استهدفت أراضيها في الآونة الأخيرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала