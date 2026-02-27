https://sarabic.ae/20260227/واشنطن-تؤكد-دعم-حق-باكستان-في-الدفاع-عن-نفسها-بمواجهة-حكومة-طالبان-الأفغانية-1110843602.html
واشنطن تؤكد دعم حق باكستان في الدفاع عن نفسها بمواجهة حكومة "طالبان" الأفغانية
واشنطن تؤكد دعم حق باكستان في الدفاع عن نفسها بمواجهة حكومة "طالبان" الأفغانية
سبوتنيك عربي
أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، دعمها لباكستان بعدما قصفت أفغانستان المجاورة وأعلنت الحرب على حكومتها التي تقودها حركة "طالبان"، عقب اشتباكات بين الجانبين. 27.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-27T22:42+0000
2026-02-27T22:42+0000
2026-02-27T22:42+0000
حركة طالبان
باكستان
كابول
أخبار أفغانستان اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100499227_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_dbcf3e68c2c36b1cd060fc103aa0021a.jpg
وكتبت وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية أليسون هوكر، على منصة "إكس"، عقب محادثات مع مسؤول باكستاني: "نواصل متابعة الوضع عن كثب، وأعربنا عن دعمنا لحق باكستان في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات (طالبان)".ونفذت باكستان في الـ22 من فبراير/ شباط الجاري، غارات جوية عبر الحدود استهدفت 7 معسكرات ومخابئ وصفتها بأنها تابعة لحركة "طالبان" الباكستانية، وذلك في إطار عملياتها ضد الجماعات المسلحة الناشطة في المناطق الحدودية.وفي وقت سابق من صباح الجمعة، أعلنت الحكومة الأفغانية، أن الجيش الباكستاني نفذ غارات جوية في مناطق بكابل وقندهار وپکتیا ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات حتى الآن.واندلعت اشتباكات جديدة على الحدود بين أفغانستان وباكستان، عقب إعلان كابول إطلاق عملية عسكرية، ردًا على غارات جوية باكستانية استهدفت أراضيها في الآونة الأخيرة.ونقلت وسائل إعلام محلية عن ممثل الفيلق 201 الأفغاني، قوله إن القوات المسلحة الأفغانية بدأت عملية أطلقت عليها اسم "الرد" ضد ما وصفته بـ"الاعتداءات الجوية الأخيرة لسلاح الجو الباكستاني".وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أن العملية انطلقت عند الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش، وشملت مقاطعات خوست وباكتيا ونوريستان ومناطق أخرى على الشريط الحدودي.في المقابل، أعلنت السلطات الباكستانية أن "الجانب الأفغاني فتح النار على نقاط حدودية عدة"، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة أراضيها وأمن مواطنيها.
https://sarabic.ae/20260227/موسكو-تدعو-أفغانستان-وباكستان-إلى-إنهاء-الهجمات-المتبادلة-في-أقرب-وقت--عاجل-1110811911.html
باكستان
كابول
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100499227_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_6e968cedae02b84971d0528276d2b794.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حركة طالبان, باكستان, كابول, أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان, باكستان, كابول, أخبار أفغانستان اليوم
واشنطن تؤكد دعم حق باكستان في الدفاع عن نفسها بمواجهة حكومة "طالبان" الأفغانية
أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، دعمها لباكستان بعدما قصفت أفغانستان المجاورة وأعلنت الحرب على حكومتها التي تقودها حركة "طالبان"، عقب اشتباكات بين الجانبين.
وكتبت وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية أليسون هوكر، على منصة "إكس"، عقب محادثات مع مسؤول باكستاني: "نواصل متابعة الوضع عن كثب، وأعربنا عن دعمنا لحق باكستان في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات (طالبان)".
ونفذت باكستان في الـ22 من فبراير/ شباط الجاري، غارات جوية
عبر الحدود استهدفت 7 معسكرات ومخابئ وصفتها بأنها تابعة لحركة "طالبان" الباكستانية، وذلك في إطار عملياتها ضد الجماعات المسلحة الناشطة في المناطق الحدودية.
وفي وقت سابق من صباح الجمعة، أعلنت الحكومة الأفغانية، أن الجيش الباكستاني نفذ غارات جوية في مناطق بكابل وقندهار
وپکتیا ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات حتى الآن.
واندلعت اشتباكات جديدة على الحدود بين أفغانستان وباكستان
، عقب إعلان كابول إطلاق عملية عسكرية، ردًا على غارات جوية باكستانية استهدفت أراضيها في الآونة الأخيرة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن ممثل الفيلق 201 الأفغاني، قوله إن القوات المسلحة الأفغانية بدأت عملية أطلقت عليها اسم "الرد" ضد ما وصفته بـ"الاعتداءات الجوية الأخيرة لسلاح الجو الباكستاني".
وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية
أن العملية انطلقت عند الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش، وشملت مقاطعات خوست وباكتيا ونوريستان ومناطق أخرى على الشريط الحدودي.
في المقابل، أعلنت السلطات الباكستانية أن "الجانب الأفغاني فتح النار على نقاط حدودية عدة"، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة أراضيها وأمن مواطنيها.