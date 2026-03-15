https://sarabic.ae/20260315/الخارجية-موسكو-سترد-على-أي-تعد-على-مبانيها-الدبلوماسية-في-أوكرانيا-1111533772.html
موسكو: روسيا سترد على أي تعد على مبانيها الدبلوماسية في أوكرانيا
موسكو: روسيا سترد على أي تعد على مبانيها الدبلوماسية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بأن موسكو سترد بشدة على أي تعدٍ على حرمة الممتلكات الدبلوماسية الروسية في أوكرانيا. 15.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-15T23:54+0000
2026-03-15T23:54+0000
2026-03-16T05:22+0000
الخارجية الروسية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg
وأشارت الوزارة، في حديث لـ"سبوتنيك"، إلى أن "اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، تُعدّ من أهم الوثائق القانونية الدولية، التي تنظم العلاقات بين الدول".وأوضحت أن قطع العلاقات الدبلوماسية أو النزاع المسلح لا يؤثران على حرمة الممتلكات الدبلوماسية.وشددت الخارجية الروسية على أن "أي تعدٍ على ممتلكاتها لن يمر دون رد".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_58df9314fe20794facd84825a79b5d6e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الخارجية الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
موسكو: روسيا سترد على أي تعد على مبانيها الدبلوماسية في أوكرانيا
23:54 GMT 15.03.2026 (تم التحديث: 05:22 GMT 16.03.2026)
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بأن موسكو سترد بشدة على أي تعدٍ على حرمة الممتلكات الدبلوماسية الروسية في أوكرانيا.
وأشارت الوزارة، في حديث لـ"سبوتنيك"، إلى أن "اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، تُعدّ من أهم الوثائق القانونية الدولية، التي تنظم العلاقات بين الدول".
وتابعت الوزارة، قائلة: "ننطلق من حقيقة مفادها أن هذه المعايير يتم مراعاتها أيضًا فيما يتعلق بمباني البعثات الدبلوماسية والقنصلية الروسية في أوكرانيا والمملوكة للدولة الروسية".
وشددت الخارجية الروسية على أن "أي تعدٍ على ممتلكاتها لن يمر دون رد".