موسكو: روسيا سترد على أي تعد على مبانيها الدبلوماسية في أوكرانيا

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بأن موسكو سترد بشدة على أي تعدٍ على حرمة الممتلكات الدبلوماسية الروسية في أوكرانيا.

وأشارت الوزارة، في حديث لـ"سبوتنيك"، إلى أن "اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، تُعدّ من أهم الوثائق القانونية الدولية، التي تنظم العلاقات بين الدول".وأوضحت أن قطع العلاقات الدبلوماسية أو النزاع المسلح لا يؤثران على حرمة الممتلكات الدبلوماسية.وشددت الخارجية الروسية على أن "أي تعدٍ على ممتلكاتها لن يمر دون رد".

