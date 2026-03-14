https://sarabic.ae/20260314/مصر-تؤكد-دعمها-للبنان-وتطالب-بوقف-الاعتداءات-والانتهاكات-1111482765.html

مصر تؤكد دعمها للبنان وتطالب بوقف الاعتداءات والانتهاكات

مصر تؤكد دعمها للبنان وتطالب بوقف الاعتداءات والانتهاكات

سبوتنيك عربي

شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، على دعم القاهرة لجهود مؤسسات الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على كامل أراضيها، داعيًا إلى "الوقف الفوري...

2026-03-14T08:55+0000

2026-03-14T08:55+0000

2026-03-14T08:55+0000

مصر

لبنان

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/08/1111221978_0:181:1893:1246_1920x0_80_0_0_fdec6d63e1274eccca10f9d0b2f952af.jpg

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عبد العاطي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، لبحث التطورات المتسارعة والتصعيد العسكري في لبنان، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه. وتناول الاتصال مستجدات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والتوغل داخل الأراضي اللبنانية، إذ جدد وزير الخارجية المصري إدانة بلاده الكاملة ورفضها القاطع لتلك الانتهاكات، مؤكدًا أنها تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 1701، وتشكل مساسًا بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه. كما استمع وزير الخارجية المصري إلى عرض من رئيس الوزراء اللبناني، بشأن الاحتياجات العاجلة للتعامل مع أزمة النازحين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها لبنان، مؤكدًا توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالعمل على توفير الدعم والمساعدات اللازمة للشعب اللبناني للتخفيف من تداعيات الأزمة الراهنة والنزوح الداخلي. ويشن "حزب الله" اللبناني، منذ 1 مارس/ آذار الجاري، هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، ردًا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، كما أعلن في بيانات متتالية له قصف أهداف عسكرية عدة في إسرائيل، ردًا على الاعتداءات المتكررة على لبنان.كما ردت إسرائيل بضربات جوية واسعة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال". ورغم الاتفاق، بقي الجيش الإسرائيلي يشنّ، من حين لآخر، ضربات في لبنان يقول إنها "لإزالة تهديدات حزب الله".

مصر

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار