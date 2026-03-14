وزير الخارجية التركي: يجب وقف الحرب في أسرع وقت والعودة للمفاوضات

سبوتنيك عربي

دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى وقف الحرب التي تشهدها المنطقة في أسرع وقت ممكن، مؤكداً ضرورة عودة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات لتجنب مزيد من...

وأوضح فيدان، اليوم السبت، أن "تركيا تشعر بقلق بالغ من أن تؤدي التطورات الحالية إلى نشوء حالة من العداء المستدام في المنطقة، يصعب تلافيها في المستقبل إذا استمر التصعيد".وأشار إلى أن "أنقرة على تواصل مباشر مع المسؤولين في إيران بشأن الصاروخ الذي استهدف المجال الجوي التركي أمس، في إطار متابعة ملابسات الحادث وتفادي تكراره".وانتقد وزير الخارجية التركي، سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبراً أن سياسة الاحتلال والتمدد التي ينتهجها تتوسع بشكل مستمر، وأن إسرائيل تسعى إلى نقل أزماتها ومشكلاتها إلى مختلف دول المنطقة.وكانت الرئاسة التركية، أكدت الأربعاء الماضي، أن أنقرة ستتخذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن أراضيها ومجالها الجوي، وذلك عقب اعتراض صاروخ بالستي أُطلق من إيران وتم إسقاطه بواسطة أنظمة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).وأوضح رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، أن "الصاروخ أُطلق من إيران وعبر الأجواء العراقية والسورية متجهًا نحو المجال الجوي التركي من جهة هاتاي، قبل أن يتم تدميره"، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".وأضاف أن "جزءًا من صاروخ اعتراضي سقط في منطقة مفتوحة بدورتيول في ولاية هاتاي، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو إصابات".وشدد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية على أن "أي خطوات دفاعية سيتم اتخاذها دون تردد"، وأن "الرد على أي أعمال عدائية محتملة سيكون في إطار القانون الدولي، مع استمرار التشاور والتعاون مع حلف الناتو والحلفاء".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

