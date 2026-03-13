عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ14 من الحرب على إيران.. تعطيل "لينكولن" و80 إصابة في الجليل.. صور وفيديو
https://sarabic.ae/20260313/باحث-سياسي-الغرب-لا-يستطيع-الاستغناء-عن-النفط-الروسي--1111443810.html
باحث سياسي: الغرب لا يستطيع الاستغناء عن النفط الروسي
باحث سياسي: الغرب لا يستطيع الاستغناء عن النفط الروسي
سبوتنيك عربي
علّق الباحث السياسي السوري في الشأن الدولي، الدكتور إياس الخطيب، على قرار الولايات المتحدة برفع بعض القيود عن النفط الروسي، مشيرًا إلى أن "الغرب لا يستطيع... 13.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-13T12:46+0000
2026-03-13T12:46+0000
روسيا
نفط روسيا
أوربا
قطاع الطاقة
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104330/85/1043308538_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_057025800655c35d8d7604071251885b.jpg
وقال الخطيب، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "أوروبا والولايات المتحدة باتتا تدركان أنه لا يمكن الاستغناء عن اللاعب الروسي، وأن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، ولا سيما أن مفردات الحرب العالمية بدأت تظهر للعلن".وأضاف الخطيب: "موسكو أحسنت إدارة الحرب اقتصاديا قبل إدارتها عسكريا، واستطاعت، رغم العقوبات واستمرار الصراع في أوكرانيا لأكثر من أربع سنوات، الحفاظ على توازنها الداخلي واستقرار عملتها، إضافة إلى استمرارها في تصدير النفط، فيما كانت الدول التي قطعت علاقاتها الاقتصادية معها هي الأكثر تضررا".ورأى ضيف "سبوتنيك"، أن "الاتحاد الأوروبي سيكون أكبر الخاسرين في هذا الصراع، ولا سيما بعدما خسرت أوروبا قرارها السياسي على المستوى الدولي".وأشار إلى أن "الولايات المتحدة وأوروبا، رغم استشعارهما حجم المخاطر، ما زالتا تتعاملان بعنجهية ووفق مصالح ضيقة، ما قد يدفعهما نحو التوجه إلى رفع العقوبات جزئيا عن روسيا".وختم الخطيب حديثه: "اتخاذ الولايات المتحدة زمام المبادرة في مسار التسوية الأوكرانية، وهو الدور الذي كان يفترض أن يقوم به الأوربيون، ما أدى إلى تهميشهم وخروجهم من المشهد، واتجاههم لاحقا نحو التصعيد بعد استبعادهم، وصولا إلى مواجهة غير أخلاقية نتيجة الفشل الأوروبي".
https://sarabic.ae/20260309/دميترييف-مع-ارتفاع-أسعار-النفط-لا-يمكن-تحقيق-الاستقرار-العالمي-دون-روسيا-1111258327.html
https://sarabic.ae/20260313/الكرملين-الاستقرار-في-أسواق-الطاقة-أمر-مستحيل-دون-النفط-الروسي-1111439591.html
أوربا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104330/85/1043308538_315:0:3044:2047_1920x0_80_0_0_a59a61637603a0f1ad9fcc26c31a9714.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, نفط روسيا, أوربا, قطاع الطاقة, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, نفط روسيا, أوربا, قطاع الطاقة, تقارير سبوتنيك, حصري

باحث سياسي: الغرب لا يستطيع الاستغناء عن النفط الروسي

12:46 GMT 13.03.2026
© Sputnik . Sergey Guneev
ناقلة نفط روسية "غراند أنيفا" لنقل الغاز الطبيعي المسال
ناقلة نفط روسية غراند أنيفا لنقل الغاز الطبيعي المسال - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2026
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
علّق الباحث السياسي السوري في الشأن الدولي، الدكتور إياس الخطيب، على قرار الولايات المتحدة برفع بعض القيود عن النفط الروسي، مشيرًا إلى أن "الغرب لا يستطيع الاستغناء عن الموارد الروسية، ولا سيما النفط والغاز".
وقال الخطيب، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "أوروبا والولايات المتحدة باتتا تدركان أنه لا يمكن الاستغناء عن اللاعب الروسي، وأن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، ولا سيما أن مفردات الحرب العالمية بدأت تظهر للعلن".

وأشار إلى أن "روسيا كانت قد هيأت نفسها للمواجهة حتى على المستوى الاقتصادي"، لافتًا إلى أن "الاقتصاد يشكل الركيزة الأساسية التي تنشأ الحروب من أجلها".

كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2026
دميترييف: مع ارتفاع أسعار النفط لا يمكن تحقيق الاستقرار العالمي دون روسيا
9 مارس, 07:24 GMT
وأضاف الخطيب: "موسكو أحسنت إدارة الحرب اقتصاديا قبل إدارتها عسكريا، واستطاعت، رغم العقوبات واستمرار الصراع في أوكرانيا لأكثر من أربع سنوات، الحفاظ على توازنها الداخلي واستقرار عملتها، إضافة إلى استمرارها في تصدير النفط، فيما كانت الدول التي قطعت علاقاتها الاقتصادية معها هي الأكثر تضررا".

وتابع: "الأوروبيون والأمريكيون بدأوا يستشعرون الأزمات التي تضغط عليهم في مجالات الغاز والطاقة والكهرباء"، مشيرًا إلى أنهم بدأوا "من تحت الطاولة" الدعوة إلى رفع العقوبات عن روسيا"، واعتبر أن "القراءة الاستراتيجية الأوروبية كانت خاطئة وأدت إلى أزمات عدة، وأن أوروبا أدركت ذلك متأخرة بعد أن سخّرت اقتصادها في صراع خاسر في أوكرانيا، ما أضر بعلاقاتها مع روسيا".

ورأى ضيف "سبوتنيك"، أن "الاتحاد الأوروبي سيكون أكبر الخاسرين في هذا الصراع، ولا سيما بعدما خسرت أوروبا قرارها السياسي على المستوى الدولي".
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2026
الكرملين: الاستقرار في أسواق الطاقة أمر مستحيل دون النفط الروسي
09:52 GMT
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة وأوروبا، رغم استشعارهما حجم المخاطر، ما زالتا تتعاملان بعنجهية ووفق مصالح ضيقة، ما قد يدفعهما نحو التوجه إلى رفع العقوبات جزئيا عن روسيا".
ولفت إلى أن ذلك "يعكس افتقارهما إلى رؤية استراتيجية شاملة، فضلا عن عدم امتلاكهما الشجاعة للاعتراف بالهزيمة في الصراع الأوكراني، أو الإقرار بالواقع السياسي الذي فرضته روسيا اليوم".
وختم الخطيب حديثه: "اتخاذ الولايات المتحدة زمام المبادرة في مسار التسوية الأوكرانية، وهو الدور الذي كان يفترض أن يقوم به الأوربيون، ما أدى إلى تهميشهم وخروجهم من المشهد، واتجاههم لاحقا نحو التصعيد بعد استبعادهم، وصولا إلى مواجهة غير أخلاقية نتيجة الفشل الأوروبي".
