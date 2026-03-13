https://sarabic.ae/20260313/باحث-سياسي-الغرب-لا-يستطيع-الاستغناء-عن-النفط-الروسي--1111443810.html

باحث سياسي: الغرب لا يستطيع الاستغناء عن النفط الروسي

باحث سياسي: الغرب لا يستطيع الاستغناء عن النفط الروسي

سبوتنيك عربي

علّق الباحث السياسي السوري في الشأن الدولي، الدكتور إياس الخطيب، على قرار الولايات المتحدة برفع بعض القيود عن النفط الروسي، مشيرًا إلى أن "الغرب لا يستطيع... 13.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-13T12:46+0000

2026-03-13T12:46+0000

2026-03-13T12:46+0000

روسيا

نفط روسيا

أوربا

قطاع الطاقة

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104330/85/1043308538_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_057025800655c35d8d7604071251885b.jpg

وقال الخطيب، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "أوروبا والولايات المتحدة باتتا تدركان أنه لا يمكن الاستغناء عن اللاعب الروسي، وأن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، ولا سيما أن مفردات الحرب العالمية بدأت تظهر للعلن".وأضاف الخطيب: "موسكو أحسنت إدارة الحرب اقتصاديا قبل إدارتها عسكريا، واستطاعت، رغم العقوبات واستمرار الصراع في أوكرانيا لأكثر من أربع سنوات، الحفاظ على توازنها الداخلي واستقرار عملتها، إضافة إلى استمرارها في تصدير النفط، فيما كانت الدول التي قطعت علاقاتها الاقتصادية معها هي الأكثر تضررا".ورأى ضيف "سبوتنيك"، أن "الاتحاد الأوروبي سيكون أكبر الخاسرين في هذا الصراع، ولا سيما بعدما خسرت أوروبا قرارها السياسي على المستوى الدولي".وأشار إلى أن "الولايات المتحدة وأوروبا، رغم استشعارهما حجم المخاطر، ما زالتا تتعاملان بعنجهية ووفق مصالح ضيقة، ما قد يدفعهما نحو التوجه إلى رفع العقوبات جزئيا عن روسيا".وختم الخطيب حديثه: "اتخاذ الولايات المتحدة زمام المبادرة في مسار التسوية الأوكرانية، وهو الدور الذي كان يفترض أن يقوم به الأوربيون، ما أدى إلى تهميشهم وخروجهم من المشهد، واتجاههم لاحقا نحو التصعيد بعد استبعادهم، وصولا إلى مواجهة غير أخلاقية نتيجة الفشل الأوروبي".

https://sarabic.ae/20260309/دميترييف-مع-ارتفاع-أسعار-النفط-لا-يمكن-تحقيق-الاستقرار-العالمي-دون-روسيا-1111258327.html

https://sarabic.ae/20260313/الكرملين-الاستقرار-في-أسواق-الطاقة-أمر-مستحيل-دون-النفط-الروسي-1111439591.html

أوربا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, نفط روسيا, أوربا, قطاع الطاقة, تقارير سبوتنيك, حصري